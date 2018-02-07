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20:42 (мск), источник: Советский спорт

Этот матч порадовал и «Зенит», и ЦСКА перед Лигой Европы

Зенитовцы проверили «Црвену Звезду», хоть и без двоих бомбардиров, и увидели команду, против которой ЦСКА — фаворит.

Пока Александр Кокорин в Лондоне, Антон Заболотный рубится за статус основного нападающего «Зенита». Против «Црвены Звезды» новичок вышел в такой расстановке, при которой он однозначно единственный центральный форвард. Заболотный первым делом проявил свою фирменную пластику: сложился и пробил с линии вратарской рядом со штангой.

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Кокорин накануне отъезда на крупное международное спонсорское мероприятие, забил один из лучших голов двухстороннего матча ножницами, однако и у Заболотного все получается не менее эффективно.

Такие товарищеские матчи, как у «Зенита» с «Црвеной Звездой», приятно и полезно смотреть по двум причинам. Во-первых, Роберто Манчини сразу же выставил достойный, похожий на боевой состав. Никаких слишком молодых ребят, никаких экспериментов с игроками на неродных позициях. Все так, как будто это уже «Селтик» в Лиге Европы. Только антураж скромнее: стадион приличный, но он, конечно же, не заполнился.

Во-вторых, соперник «Зенита» — команда, которой тоже скоро играть в 1/16 финала Лиги Европы, причем против ЦСКА. Эта встреча откроет для России официальный 2018-й, она вынесена на непривычный для второго еврокубка вторник, до нее уже меньше недели.

Плюс один признак подготовки «Зенита» к еврокубкам: стартовый состав, который не вписывается во внутрироссийский лимит на легионеров. Тем не менее первый гол в матче получился российским, Александр Ерохин подсуетился после подачи углового — у него уже третий забитый мяч на сборах.

Роберто Манчини перестал экспериментировать с Далером Кузяевым и наконец-то выпустил на позиции правого защитника собственного правого защитника — Игоря Смольникова. Даже сам Далер недавно в интервью сказал напрямую: перестраиваться сложно. Сложно сказать, доволен ли Кузяев, но его не было в стартовом составе вообще.

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***

Конечно же, и «Зенит», и соперник ЦСКА выглядели гораздо менее активно, чем должны на следующей неделе. В роликах с тренировок «Зенита» видно, что футболисты не только играют двусторонки, но еще и работают с грузами, часто принимают нагрузки в тренажерном зале.

«Црвена Звезда» — это на самом деле всего лишь пара бывших игроков «Мордовии» Дамьен ле Таллек и Дональд Митчелл, который даже капитан команды, не пригодившийся «Зениту» Милан Родич и другие не самые яркие исполнители. Хоть это и лидер чемпионата Сербии, ЦСКА — фаворит.

Для сохранения тонуса можно вспоминать, что «Црвена» на групповом этапе сыграла 0:0 и 0:1 с лондонским «Арсеналом», что там есть все-таки грозные форварды Александар Пешич и Ричмонд Боакье, которые не сыграли против «Зенита», но забили в чемпионате 17 и 15 мячей соответственно, и что у сербов феноменальная разница забитых и пропущенных 55:8 в местной лиге. К тому же «Црвена» в отборочном раунде выбила «Краснодар».

Кстати, Далер Кузяев в итоге все-таки сыграл на правом фланге — во втором тайме после выхода на замену, но все-таки в полузащите, это хотя бы знакомо по осенней части сезона. Важный сигнал — полноценная, хоть и неполная, игра капитана «Зенита» Доменико Кришито. У него пока нет нового контракта, вроде бы были сложности со здоровьем, однако к «Селтику» Манчини, судя по всему, готовит именно его.

«Зенит» второй раз подряд назначил дополнительный товарищеский матч — наутро после предыдущего, в 11 утра четверга петербуржцы сыграют с командой из второго датского дивизиона.

Там наверняка сыграют те, кто получил мало времени против «Црвены». А ровные 1:0 против сербов успокоили, порадовали одновременно и «Зенит», и ЦСКА.

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