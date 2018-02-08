Погребняк играет за «Тосно», Нобоа хочет домой
Самые громкие трансферные слухи и новости — в традиционном обзоре «СЭ».
Самые громкие трансферные слухи и новости — в традиционном обзоре «СЭ».
ПОГРЕБНЯК ПОКА НА ПРОСМОТРЕ
Павел Погребняк отправился на просмотр в «Тосно» и принял участие в контрольном матче против венгерского «Дебрецена» (0:3). Эти новости убеждают в одном: бывший нападающий сборной России очень хочет играть в футбол, а в «Динамо» он этой возможности был лишен. После того, как москвичи в одностороннем порядке расторгли контракт с 34-летним футболистом, Погребняка не пугают ни финансовые трудности клуба из Ленинградской области, ни необходимость убеждать «Тосно» выбрать свою кандидатуру на смену проданным в другие команды Антону Заболотному и Евгению Маркову.
— Решения по Погребняку пока нет, — сообщил «СЭ» генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко. — Он тренируется. Но решение примем в конце сбора. Он довольно долго не играл.
ВЕРНБЛУМ УЙДЕТ ЛЕТОМ?
Понтус Вернблум, с которым ЦСКА все еще рассчитывает продлить истекающий летом контракт, склоняется к тому, чтобы продолжить карьеру в другом клубе. Вместе с тем полузащитник фактически опроверг слова спортивного директора «Гетеборга» Матса Грена, рассказавшего о переговорах с 31-летним полузащитником.
— Склоняюсь к тому, что это последний сезон в Москве, но еще ничего не решено. Посмотрим. У меня еще три месяца по контракту, однако разговоров по новому не было, — рассказал Вернблум в интервью Göteborg-Posten. — Не думаю, что следующим этапом будет «Гетеборг». Мне кажется, что я не закончил карьеру за границей. У меня еще много сил.
НОБОА ЖДЕТ
В недавнем интервью «СЭ» полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал о наличии у него трех предложений и желании постоянно играть. Эту возможность 32-летнему футболисту может дать отъезд в родной Эквадор, где игрока сборной с распростертыми объятиями готов принять воспитавший его «Эмелек» из Гуаякиля. Отметим, что действующий чемпион страны напрямую попал в групповой турнир Кубка Либертадорес, а первый тур первенства-2018 будет сыгран в ближайшую субботу.
— Аренда в «Эмелек» — это реально, — цитирует Нобоа EL UNIVERSO. — Я оказываю давление на «Зенит», чтобы вернуться в «Эмелек».
ФАРФАН ВСЕМ ДОВОЛЕН
За год в России 33-летний Джефферсон Фарфан превратился в одного из лидеров «Локомотива» и стал лучшим бомбардиром команды, лидирующей в чемпионате. Контракт будущего участника ЧМ-2018 с железнодорожниками пока не продлен, и решение этого вопроса перенесено на весну. Однако ветеран уже дал понять, что в московском клубе его все устраивает.
— Я очень счастлив в «Локомотиве», меня здорово приняли, — рассказал Peru21 Фарфан. — Команда особенная, надеюсь, что буду здесь играть много лет. Чемпионат России — сложная лига
ЛЕБЕДЕНКО НЕ ПОЕДЕТ К АЛЕНИЧЕВУ
Дмитрий Аленичев рассказывал, что «Енисей», ведущий борьбу за выход в
— Действительно, мы общались с «Енисеем», — рассказал Лебеденко «СЭ». — Но до конкретики дело не дошло. В этой команде меня не будет. Предложения есть только из первой лиги. Планирую определиться с командой в ближайшее время. Пока поддерживаю форму индивидуально.
АНДРЕЙ КУЗИЧЕВ