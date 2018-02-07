Артем Дзюба: Мне нужно передавать привет Черчесову на поле
Нападающий Артем Дзюба, зимой перешедший из «Зенита» в тульский «Арсенал» на правах аренды, сказал, что понимает, как должен действовать в команде под руководством Миодрага Божовича.
Нападающий Артем Дзюба, зимой перешедший из «Зенита» в тульский «Арсенал» на правах аренды, сказал, что понимает, как должен действовать в команде под руководством Миодрага Божовича.
Также форвард выразил удовлетворение от того, что провел на поле полный товарищеский матч против тбилисского «Динамо» (0:1).
— Три дня тренировались. Пока все тяжело, очень замедленно. Не на высшем уровне. Но на то и сборы, чтобы ко всему прийти постепенно, — сказал в эфире программы «Все на матч» Дзюба. — Хороший
— Что именно от вас требует Миодраг Божович? Насколько это отличается от требований тренерского штаба «Зенита»?
— Пока требований не было. Я прекрасно понимаю, что делать, когда теряем мяч — если теряем, вступаем в единоборства. Если не получилось, отходим назад и действуем позиционно. Таких отличий, наверное, нет.
— Что касается взаимопонимания с партнерами, пока, по матчу с тбилисским «Динамо», есть ощущение, что не хватает понимания, подсказа. Так ли это на самом деле, или это просто мнение со стороны?
— Нет, ну конечно — я же говорю, мы три дня тренируемся вместе. Два разных состава — один играл прошлую игру, сейчас другой. Мы, новички, молодые ребята,
— Вторую игру подряд за вами наблюдает тренерский штаб сборной России в лице Станислава Черчесова. У вас есть возможность передать ему привет.
— Ну, в первой игре, когда я вышел (Дзюба появился на поле на 71-й минуте матча против «Лудогорца», который завершился поражением туляков со счетом 0:1. — Прим. «СЭ»), как мне сказали, он уже ушел. Мне нужно передавать привет на футбольном поле — забитыми голами, передачами. И чтобы моя команда побеждала. А Станислав Саламович сказал, что для всех двери открыты. Поэтому будем доказывать.
— Мотивация сейчас зашкаливает, если говорить применительно к чемпионату мира и сборной?
— Я всегда выбирал футбол, на протяжении всей карьеры — уходил в аренду, если происходили