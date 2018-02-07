«Спартак» наконец победил. А ещё показал, кем будет играть с «Атлетиком»
Грубая ошибка Комбарова едва не стоила «Спартаку» победы.
Грубая ошибка Комбарова едва не стоила «Спартаку» победы.
Состав
Таким образом четверка защитников: Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров. В опорной зоне Фернандо и Глушков. На острие атаки — Луис Адриано. Под ним Ханни. На левом фланге Зобнин, а на правом Промес. Хотя голландец в интервью «Чемпионату» настаивал, что он — левый полузащитник. И даже сказал: «Готов поставить деньги, что больше голов в “Спартаке” забил именно с левого фланга».
Однако уже на 14-й минуте Промес забивает справа!
На 18-й минуте начудил Комбаров. Он
Ближе к концу второго тайма Луис Адриано снова убежал в контратаку и на сделал идеальную передачу на Промеса. Тот вышел один на один с вратарем «Спарты», но пробил сильно выше. Полагаю, что такие моменты Квинси реализует 9 из 10. Наверное, к лучшему, что этот случай пришёлся на товарищеский матч.
До перерыва футболисты успели немного подраться несмотря на товарищеский статус матча. Причем пихались массово — команда на команду. Вы же помните Канга по «Ростову»? Теперь он такой же неугомонный в «Спарте». По итогам потасовки по жёлтой получил он и Фернандо.
С начала второго тайма в воротах «Спартака» появился Селихов. Вскоре на поле вышли Мельгарехо, Зе Луиш и Пашалич. Ближе к концу матча Педро Роша. За этими многочисленными заменами грустно наблюдал главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин.
На 78-й минуте «Спартак»
После четырёх матчей без побед в 2018 году команда Карреры
На этом всё. Товарищеские матчи закончились. Завтра «Спартак» возвращается в Москву.
Хочется верить, что в этом турнире Комбаров уже не будет так заигрываться на ровном месте.
Григорий Телингатер