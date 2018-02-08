Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Надежда Грановская сыграла свою первую главную роль в кино
Молодая британка страдает от отвращения к звукам
Педиатр: «Отказаться от прививок — все равно что отказаться от очков»
Улицы Перми избавят от имен «террористов»
Земфира порадовала поклонников новым фото
Текущие события
Футбол. Зарубежный
9.02
РБ Лейпциг
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
9.02
Сент-Этьен
Марсель
Футбол. Зарубежный
9.02
Фиорентина
Ювентус
Футбол. Зарубежный
9.02
Атлетик
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
10.02
Вильярреал
Алавес
Футбол. Зарубежный
10.02
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал
Все события
«Русские нам отомстят»: США отказываются от финансовых санкций
Вредит ли батарее телефона долгая ночная зарядка
«Газель не пройдет»: уже 140 аварий
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры
Стало известно количество участников церемонии открытия ОИ от РФ
Глава WADA: Россия не выполнила два условия
Земфира порадовала поклонников новым фото
Пугачева, Навка, Безрукова блистали на красной дорожке в Москве
Молодая британка страдает от отвращения к звукам
Традиции питания, которые достались нам из советского прошлого
Покупатели отказываются от квартир на первых этажах
В Лондоне продается дом шириной два метра
Фоторепортажи
10Дорогой Алексис. Лукаку и Ибрагимович вместе получают меньше Санчеса
22Самые красивые иностранные спортсменки на Олимпиаде
01:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Погребняк играет за «Тосно», Нобоа хочет домой

Самые громкие трансферные слухи и новости — в традиционном обзоре «СЭ».

Источник: Спорт-Экспресс

ПОГРЕБНЯК ПОКА НА ПРОСМОТРЕ

Павел Погребняк отправился на просмотр в «Тосно» и принял участие в контрольном матче против венгерского «Дебрецена» (0:3). Эти новости убеждают в одном: бывший нападающий сборной России очень хочет играть в футбол, а в «Динамо» он этой возможности был лишен. После того, как москвичи в одностороннем порядке расторгли контракт с 34-летним футболистом, Погребняка не пугают ни финансовые трудности клуба из Ленинградской области, ни необходимость убеждать «Тосно» выбрать свою кандидатуру на смену проданным в другие команды Антону Заболотному и Евгению Маркову.

— Решения по Погребняку пока нет, — сообщил «СЭ» генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко. — Он тренируется. Но решение примем в конце сбора. Он довольно долго не играл.

Во время загрузки произошла ошибка.

ВЕРНБЛУМ УЙДЕТ ЛЕТОМ?

Понтус Вернблум, с которым ЦСКА все еще рассчитывает продлить истекающий летом контракт, склоняется к тому, чтобы продолжить карьеру в другом клубе. Вместе с тем полузащитник фактически опроверг слова спортивного директора «Гетеборга» Матса Грена, рассказавшего о переговорах с 31-летним полузащитником.

— Склоняюсь к тому, что это последний сезон в Москве, но еще ничего не решено. Посмотрим. У меня еще три месяца по контракту, однако разговоров по новому не было, — рассказал Вернблум в интервью Göteborg-Posten. — Не думаю, что следующим этапом будет «Гетеборг». Мне кажется, что я не закончил карьеру за границей. У меня еще много сил.

Во время загрузки произошла ошибка.

НОБОА ЖДЕТ КЛУБ-ЧЕМПИОН

В недавнем интервью «СЭ» полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал о наличии у него трех предложений и желании постоянно играть. Эту возможность 32-летнему футболисту может дать отъезд в родной Эквадор, где игрока сборной с распростертыми объятиями готов принять воспитавший его «Эмелек» из Гуаякиля. Отметим, что действующий чемпион страны напрямую попал в групповой турнир Кубка Либертадорес, а первый тур первенства-2018 будет сыгран в ближайшую субботу.

— Аренда в «Эмелек» — это реально, — цитирует Нобоа EL UNIVERSO. — Я оказываю давление на «Зенит», чтобы вернуться в «Эмелек».

Во время загрузки произошла ошибка.

ФАРФАН ВСЕМ ДОВОЛЕН

За год в России 33-летний Джефферсон Фарфан превратился в одного из лидеров «Локомотива» и стал лучшим бомбардиром команды, лидирующей в чемпионате. Контракт будущего участника ЧМ-2018 с железнодорожниками пока не продлен, и решение этого вопроса перенесено на весну. Однако ветеран уже дал понять, что в московском клубе его все устраивает.

— Я очень счастлив в «Локомотиве», меня здорово приняли, — рассказал Peru21 Фарфан. — Команда особенная, надеюсь, что буду здесь играть много лет. Чемпионат России — сложная лига из-за языка и холода, но благодаря клубу, товарищам по команде и болельщикам, мне стало легче.

Во время загрузки произошла ошибка.

ЛЕБЕДЕНКО НЕ ПОЕДЕТ К АЛЕНИЧЕВУ

Дмитрий Аленичев рассказывал, что «Енисей», ведущий борьбу за выход в премьер-лигу, контактировал с получившим статус свободного агента Игорем Лебеденко. Но стало известно, что 34-летний нападающий, продолжающий поиск новой команды после расторжения контракта с «Араратом», не переедет в Красноярск.

— Действительно, мы общались с «Енисеем», — рассказал Лебеденко «СЭ». — Но до конкретики дело не дошло. В этой команде меня не будет. Предложения есть только из первой лиги. Планирую определиться с командой в ближайшее время. Пока поддерживаю форму индивидуально.

АНДРЕЙ КУЗИЧЕВ

Тосно
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Самое важное заявление дня по российским спортсменам!
«Я на российские флаги не смотрю. Уж извините…»
CAS огласит решение по апелляциям 47 россиян в ближайшие 24 часа
Стало известно количество участников церемонии открытия ОИ от РФ
Глава WADA: Россия не выполнила два условия
Российский вратарь отдал голевую передачу в матче НХЛ
Фигуристы Коляда, Тарасова и Морозов начнут турнир команд на ОИ
Матч НБА был отменен из-за протечки крыши (видео)
Новости
Авто
Новый Ford для серьезного бездорожья: секретов больше нет Ford представил «прокачаную» для выездов на бездорожье версию пикапа Ranger, которая получила приставку Raptor
Hi-Tech
«Сбербанк» поймали на майнинге Это просто и удобно, но небезопасно
Кино
Басков изменился до неузнаваемости ради роли в сериале Певец примерил ретро-образ на съемках сериала «Хор»
Недвижимость
Лахта Центр в Петербурге вывели на проектную высоту
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
10 уроков Ингвара Кампрада: как завоевать мозг, сердце и детей покупателя
У «Почты России» нашли 4,5 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости
Леди
Иван Ургант и другие звезды, которые встретили свою любовь в школе Что может быть романтичнее, чем встретить любовь в школе или университете и сохранить ее на долгие годы? Смахиваем слезы умиления, глядя на эти милые парочки.
Дети
В Германии обнародовали запрещенные детские имена В Германии все чаще родители стараются дать своим детям имена, которые бы выделяли их из общей массы сверстников.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь