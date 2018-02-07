ЦСКА размялся на испанцах, Погребняк дебютировал в «Тосно»

Источник: Советский спорт

ЦСКА продолжает подготовку к возобновлению сезона в испанском местечке Кампоаморе. Накануне армейцы в товарищеском матче одержали уверенную победу над «Эльче» (3:0), а уже на следующий день вторым составом всласть покуражились над полулюбительной командой «Торревьеха» из третьей испанской лиги (четвертого по силе дивизиона страны) — 7:0.

Главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко выставил в старте молодых дублеров и тех, кому днем раньше не нашлось места в основе. Наряду с опытными Сергеем Игнашевичем и Георгием Милановым на поле появились пробивающие себе дорогу в основу Астемир Гордюшенко, Федор Чалов и Аарон Оланаре.

Матч получился для красно-синих очень удачным. Если в первом тайме испанцы еще оказывали какое-то сопротивление, пропустив только один мяч, то с началом второго окончательно рассыпались. Чалов и Оланаре оформили по хет-трику, а Миланов сделал четыре голевые передачи. Еще один гол на счету 17-летнего полузащитника Виталия Жиронкина.

Таким образом, в этой встрече армейцы забили больше, чем в пяти предыдущих контрольных матчах года, когда им удалось отличиться шесть раз. Причем 10 из 13 голов пришлись на две последние игры — против «Эльче» и «Торревьехи».

ЦСКА — Торревьеха (Испания) — 7:0 (1:0)

Голы: Оланаре, 12 — 1:0, Оланаре, 47 — 2:0, Оланаре, 55 — 3:0, Чалов, 64 — 4:0, Чалов, 78 — 5:0, Жиронкин, 86 — 6:0, Чалов, 88 — 7:0.

ЦСКА: Помазун (Кырнац, 62), Игнашевич (Леонов, 46), Набакин, Хосонов, Гордюшенко, Бистрович, Миланов, Тикнизян, Жиронкин, Чалов, Оланаре.

7 февраля. Кампоамор. Испания.

Другой армейский клуб — из Хабаровска — также провел проверку боем. Соперником красно-синих в турецком Белеке стала калининградская «Балтика». Ринат Билятетдинов выпустил с первых минут состав, близкий к оптимальному, и вероятно был раздосадован итоговым результатом — 0:3. Дважды бывшего железнодорожника огорчил воспитанник «Спартака» Максим Григорьев, которому также не чужды красно-зеленые цвета, а еще один мяч в конце встречи забил защитник Руслан Магаль.

СКА-Хабаровск — Балтика — 0:3 (0:1)

Голы: М. Григорьев, 34 — 0:1, М. Григорьев, 68 — с пенальти — 0:2, Магаль, 82 — 0:3.

7 февраля. Белек. Турция.

Потерпел поражение в контрольном матче и «Тосно» (0:3), которого не спас от разгрома и дебютировавший в клубе из Ленинградской области бывший нападающий сборной России Павел Погребняк, находящийся в команде на просмотре. Отличиться в первом же матче в черно-белой форме ему не удалось. Соперником подопечных Дмитрия Парфенова стал «Дебрецен», также ведущий подготовку к возобновлению сезона. После 19 туров команда занимает в чемпионате Венгрии третье место.

Дебрецен (Венгрия) — Тосно — 3:0 (0:0)

Голы: Варга, 58 — 1:0, Кенивес, 64 — 2:0, Янкович, 75 — 3:0.

7 февраля. Белек. Турция.

А вот московское «Динамо» продолжает готовиться к весенней части сезона в РФПЛ без поражений в контрольных матчах. На сей раз бело-голубые обыграли на турецком сборе пермский «Амкар». Наставник «Динамо» Дмитрий Хохлов с первых минут выпустил максимально боевой состав, благодаря чему добился комфортного преимущества — Евгений Луценко на 38-й минуте реализовал пенальти, а спустя три минуты новичок Константин Рауш ассистировал Владимиру Рыкову.

В перерыве главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев сделал восемь замен, и на второй тайм вышла фактически другая команда. Хохлов также посмотрел в деле максимум футболистов. В концовке один мяч отыграл автор гола на «Камп Ноу» Александр Рязанцев.

Динамо — Амкар — 2:1 (2:0)

Голы: Луценко, 38 — с пенальти — 1:0, Рыков, 41 — 2:0, Рязанцев, 82 (2:1).

Динамо: Шунин (к), Морозов (Темников, 68), Рыков (Хольмен, 63), Шунич, Рауш (Козлов, 63), Ташаев (Грулев, 63), Самба Соу (Теттех, 46), Цаллагов (Соснин, 68), Черных (Кузьмин, 78), Марков (Москвичев, 75), Луценко (Обольский, 75).

Амкар (первый тайм): Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Занев, Милькович, Форбс, Огуде, Эззатоллахи, Гащенков, Комолов.

Амкар (второй тайм): Хомич, Конде, Зайцев, Идову, Занев, Костюков, Рязанцев, Баланович, Эззатоллахи, Бодул, Прокофьев.