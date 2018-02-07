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00:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Муса снова в деле: ЦСКА одержал первую победу на сборах

После четырех ничьих в Испании армейцы обыграли «Эльче» (3:0). «СЭ» рассказывает, как Виктор Гончаренко получил забивную связку форвардов.

ЦСКА — «Эльче» (Испания) — 3:0 (2:0)

Голы: Муса, 22 (1:0). Витинью, 40 (2:0). Муса, 61 (3:0).

ЦСКА: Акинфеев (Помазун, 46), Березуцкий, Васин, Мариу Фернандес, Дзагоев, Натхо, Вернблум (Игнашевич, 46), Головин (Гордюшенко, 69), Кучаев, Муса, Витинью.

6 февраля. Кампоамор. Стадион «Кампоамор».

НОВАЯ РОЛЬ ПОНТУСА

Гончаренко понравилось, как в предыдущей игре с «Норшелланном» (1:1) Понтус Вернблум опускался из полузащиты в оборону и выполнял функции третьего защитника. Поэтому в матче с «Эльче» Вернблум занял место рядом с Виктором Васиным и Василием Березуцким. Статус соперника позволял расслабиться. Испанская команда, которую три года назад исключили из ла лиги из-за многомиллионных долгов, выступает в третьей по силе лиги в Испании. Там «Эльче» идет на третьем месте и борется за повышение в классе. Кампоамор команда прибыла через два дня после официальной игры в чемпионате, в результате против ЦСКА на поле вышли резервисты.

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Армейцы быстро завладели мячом в начале матча: заработала связка в атаке Витинью — Ахмед Муса. Нередко случалось, что оба форварда оказывались в одних и тех же зонах, но к середине первого тайма вернувшийся из «Лестера» нигериец и бразилец уже неплохо понимали друг друга.

«Эльче» очень низко оборонялся, чтобы не оставлять быстрым форвардам армейцев пространства, но когда терял мяч, в обороне начинался хаос. На 7-й минуте Мариу Фернандес прострелил в штрафную, где Витинью ударом слета попал во вратаря. Через пять минут Бибрас Натхо подкараулили отскок в центре поля и вывел Алана Дзагоева к воротам «Эльче». Хавбек армейцев обыграл вратаря, но мяч из пустых ворот выбил защитник.

На 22-й минуте удалось открыть счет. Все для партнеров сделал Дзагоев, который сыграл с Александром Головиным в стеночку, ворвался в штрафную и оставил мяч Мусе. Нигериец поразил пустые ворота, отличившись во второй игре подряд.

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«СЛЕДИТЕ ЗА ПРОСТРЕЛОМ!»

От тренерского штаба больше всего доставалось Константину Кучаеву, который закрывал всю левую бровку. Кучаева просили быстрее расставаться с мячом, но серьезную ошибку он допустил лишь однажды. На 38-й минуте «Эльче» выскочил в быструю контратаку по левому флангу — Кучаев не успел вернуться. «Следите за прострелом, за прострелом!» — моментально среагировал со скамейки Гончаренко. Но защитники ЦСКА своего тренера не услышали, рослый гвинеец Сори Каба в одиночестве оказался перед воротами Игоря Акинфеева, но дотянуться до мяча не сумел.

В ответ на это армейцы забили второй мяч. Снова форварду ЦСКА оставалось только пробить в пустой угол. Теперь это сделал Витинью, завершивший ударом отличный проход Головина по левому флангу.

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После перерыва в воротах ЦСКА появился Илья Помазун, а Вернблум уступил место Сергею Игнашевичу. Швед здорово начинал атаки, выигрывал верховые единоборства и страховал Фернандеса, но Гончаренко, видимо, необходимо было предоставить игровое время 38-летнему защитнику.

И СНОВА МУСА

Во втором тайме «Эльче» пытался прессинговать высоко и заработал пару стандартов, а вот остановить мощное нападение армейцев снова не сумел. На 62-й минуте Муса оформил дубль, ворвавшись в штрафную и замкнув прострел Фернандеса точным ударом в ближний угол.

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На 80-й минуте Витинью тоже должен был забивать свой второй мяч. Натхо вывел его один на один с голкипером «Эльче», но переиграть вратаря бразилец не сумел.

В итоге ЦСКА одержал первую победу в этом году. А Гончаренко получил еще одно подтверждение того, что переход Мусы — пока лучшее, что случилось с его командой нынешней зимой.

Завтра, 7 февраля, ЦСКА завершит второй сбор в Кампоаморе товарищеским матчем с испанской «Торревьехой». В этой игре Гончаренко наверняка выпустит с первых минут тех, кто не попал в стартовый состав на матч с «Эльче».

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