Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Джон Махони
Мифы о раке: правда ли, что раком можно заразиться?
Сотрудников «Сямозера» довели до суда
Учительница Путина завещала России свою квартиру в Израиле
Моника Беллуччи вышла в свет с новой стрижкой
Текущие события
Футбол. Зарубежный
5.02
Лацио1
Дженоа2
Футбол. Зарубежный
5.02
Лас-Пальмас1
Малага0
Футбол. Зарубежный
5.02
Уотфорд4
Челси1
Футбол. Зарубежный
9.02
РБ Лейпциг
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
9.02
Сент-Этьен
Марсель
Футбол. Зарубежный
9.02
Фиорентина
Ювентус
Все события
«Русские нам отомстят»: США отказываются от финансовых санкций
Вредит ли батарее телефона долгая ночная зарядка
Как я отказался от личного автомобиля (дневник)
Тест-драйв BMW X2: крутой, но не кроссовер
МОК не сдается: найдены новые россияне с допингом
Резцова: Какая-то управа должна быть на МОК?!
В Сети шутят над рэп-баттлом Гуфа и Птахи
Как Анастасия Волочкова выглядела 20 лет назад
Традиции питания, которые достались нам из советского прошлого
Фастфуд помог японским ученым в борьбе с облысением
В Лондоне продается дом шириной два метра
Крышу Госдумы накроют куполом
Фоторепортажи
10Федерер, двадцатый «Шлем». Главное о рекорде супер-Роджера
10Дорогой Алексис. Лукаку и Ибрагимович вместе получают меньше Санчеса
10:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Артем Дзюба: Мне нужно передавать привет Черчесову на поле

Нападающий Артем Дзюба, зимой перешедший из «Зенита» в тульский «Арсенал» на правах аренды, сказал, что понимает, как должен действовать в команде под руководством Миодрага Божовича.

Источник: Спорт-Экспресс

Также форвард выразил удовлетворение от того, что провел на поле полный товарищеский матч против тбилисского «Динамо» (0:1).

— Три дня тренировались. Пока все тяжело, очень замедленно. Не на высшем уровне. Но на то и сборы, чтобы ко всему прийти постепенно, — сказал в эфире программы «Все на матч» Дзюба. — Хороший спарринг-партнер, хорошая физическая работа. Тут больше нужно нагрузиться, чем сам футбол. Хотя, во втором тайме начали получше играть, имели массу моментов. Есть, над чем работать, но самое важное, что мы играем. 90 минут — это очень хорошо.

— Что именно от вас требует Миодраг Божович? Насколько это отличается от требований тренерского штаба «Зенита»?

— Пока требований не было. Я прекрасно понимаю, что делать, когда теряем мяч — если теряем, вступаем в единоборства. Если не получилось, отходим назад и действуем позиционно. Таких отличий, наверное, нет. Все-таки, разные стили проповедуют две команды. В этом, наверное, отличие. Сейчас самое главное — набирать физические кондиции. Мы-то вообще с Ваней (Новосельцевым. — Прим. «СЭ») только три дня тренируемся. Для нас пока все тяжело. Но, тяжело в учении, легко в бою. Благодаря этой практике, тренировочному процессу выдержали 90 минут. Значит, будет еще лучше и лучше.

— Что касается взаимопонимания с партнерами, пока, по матчу с тбилисским «Динамо», есть ощущение, что не хватает понимания, подсказа. Так ли это на самом деле, или это просто мнение со стороны?

— Нет, ну конечно — я же говорю, мы три дня тренируемся вместе. Два разных состава — один играл прошлую игру, сейчас другой. Мы, новички, молодые ребята, кто-то после травм. Поэтому, конечно, наша команда, которая была в первом тайме, она вообще не сыгранная, не совсем готовая физически. В том тайме было тяжело. Когда во втором тайме разбегались, плюс начали выходить ребята из другого состава, стало больше получаться и появились моменты. Для тренера главное — качество работы с мячом, качество физической работы. А результат — это важно в официальных играх.

— Вторую игру подряд за вами наблюдает тренерский штаб сборной России в лице Станислава Черчесова. У вас есть возможность передать ему привет.

— Ну, в первой игре, когда я вышел (Дзюба появился на поле на 71-й минуте матча против «Лудогорца», который завершился поражением туляков со счетом 0:1. — Прим. «СЭ»), как мне сказали, он уже ушел. Мне нужно передавать привет на футбольном поле — забитыми голами, передачами. И чтобы моя команда побеждала. А Станислав Саламович сказал, что для всех двери открыты. Поэтому будем доказывать.

— Мотивация сейчас зашкаливает, если говорить применительно к чемпионату мира и сборной?

— Я всегда выбирал футбол, на протяжении всей карьеры — уходил в аренду, если происходили какие-то моменты. Сейчас — не исключение. Конечно, чемпионат мира дома — такое бывает раз в карьере, раз в жизни. Поэтому, конечно же, цель номер один. Я поставил ее для себя — подготовиться и выступить… А там, как будет, поживем — увидим.

Арсенал Т
НовостиМатчиСоставСтатистика
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
МОК продолжает издеваться над Россией
Список Черчесова: Березуцкие могут прийти на помощь
Татьяна Тарасова: МОК еще пожалеет
Малкина не остановили даже слезы Флери. Обзор матчей НХЛ
В «Краснодаре» подтвердили переход Шатова из «Зенита»
«Если бы захотел, то ушёл». Большое интервью с Промесом
СМИ: Игроки «Челси» недовольны тренировками и настроением Конте
«Краснодар» сыграет с «Реалом» в матче юношеской Лиги УЕФА
Спорт-Экспресс
Авто
Самые популярные кроссоверы 2018 года: рейтинг России В январе российский рынок продолжил свой рост, который был отмечен и в прошлом году. Причем мы даже смогли поставить рекорд последних лет — сразу плюс 31,3%, что является лучшим результатом с 2011 года. Представляем самые популярные кроссоверы
Hi-Tech
Красноярский пятиклассник собрал миниатюрный суперкомпьютер На это у него ушло всего лишь 10 тысяч рублей
Кино
Забытый актер требовал у работников аэропорта вспомнить его Хэйли Джоэл Осмент пытался прорваться на самолет, где ему не хватило места
Недвижимость
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
Лахта Центр в Петербурге вывели на проектную высоту
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Как в России изменятся тарифы на ЖКХ? Инфографика
Леди
Иван Ургант и другие звезды, которые встретили свою любовь в школе Что может быть романтичнее, чем встретить любовь в школе или университете и сохранить ее на долгие годы? Смахиваем слезы умиления, глядя на эти милые парочки.
Дети
Минобрнауки представило рейтинг детских садов России Дошкольному образованию поставили тройку.
Все о ремонте
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Системы хранения для детской: 9 примеров, которые вам понравятся
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь