Муса снова в деле: ЦСКА одержал первую победу на сборах

ЦСКА — «Эльче» (Испания) — 3:0 (2:0)

Голы: Муса, 22 (1:0). Витинью, 40 (2:0). Муса, 61 (3:0).

ЦСКА: Акинфеев (Помазун, 46), Березуцкий, Васин, Мариу Фернандес, Дзагоев, Натхо, Вернблум (Игнашевич, 46), Головин (Гордюшенко, 69), Кучаев, Муса, Витинью.

6 февраля. Кампоамор. Стадион «Кампоамор».

НОВАЯ РОЛЬ ПОНТУСА

Гончаренко понравилось, как в предыдущей игре с «Норшелланном» (1:1) Понтус Вернблум опускался из полузащиты в оборону и выполнял функции третьего защитника. Поэтому в матче с «Эльче» Вернблум занял место рядом с Виктором Васиным и Василием Березуцким. Статус соперника позволял расслабиться. Испанская команда, которую три года назад исключили из ла лиги из-за многомиллионных долгов, выступает в третьей по силе лиги в Испании. Там «Эльче» идет на третьем месте и борется за повышение в классе. Кампоамор команда прибыла через два дня после официальной игры в чемпионате, в результате против ЦСКА на поле вышли резервисты.

Армейцы быстро завладели мячом в начале матча: заработала связка в атаке Витинью — Ахмед Муса. Нередко случалось, что оба форварда оказывались в одних и тех же зонах, но к середине первого тайма вернувшийся из «Лестера» нигериец и бразилец уже неплохо понимали друг друга.

«Эльче» очень низко оборонялся, чтобы не оставлять быстрым форвардам армейцев пространства, но когда терял мяч, в обороне начинался хаос. На 7-й минуте Мариу Фернандес прострелил в штрафную, где Витинью ударом слета попал во вратаря. Через пять минут Бибрас Натхо подкараулили отскок в центре поля и вывел Алана Дзагоева к воротам «Эльче». Хавбек армейцев обыграл вратаря, но мяч из пустых ворот выбил защитник.

На 22-й минуте удалось открыть счет. Все для партнеров сделал Дзагоев, который сыграл с Александром Головиным в стеночку, ворвался в штрафную и оставил мяч Мусе. Нигериец поразил пустые ворота, отличившись во второй игре подряд.

«СЛЕДИТЕ ЗА ПРОСТРЕЛОМ!»

От тренерского штаба больше всего доставалось Константину Кучаеву, который закрывал всю левую бровку. Кучаева просили быстрее расставаться с мячом, но серьезную ошибку он допустил лишь однажды. На 38-й минуте «Эльче» выскочил в быструю контратаку по левому флангу — Кучаев не успел вернуться. «Следите за прострелом, за прострелом!» — моментально среагировал со скамейки Гончаренко. Но защитники ЦСКА своего тренера не услышали, рослый гвинеец Сори Каба в одиночестве оказался перед воротами Игоря Акинфеева, но дотянуться до мяча не сумел.

В ответ на это армейцы забили второй мяч. Снова форварду ЦСКА оставалось только пробить в пустой угол. Теперь это сделал Витинью, завершивший ударом отличный проход Головина по левому флангу.

После перерыва в воротах ЦСКА появился Илья Помазун, а Вернблум уступил место Сергею Игнашевичу. Швед здорово начинал атаки, выигрывал верховые единоборства и страховал Фернандеса, но Гончаренко, видимо, необходимо было предоставить игровое время 38-летнему защитнику.

И СНОВА МУСА

Во втором тайме «Эльче» пытался прессинговать высоко и заработал пару стандартов, а вот остановить мощное нападение армейцев снова не сумел. На 62-й минуте Муса оформил дубль, ворвавшись в штрафную и замкнув прострел Фернандеса точным ударом в ближний угол.

На 80-й минуте Витинью тоже должен был забивать свой второй мяч. Натхо вывел его один на один с голкипером «Эльче», но переиграть вратаря бразилец не сумел.

В итоге ЦСКА одержал первую победу в этом году. А Гончаренко получил еще одно подтверждение того, что переход Мусы — пока лучшее, что случилось с его командой нынешней зимой.