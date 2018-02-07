Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Забытый актер требовал у работников аэропорта вспомнить его
Атмосфера Земли кишит вирусами и бактериями
В Австралии исполнили мечту 4-летнего мальчика о полете на Луну
Улицы Перми избавят от имен «террористов»
Он одевается лучше тебя: как луговая собачка стала звездой
Текущие события
Футбол. Зарубежный
5.02
Лас-Пальмас1
Малага0
Футбол. Зарубежный
5.02
Уотфорд4
Челси1
Футбол. Зарубежный
9.02
РБ Лейпциг
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
9.02
Сент-Этьен
Марсель
Футбол. Зарубежный
9.02
Фиорентина
Ювентус
Футбол. Зарубежный
9.02
Атлетик
Лас-Пальмас
Все события
«Русские нам отомстят»: США отказываются от финансовых санкций
Вредит ли батарее телефона долгая ночная зарядка
«Газель не пройдет»: уже 140 аварий
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры
Завтра на Играх. Брызгалова и Крушельницкий в роли Плющенко-2014
Немецкий биатлонист сравнил оправдание россиян с плевком в лицо
Ольга Бузова нарастила волосы
Поклонники считают, что Глюк’oZa увеличила грудь
Молодая британка страдает от отвращения к звукам
Традиции питания, которые достались нам из советского прошлого
Страшные и красивые: петербуржцы публикуют фото сосулек
Улицы Перми избавят от имен «террористов»
Фоторепортажи
11Разгром «Валенсии», матчи Кубка Англии и другие события выходных
18Российские хоккеисты начали подготовку к ОИ с победы над белорусами
20:14 (мск), источник: Советский спорт

ЦСКА размялся на испанцах, Погребняк дебютировал в «Тосно»

Оланаре и Чалов оформили по хет-трику, Погребняк вхолостую отбегал 45 минут за «Тосно», а Рауш вновь отметился голевой передачей в «Динамо».

Источник: Советский спорт

ЦСКА продолжает подготовку к возобновлению сезона в испанском местечке Кампоаморе. Накануне армейцы в товарищеском матче одержали уверенную победу над «Эльче» (3:0), а уже на следующий день вторым составом всласть покуражились над полулюбительной командой «Торревьеха» из третьей испанской лиги (четвертого по силе дивизиона страны) — 7:0.

Читайте также
Вернблум заявил, что, скорее всего, проводит последний сезон в ЦСКА

Главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко выставил в старте молодых дублеров и тех, кому днем раньше не нашлось места в основе. Наряду с опытными Сергеем Игнашевичем и Георгием Милановым на поле появились пробивающие себе дорогу в основу Астемир Гордюшенко, Федор Чалов и Аарон Оланаре.

Матч получился для красно-синих очень удачным. Если в первом тайме испанцы еще оказывали какое-то сопротивление, пропустив только один мяч, то с началом второго окончательно рассыпались. Чалов и Оланаре оформили по хет-трику, а Миланов сделал четыре голевые передачи. Еще один гол на счету 17-летнего полузащитника Виталия Жиронкина.

Таким образом, в этой встрече армейцы забили больше, чем в пяти предыдущих контрольных матчах года, когда им удалось отличиться шесть раз. Причем 10 из 13 голов пришлись на две последние игры — против «Эльче» и «Торревьехи».

ЦСКА — Торревьеха (Испания) — 7:0 (1:0)

Голы: Оланаре, 12 — 1:0, Оланаре, 47 — 2:0, Оланаре, 55 — 3:0, Чалов, 64 — 4:0, Чалов, 78 — 5:0, Жиронкин, 86 — 6:0, Чалов, 88 — 7:0.

ЦСКА: Помазун (Кырнац, 62), Игнашевич (Леонов, 46), Набакин, Хосонов, Гордюшенко, Бистрович, Миланов, Тикнизян, Жиронкин, Чалов, Оланаре.

7 февраля. Кампоамор. Испания.

Читайте также
Защитник «Зенита-2» перешел в «СКА-Хабаровск»

Другой армейский клуб — из Хабаровска — также провел проверку боем. Соперником красно-синих в турецком Белеке стала калининградская «Балтика». Ринат Билятетдинов выпустил с первых минут состав, близкий к оптимальному, и вероятно был раздосадован итоговым результатом — 0:3. Дважды бывшего железнодорожника огорчил воспитанник «Спартака» Максим Григорьев, которому также не чужды красно-зеленые цвета, а еще один мяч в конце встречи забил защитник Руслан Магаль.

СКА-Хабаровск — Балтика — 0:3 (0:1)

Голы: М. Григорьев, 34 — 0:1, М. Григорьев, 68 — с пенальти — 0:2, Магаль, 82 — 0:3.

7 февраля. Белек. Турция.

Читайте также
Профсоюз подтвердил, что футболисты «Тосно» вернулись к работе

Потерпел поражение в контрольном матче и «Тосно» (0:3), которого не спас от разгрома и дебютировавший в клубе из Ленинградской области бывший нападающий сборной России Павел Погребняк, находящийся в команде на просмотре. Отличиться в первом же матче в черно-белой форме ему не удалось. Соперником подопечных Дмитрия Парфенова стал «Дебрецен», также ведущий подготовку к возобновлению сезона. После 19 туров команда занимает в чемпионате Венгрии третье место.

Дебрецен (Венгрия) — Тосно — 3:0 (0:0)

Голы: Варга, 58 — 1:0, Кенивес, 64 — 2:0, Янкович, 75 — 3:0.

7 февраля. Белек. Турция.

Читайте также
«Динамо» одержало верх над «Амкаром»

А вот московское «Динамо» продолжает готовиться к весенней части сезона в РФПЛ без поражений в контрольных матчах. На сей раз бело-голубые обыграли на турецком сборе пермский «Амкар». Наставник «Динамо» Дмитрий Хохлов с первых минут выпустил максимально боевой состав, благодаря чему добился комфортного преимущества — Евгений Луценко на 38-й минуте реализовал пенальти, а спустя три минуты новичок Константин Рауш ассистировал Владимиру Рыкову.

В перерыве главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев сделал восемь замен, и на второй тайм вышла фактически другая команда. Хохлов также посмотрел в деле максимум футболистов. В концовке один мяч отыграл автор гола на «Камп Ноу» Александр Рязанцев.

Динамо — Амкар — 2:1 (2:0)

Голы: Луценко, 38 — с пенальти — 1:0, Рыков, 41 — 2:0, Рязанцев, 82 (2:1).

Динамо: Шунин (к), Морозов (Темников, 68), Рыков (Хольмен, 63), Шунич, Рауш (Козлов, 63), Ташаев (Грулев, 63), Самба Соу (Теттех, 46), Цаллагов (Соснин, 68), Черных (Кузьмин, 78), Марков (Москвичев, 75), Луценко (Обольский, 75).

Амкар (первый тайм): Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Занев, Милькович, Форбс, Огуде, Эззатоллахи, Гащенков, Комолов.

Амкар (второй тайм): Хомич, Конде, Зайцев, Идову, Занев, Костюков, Рязанцев, Баланович, Эззатоллахи, Бодул, Прокофьев.

7 февраля. Белек. Турция.

ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тосно
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 6 тысяч доз для 108 астматиков: самая смешная новость Олимпиады в картинках
Олимпийская (четырехкратная!) чемпионка снялась нагишом в телешоу
Завтра на Играх. Брызгалова и Крушельницкий в роли Плющенко-2014
Немецкий биатлонист сравнил оправдание россиян с плевком в лицо
Суд идет. Почему CAS затягивает с решением по россиянам
Fancy Bears: Макларен выполнял приказ Канады ослабить РФ
«Спартак» наконец победил и показал, кем будет играть в ЛЕ
Associated Press: Россия останется без медалей в хоккее на ОИ
Участницы ОИ пообещали пожертвовать свой мозг для исследований
Спорт-Экспресс
Авто
Самые популярные кроссоверы 2018 года: рейтинг России В январе российский рынок продолжил свой рост, который был отмечен и в прошлом году. Причем мы даже смогли поставить рекорд последних лет — сразу плюс 31,3%, что является лучшим результатом с 2011 года. Представляем самые популярные кроссоверы
Hi-Tech
«Сбербанк» поймали на майнинге Это просто и удобно, но небезопасно
Кино
Басков изменился до неузнаваемости ради роли в сериале Певец примерил ретро-образ на съемках сериала «Хор»
Недвижимость
Регистрировать фирмы можно будет без офиса
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
«Обязательное условие – двор без машин»: архитектор о реновации
Леди
Иван Ургант и другие звезды, которые встретили свою любовь в школе Что может быть романтичнее, чем встретить любовь в школе или университете и сохранить ее на долгие годы? Смахиваем слезы умиления, глядя на эти милые парочки.
Дети
Женщина, родившая на полу роддома, восхитила соцсети Жительница Канзаса Джесика Хоган еле успела доехать до приемного покоя, чтобы родить своего шестого ребенка.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь