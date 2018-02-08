Погребняк играет за «Тосно», Нобоа хочет домой

Источник: Спорт-Экспресс

ПОГРЕБНЯК ПОКА НА ПРОСМОТРЕ

Павел Погребняк отправился на просмотр в «Тосно» и принял участие в контрольном матче против венгерского «Дебрецена» (0:3). Эти новости убеждают в одном: бывший нападающий сборной России очень хочет играть в футбол, а в «Динамо» он этой возможности был лишен. После того, как москвичи в одностороннем порядке расторгли контракт с 34-летним футболистом, Погребняка не пугают ни финансовые трудности клуба из Ленинградской области, ни необходимость убеждать «Тосно» выбрать свою кандидатуру на смену проданным в другие команды Антону Заболотному и Евгению Маркову.

— Решения по Погребняку пока нет, — сообщил «СЭ» генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко. — Он тренируется. Но решение примем в конце сбора. Он довольно долго не играл.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Be5dTeWHzCA/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.451171875% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Be5dTeWHzCA/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Павел Погребняк на просмотре в «Тосно» Сегодня форвард выйдет на поле в контрольном матче против венгерского «Дебрецена». Бывший игрок сборной России находится в расположении команды и принимает участие в тренировочном процессе. На данный момент решения о подписании полноценного контракта не принято Напомним, что контрольная игра против «Дебрецена» @dvschivatalos состоится сегодня в 17:00.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/fctosno/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> ФК «Тосно» / FC Tosno</a> (@fctosno) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-07T13:50:51+00:00">Фев 7, 2018 в 5:50 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

ВЕРНБЛУМ УЙДЕТ ЛЕТОМ?

Понтус Вернблум, с которым ЦСКА все еще рассчитывает продлить истекающий летом контракт, склоняется к тому, чтобы продолжить карьеру в другом клубе. Вместе с тем полузащитник фактически опроверг слова спортивного директора «Гетеборга» Матса Грена, рассказавшего о переговорах с 31-летним полузащитником.

— Склоняюсь к тому, что это последний сезон в Москве, но еще ничего не решено. Посмотрим. У меня еще три месяца по контракту, однако разговоров по новому не было, — рассказал Вернблум в интервью Göteborg-Posten. — Не думаю, что следующим этапом будет «Гетеборг». Мне кажется, что я не закончил карьеру за границей. У меня еще много сил.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BesCvQBF1wp/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BesCvQBF1wp/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/wernbloom/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Pontus Wernbloom</a> (@wernbloom) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-02T08:48:35+00:00">Фев 2, 2018 в 12:48 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

НОБОА ЖДЕТ КЛУБ-ЧЕМПИОН

В недавнем интервью «СЭ» полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал о наличии у него трех предложений и желании постоянно играть. Эту возможность 32-летнему футболисту может дать отъезд в родной Эквадор, где игрока сборной с распростертыми объятиями готов принять воспитавший его «Эмелек» из Гуаякиля. Отметим, что действующий чемпион страны напрямую попал в групповой турнир Кубка Либертадорес, а первый тур первенства-2018 будет сыгран в ближайшую субботу.

— Аренда в «Эмелек» — это реально, — цитирует Нобоа EL UNIVERSO. — Я оказываю давление на «Зенит», чтобы вернуться в «Эмелек».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BdY_3nxgAcx/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BdY_3nxgAcx/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Feliz año ????// happy new year everybody ???</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/cristhian_noboa/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> CRISTHIAN</a> (@cristhian_noboa) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-01T02:46:33+00:00">Дек 31, 2017 в 6:46 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

ФАРФАН ВСЕМ ДОВОЛЕН

За год в России 33-летний Джефферсон Фарфан превратился в одного из лидеров «Локомотива» и стал лучшим бомбардиром команды, лидирующей в чемпионате. Контракт будущего участника ЧМ-2018 с железнодорожниками пока не продлен, и решение этого вопроса перенесено на весну. Однако ветеран уже дал понять, что в московском клубе его все устраивает.

— Я очень счастлив в «Локомотиве», меня здорово приняли, — рассказал Peru21 Фарфан. — Команда особенная, надеюсь, что буду здесь играть много лет. Чемпионат России — сложная лига из-за языка и холода, но благодаря клубу, товарищам по команде и болельщикам, мне стало легче.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BeLBOp0j8lg/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BeLBOp0j8lg/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Seguimos preparándonos al máximo ! Para llegar en las mejores condiciones al Campeonato @fclokomotiv ❤️?? #jf8 #nike #pretemporada #marbella #españa #trabajofisico #vamoscontodo?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/jefferson_farfan_oficial/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Jefferson Farfan??</a> (@jefferson_farfan_oficial) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-20T13:00:27+00:00">Янв 20, 2018 в 5:00 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

ЛЕБЕДЕНКО НЕ ПОЕДЕТ К АЛЕНИЧЕВУ

Дмитрий Аленичев рассказывал, что «Енисей», ведущий борьбу за выход в премьер-лигу, контактировал с получившим статус свободного агента Игорем Лебеденко. Но стало известно, что 34-летний нападающий, продолжающий поиск новой команды после расторжения контракта с «Араратом», не переедет в Красноярск.

— Действительно, мы общались с «Енисеем», — рассказал Лебеденко «СЭ». — Но до конкретики дело не дошло. В этой команде меня не будет. Предложения есть только из первой лиги. Планирую определиться с командой в ближайшее время. Пока поддерживаю форму индивидуально.