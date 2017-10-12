«Если бы захотел, то ушёл. Варианты имелись». Большое интервью с Промесом
Лучший игрок «Спартака» — про поцелуи Джикии, вратарей «Зенита» и смерть отца Симбы.
Лучший игрок «Спартака» — про поцелуи Джикии, вратарей «Зенита» и смерть отца Симбы.
— Каждый день футболисты «Спартака» забирают у входа в отель коробки. Что в них?
— Обувь от спонсора. Нам приходится менять бутсы постоянно.
— Сколько бутс берёте на стадион?
— Четыре пары. Если всё в порядке, то хватает одной. Хотя нужно быть готовым к разным газонам и перемене погоды. Вообще, я всегда предпочитаю бутсы c резиновыми шипами — без металлических сплавов.
— Бутсы — понятно. А какой самый необычный подарок вы получали, играя в «Спартаке»?
— Мне подарили картину, на которой была изображена матрёшка с моим лицом. Забавная штука. Сейчас хранится в моём офисе в Москве.
— На протяжении всей зимы было дикое количество слухов о вашем трансфере. Что из этого было правдой?
— То, что я остался в «Спартаке».
— Кто вами больше интересовался — «Ливерпуль» или «Саутгемптон»?
— Вы сами всё видели в новостях. Я за ними не особо слежу.
— Главная причина, по которой вы остались в «Спартаке»?
— Здесь нет особых причин. Это нормально, что я остался. Разве нет?
— Ровно год назад вы сказали в интервью «Чемпионату», что уйдёте из «Спартака», когда выиграете
— Дважды.
— Тем более.
— Все знают, что у меня есть амбиции, что хочу попробовать себя в Европе. Я этого не скрываю, но сейчас я на сто процентов в «Спартаке». Тут мой дом. Это и есть причина, по которой я остался. Я не могу вечно находиться в команде, но сейчас я счастлив тут. Все знают, как я люблю «Спартак».
— Иначе бы вы вряд ли целовали эмблему на футболке.
— Конечно. Если бы захотел уйти, то легко мог бы это сделать. Варианты имелись. Я мог бы рассказывать, кто мной интересуется. Многие зовут, но мне хорошо в «Спартаке».
— Знаю, что фанаты беспокоились — уйдёте ли вы. А игроки «Спартака» вас на этот счёт спрашивали?
— Естественно. Футболисты тоже читают новости.
— Кто из игроков чаще спрашивал?
— Да все понемногу переживали. Это нормальная реакция, когда пресса сообщает о возможном уходе одного из лучших игроков. Понятно, что партнёры не рады таким новостям.
— С кем вы больше всего дружите в «Спартаке»?
— С Поповым и Боккетти. Сошлись, как только я приехал в Москву. С Сальвой мы общаемся больше, но Попов тоже мой близкий товарищ. С Боккетти мы ещё и соседи. Живём в 20 минутах от базы. Наши жёны дружат.
— Кто самый весёлый и сумасшедший в «Спартаке»?
— Попов. Достаточно на него взглянуть — и уже улыбаешься. Знаете, такое бывает между людьми. Вот у меня — с ним. Он постоянно шутит.
— В ЦСКА игроки могут подсыпать соль в сок. А какие приколы были у вас?
— Я не думаю, что это весело. Соль в моём соке — такие шутки мне не нравятся. Здесь нет ничего забавного.
«Локомотиву» везёт? О лидерах всегда плохо говорят
— Ещё реально догнать «Локомотив»?
— А какой отрыв?
— 8 очков.
— А сколько ещё игр?
— 10 матчей.
— Ну вот и всё. Даже если бы было три матча — реально. А тут 10! Давайте посмотрим, что будет ещё через пять туров.
— «Локомотив» настолько хорош, чтобы идти с +8 в таблице?
— Они показали фантастическую работу. Везение? Про нас то же самое болтали в прошлом сезоне. О лидерах всегда плохо говорят. При этом все хотят, чтобы им так везло. Правда в том, что ты не будешь на первом месте, если у тебя нет сильной команды.
— «Спартак» побеждал в последних пяти турах РФПЛ. Почему не было такой стабильности в начале сезона?
— Не знаю. Мы должны защитить титул, но случились несколько дурацких поражений. Как видите, мы получили урок и вышли из этой ситуации более сильными.
— Какому вратарю сложнее всего забить в РФПЛ?
— Нет такого. Может, так совпало и я
— Лично мне — Лунёв из «Зенита».
— Лунёв? Покажите мне его фотографию. Лица я запоминаю лучше фамилий.
— Вот.
— В последнем матче у «Зенита» был другой вратарь.
— Лодыгин. Потому что Лунёв получил травму.
— Всё, вспомнил его. Я играл против него раньше. Хотя лучше знаю Лодыгина.
«Кто-то однажды ляпнул чушь, и пошло»
— Сейчас на сборах «Спартака» много молодых. Кто из них выделяется?
— Бакаев хорош, другие тоже в порядке.
— Педро Роша тоже отметил именно Бакаева.
— Парень много трудится, у него хороший уровень. А ещё он левша. В футболе это уже делает тебя особенным.
— Раньше вы играли на правом фланге, но последний год вас стали больше ставить слева. Непривычно?
— С чего вдруг мне должно быть непривычно?
— Промес — это правый фланг. Разве нет?
—
— Хорошо, тогда почему до 2017 года вас чаще ставили справа, и только последний год — слева.
— Если я выступал справа, то кто тогда был слева?
— Зобнин.
— Хорошо, так можно сказать, но нужно понимать, что мы часто менялись позициями. И больше голов я забивал именно с левого фланга. Готов на это поставить деньги.
— Полагаю, мне выгоднее отказаться.
— Справа я захожу к воротам со слабой ноги, и мне приходится делать пас. Просто зайдите в Интернет и посмотрите видео. После этого вы скажете: «Ой! А ведь Промес — это не правый, а левый фланг!».
«Фанатская песня про меня — это было бы невероятно»
— Какие новые слова вы выучили
— Дядечка.
— Почему именно это слово?
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— Вы понимаете, что фанаты «Спартака» поют или пишут на баннерах?
— Я не могу прочесть, потому что привык к другим буквам. А песни слышу и всё время спрашиваю окружающих, что скандируют болельщики. Может, я не всё понимаю, но мне нравится атмосфера.
— Лучший перформанс фанатов «Спартака» при вас?
— На матче «Спартак» — «Ливерпуль». Я тогда не играл
— Фанаты скандировали
— Боже, я мечтал бы об этом! Слышал, что после гола скандировали моё имя, но песня — это было бы невероятно. После матча я бы пошёл её петь вместе с фанатами.
— Игроки «Спартака» стараются благодарить болельщиков после игр, как бы она ни закончилась?
— После поражений очень тяжело подходить к трибунам, но я всегда делаю круг, потому что фанаты чувствуют то же самое, что и я. Ненавижу проигрывать, брат. Ненавижу.
— Вам регулярно после игр бросают шарфы. Дарите их друзьям?
— Нет, все идёт в мою коллекцию. У меня их уже более 20 штук. После окончания карьеры я сделаю специальную комнату с шарфами. Будет круто.
«Если Джикия уйдёт в другой клуб, то можем снова подраться»
— Я слышал, что Ещенко назвал вас «Молния Маккуин».
— Вроде речь была про мою обувь от дизайнера Александра Маккуина.
— Какие мультики вам нравились?
— «Драгонболл Зет» и «Король Лев».
— Многие люди плакали, когда умер отец Симбы. Вы тоже?
— Нет. Последний раз я плакал
— Симба остался без отца.
— Это печально, но многие теряют отца. Там, откуда я, с этим приходилось сталкиваться. Все могут умереть. Грустно, но не повод реветь.
— Что изображено на ваших щитках?
— На одних — мои дети, на других написано «pirate gang» («пиратская банда»).
— Что за банда?
— Шесть моих близких друзей. У нас есть общий чат. Мы с ними всё делаем вместе. Они — часть моей семьи.
— Какая картинка у вас стоит на заставке телефона?
— Лев. А на разблокированном экране — я с мячом, когда мне был один год.
— Это правда, что вы заводитесь моментально?
— Моё празднование как раз об этом. Я — маска. Когда я выхожу на поле, у меня появляется другое лицо. Мне даже близкие говорят, что в жизни я абсолютно не такой, как на поле.
— Однажды вы даже с Джикией сцепились.
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— Георгий шутил, что в той ситуации вы хотели его поцеловать, а он отказался.
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— Если вы быстро заводитесь на поле, то соперники могут использовать ваши эмоции против вас?
— Пусть проверят, умён я или глуп. Мне это только нравится — биться за свою команду.
— Брать соперника за горло — это тянет на предупреждение.
— Вы замечаете, что против меня играют так же? Всё просто: если меня касаются, то я тоже коснусь.
— В матче с «Марибором» вы были крайне недовольны заменой. Всё те же эмоции?
— Тренер ошибочно подумал, что я был травмирован, и заменил меня. Я ответил, что здоров, и он извинился. Конечно, я хотел играть и не был рад уходу с поля.
— Играть хотят все, а тренер имеет право менять кого хочет. Не показалось, что вы переборщили с эмоциями?
— Счёт был 1:1. Мы хотели выиграть, а тут с игры снимают лучшего игрока.
— Да, это было странно.
— Почему вам это может казаться странным, а мне нет? Как,