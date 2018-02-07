«Спартак» наконец победил. А ещё показал, кем будет играть с «Атлетиком»

Источник: AP 2018

Состав красно-белых в товарищеской встрече со «Спартой» был к оптимальному приближен максимально. Не хватало только Максимовича, но его отсутствие понятно. Центральный защитник не может быть заявлен на Лигу Европы.

Таким образом четверка защитников: Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров. В опорной зоне Фернандо и Глушков. На острие атаки — Луис Адриано. Под ним Ханни. На левом фланге Зобнин, а на правом Промес. Хотя голландец в интервью «Чемпионату» настаивал, что он — левый полузащитник. И даже сказал: «Готов поставить деньги, что больше голов в “Спартаке” забил именно с левого фланга».

Однако уже на 14-й минуте Промес забивает справа!

Красно-белые убежали в контратаку. Луис Адриано выждал момент для проникающего паса на Ханни, тот вошел в штрафную и сразу сделал передачу на набегающего Промеса. Квинси уверенно пробил с 14 метров — без шансов для голкипера.



На 18-й минуте начудил Комбаров. Он зачем-то пошёл в обводку на линии своей штрафной площади. Потеря мяча и через мгновение Реброва расстреливают с четырех метров. Сразу вспомнились слова Карреры, который на днях говорил о том, что в команде нет альтернативы Комбарову. На месте левого защитника должен играть обладатель российского паспорта. Пробовали Джикию, Зобнина и Рассказова.



Ближе к концу второго тайма Луис Адриано снова убежал в контратаку и на сделал идеальную передачу на Промеса. Тот вышел один на один с вратарем «Спарты», но пробил сильно выше. Полагаю, что такие моменты Квинси реализует 9 из 10. Наверное, к лучшему, что этот случай пришёлся на товарищеский матч.

До перерыва футболисты успели немного подраться несмотря на товарищеский статус матча. Причем пихались массово — команда на команду. Вы же помните Канга по «Ростову»? Теперь он такой же неугомонный в «Спарте». По итогам потасовки по жёлтой получил он и Фернандо.



С начала второго тайма в воротах «Спартака» появился Селихов. Вскоре на поле вышли Мельгарехо, Зе Луиш и Пашалич. Ближе к концу матча Педро Роша. За этими многочисленными заменами грустно наблюдал главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин.

На 78-й минуте «Спартак» забил-таки мяч. И в третий раз голевой момент удалось создать на контратаке. Зе Луиш сделал проникающий пас в штрафную на Мельгарехо. Лоренсо элегантно перекинул мяч через вратаря.



После четырёх матчей без побед в 2018 году команда Карреры наконец-то победила. Тренер красно-белых говорил, что счёт в таких случаях не важен. Вопрос в том, насколько удалось наладить взаимодействия на фоне пятой команды Чехии. Она, к слову, запомнилась разве что страстью к дальним ударам.



На этом всё. Товарищеские матчи закончились. Завтра «Спартак» возвращается в Москву.

Через неделю нужно будет показать всё лучшее в матче Лиги Европы против «Атлетика».

Хочется верить, что в этом турнире Комбаров уже не будет так заигрываться на ровном месте.