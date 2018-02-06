Дубль Мусы помог ЦСКА разгромить «Эльче» в контрольном матче

Источник: РИА "Новости"

В середине первого тайма Алан Дзагоев разыграл стеночку с Александром Головиным, тот выскочил на свидание с голкипером «Эльче» и откинул мяч Ахмеду Мусе на пустые ворота. Футболист, арендованный у «Лестера», спокойно пробил в дальний угол.

На 40-й минуте Константин Кучаев сыграл на ход Головину, а Александр прострелил к вратарской на свободного Витиньо, который легко расстрелял ворота соперника. На исходе часа игры Головин подключил справа Марио Фернандеса, который прострелил на ближний край вратарской, откуда без сопротивления пробил Муса, оформив дубль.