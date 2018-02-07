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«Урал» одержал победу над «Лучом-Энергией»
На Кипре завершился матч между «Уралом» и «Лучом-Энергией».
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На Кипре завершился матч между «Уралом» и «Лучом-Энергией».
Со счетом — 2:1 победил «Урал».
Контрольный матч.
«Урал» (Екатеринбург) — «Луч-Энергия» (Владивосток) — 2:1 (1:0).
Голы: Игрок на просмотре, 15 (1:0). Игрок на просмотре, 50 — с пенальти (2:0). 60 (2:1).
7 апреля. Кипр, Пафос.