Этот матч порадовал и «Зенит», и ЦСКА перед Лигой Европы
Зенитовцы проверили «Црвену Звезду», хоть и без двоих бомбардиров, и увидели команду, против которой ЦСКА — фаворит.
Зенитовцы проверили «Црвену Звезду», хоть и без двоих бомбардиров, и увидели команду, против которой ЦСКА — фаворит.
Пока Александр Кокорин в Лондоне, Антон Заболотный рубится за статус основного нападающего «Зенита». Против «Црвены Звезды» новичок вышел в такой расстановке, при которой он однозначно единственный центральный форвард. Заболотный первым делом проявил свою фирменную пластику: сложился и пробил с линии вратарской рядом со штангой.
Кокорин накануне отъезда на крупное международное спонсорское мероприятие, забил один из лучших голов двухстороннего матча ножницами, однако и у Заболотного все получается не менее эффективно.
Такие товарищеские матчи, как у «Зенита» с «Црвеной Звездой», приятно и полезно смотреть по двум причинам.
Плюс один признак подготовки «Зенита» к еврокубкам: стартовый состав, который не вписывается во внутрироссийский лимит на легионеров. Тем не менее первый гол в матче получился российским, Александр Ерохин подсуетился после подачи углового — у него уже третий забитый мяч на сборах.
Роберто Манчини перестал экспериментировать с Далером Кузяевым и
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Конечно же, и «Зенит», и соперник ЦСКА выглядели гораздо менее активно, чем должны на следующей неделе. В роликах с тренировок «Зенита» видно, что футболисты не только играют двусторонки, но еще и работают с грузами, часто принимают нагрузки в тренажерном зале.
«Црвена Звезда» — это на самом деле всего лишь пара бывших игроков «Мордовии» Дамьен ле Таллек и Дональд Митчелл, который даже капитан команды, не пригодившийся «Зениту» Милан Родич и другие не самые яркие исполнители. Хоть это и лидер чемпионата Сербии, ЦСКА — фаворит.
Для сохранения тонуса можно вспоминать, что «Црвена» на групповом этапе сыграла 0:0 и 0:1 с лондонским «Арсеналом», что там есть
Кстати, Далер Кузяев в итоге
Там наверняка сыграют те, кто получил мало времени против «Црвены». А ровные 1:0 против сербов успокоили, порадовали одновременно и «Зенит», и ЦСКА.