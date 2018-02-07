Наставник «Уфы» назвал главные качества «казахского Месси» Сейдахмета
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак в интервью AllUfa.ru высказался о казахстанском нападающем Еркебулане Сейдахмете, сообщает Sports.kz.
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак в интервью AllUfa.ru высказался о казахстанском нападающем Еркебулане Сейдахмете, сообщает Sports.kz.
— Он очень хорошо оснащен технически, умный игрок, может достаточно быстро обыграть те требования, которые есть в современном футболе.
Поэтому мы надеемся, что он окрепнет и будет помогать нашему клубу показывать хорошие результаты, — сказал Семак. Сейдахмет провел три контрольных матча в составе «Уфы» — против кипрского «Алки» (7:0), польской «Вислы» (Плоцк) (1:0) и чешского «Слована» (2:3).
В них он отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Недавно в социальных сетях распространилась информация о том, что «казахский Месси» не подошел клубу, однако ее опроверг сам футболист. Сейдахмет сказал, что подпишет профессиональный контракт с «Уфой» после сборов на Кипре.