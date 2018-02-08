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10:18 (мск), источник: ТАСС

Мутко: РФС будет делать все, чтобы «Тосно» и «Амкар» как минимум доиграли сезон

МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российский футбольный союз (РФС) сделает все возможное, чтобы пермский «Амкар» и «Тосно» из Ленинградской области продолжали выступать как минимум до конца текущего сезона чемпионата России. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее руководство «Амкара» заявляло, что клуб находился на грани снятия с участия в чемпионате страны из-за отсутствия финансирования. Часть средств удалось найти, чтобы команда смогла полететь на учебно-тренировочный сбор в Турцию. На днях футболисты «Тосно» пожаловались на трехмесячные долги по зарплате и премиальным, из-за чего бойкотировали тренировки и один товарищеский матч на турецком сборе. Руководство пообещало игрокам погасить задолженности до конца месяца.

«По “Тосно” вопросы должны быть сняты до конца сезона, с “Амкаром” так же. Я недавно разговаривал с президентом Российской футбольной премьер-лиги (Сергей Прядкин — прим. ТАСС), мы говорили, что экономикой клуба должна заниматься в том числе и лига через механизмы лицензирования, привлечения средств. К сожалению, некоторые считают, что кто-то им должен — люди, которые создавали “Тосно”, должны были в свое время думать на несколько лет вперед», — сказал Мутко.

«Скорее всего, надо смотреть через механизм лицензирования, чтобы мы видели бизнес-проект, откуда будут браться деньги. Получается же, что, когда люди приобретают игроков и тратятся, они ни с кем не советуются. Когда денег не хватает, они бегут и кричат, что средств нет, будут сниматься, поэтому “власти помогайте”. Мы за этими клубами следим, будем делать все, чтобы они как минимум сезон доигрывали, но им надо долгосрочно смотреть на свою экономику, реальные возможности, правильно выстраивать бизнес», — подчеркнул вице-премьер.

По его мнению, существование клуба только за счет единственного спонсора очень опасно. «У нас много таких команд, поэтому надо, чтобы бизнес-проектами занималась и лига. Это большой труд, чтобы у клубов было 10, 20, 30, 50 акционеров, чтобы была собственная доходная база, основанная на продажах билетов и телевизионных прав, на коммерческой составляющей. Об этом легко говорить, но надо двигаться в этом направлении», — отметил Мутко.

До конца сезона-2017/18 чемпионата России остается 10 матчей. Завершится первенство 13 мая.

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