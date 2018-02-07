ЦСКА размялся на испанцах, Погребняк дебютировал в «Тосно»
Оланаре и Чалов оформили по
Оланаре и Чалов оформили по
ЦСКА продолжает подготовку к возобновлению сезона в испанском местечке Кампоаморе. Накануне армейцы в товарищеском матче одержали уверенную победу над «Эльче» (3:0), а уже на следующий день вторым составом всласть покуражились над полулюбительной командой «Торревьеха» из третьей испанской лиги (четвертого по силе дивизиона страны) — 7:0.
Главный тренер
Матч получился для
Таким образом, в этой встрече армейцы забили больше, чем в пяти предыдущих контрольных матчах года, когда им удалось отличиться шесть раз. Причем 10 из 13 голов пришлись на две последние игры — против «Эльче» и «Торревьехи».
ЦСКА — Торревьеха (Испания) — 7:0 (1:0)
Голы: Оланаре, 12 — 1:0, Оланаре, 47 — 2:0, Оланаре, 55 — 3:0, Чалов, 64 — 4:0, Чалов, 78 — 5:0, Жиронкин, 86 — 6:0, Чалов, 88 — 7:0.
ЦСКА: Помазун (Кырнац, 62), Игнашевич (Леонов, 46), Набакин, Хосонов, Гордюшенко, Бистрович, Миланов, Тикнизян, Жиронкин, Чалов, Оланаре.
7 февраля. Кампоамор. Испания.
Другой армейский клуб — из Хабаровска — также провел проверку боем. Соперником
Голы: М. Григорьев, 34 — 0:1, М. Григорьев, 68 — с пенальти — 0:2, Магаль, 82 — 0:3.
7 февраля. Белек. Турция.
Потерпел поражение в контрольном матче и «Тосно» (0:3), которого не спас от разгрома и дебютировавший в клубе из Ленинградской области бывший нападающий сборной России Павел Погребняк, находящийся в команде на просмотре. Отличиться в первом же матче в
Дебрецен (Венгрия) — Тосно — 3:0 (0:0)
Голы: Варга, 58 — 1:0, Кенивес, 64 — 2:0, Янкович, 75 — 3:0.
7 февраля. Белек. Турция.
А вот московское «Динамо» продолжает готовиться к весенней части сезона в РФПЛ без поражений в контрольных матчах. На сей раз
В перерыве главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев сделал восемь замен, и на второй тайм вышла фактически другая команда. Хохлов также посмотрел в деле максимум футболистов. В концовке один мяч отыграл автор гола на «Камп Ноу» Александр Рязанцев.
Динамо — Амкар — 2:1 (2:0)
Голы: Луценко, 38 — с пенальти — 1:0, Рыков, 41 — 2:0, Рязанцев, 82 (2:1).
Динамо: Шунин (к), Морозов (Темников, 68), Рыков (Хольмен, 63), Шунич, Рауш (Козлов, 63), Ташаев (Грулев, 63), Самба Соу (Теттех, 46), Цаллагов (Соснин, 68), Черных (Кузьмин, 78), Марков (Москвичев, 75), Луценко (Обольский, 75).
Амкар (первый тайм): Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Занев, Милькович, Форбс, Огуде, Эззатоллахи, Гащенков, Комолов.
Амкар (второй тайм): Хомич, Конде, Зайцев, Идову, Занев, Костюков, Рязанцев, Баланович, Эззатоллахи, Бодул, Прокофьев.
7 февраля. Белек. Турция.