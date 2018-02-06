Один привыкает, другой ошибается: как Дзюба и Новосельцев играют за «Арсенал»

Источник: ФК "Арсенал"

«Арсенал» (Россия) — «Динамо» (Грузия) — 0:1 (0:0)

Гол: Китейшвили, 63.

«Арсенал»: Левашов, Хагуш, Денисов (Беляев, 67), Новосельцев, Максимов (Альварес, 67), Ткачев (Горбатенко, 61), Буранов (Чаушич, 67), Александров (Джорджевич, 67), Ивакин, Дзюба, Аджоев.

КАК СЫГРАЛ ДЗЮБА

Первый тайм

Игра с «Динамо» (Тбилиси) началась для Дзюбы с паса пяткой на Анри Хагуша. Развитию атаки «Арсенала» это никак не помогло, да и вообще весь первый тайм мяч у туляков совсем не держался. Вице-чемпион Грузии владел территориальным преимуществом, вынуждая команду Миодрага Божовича почти безвылазно сидеть в обороне. За первые 45 минут Дзюба всего пару раз получил мяч. Не потому, что плохо открывался, а потому что туляки почти не атаковали.

Этому есть объяснение. Тульская команда привыкла действовать вторым номером. К тому же на этих сборах Божович в центре поля использовал молодежь из дубля — о слаженном командном футболе речи идти не могло.

Но экс-форварду «Зенита» все равно предстоит перестраиваться под новую модель футбола. В этом сезоне показатель владения мячом у подопечных Божовича — 48,2 процента в среднем за игру. У «Зенита» — 57,6 процентов. При Роберто Манчини Дзюба играл не так много, но к игре первым номером Дзюба привык. Так, в прошлом сезоне, когда он был основным форвардам у Мирчи Луческу, процент владения у «Зенита» был самым высоким в РФПЛ — 58 процентов.

В матче с «Динамо» Дзюба только имитировал прессинг, тогда как крайние полузащитники «Арсенала» постоянно набрасывались на оппонентов. Возможно, в этом заключались требования Божовича к Артему. При перехвате мяча Дзюба взрывался и открывался в свободных зонах. Но «Динамо» редко отдавало мяч сопернику, поэтому Артем чаще находился в районе центрального круга, неспешно пытаясь перехватить поперечный пас.

Использовать габариты Дзюбы при стандартах туляки не научились. Первый же штрафной в матче закончился странным ударом Сергея Ткачева, хотя Артем активно предлагал себя в штрафной. Зато при угловых у своих ворот Дзюба помогал защитникам «Арсенала», правда, мяч там до него ни разу не дошел.

Перед перерывом туляки создали неплохой момент: на 39-й минуте Дзюба снова сыграл пяткой на Илью Максимова, но атака закончилась неудачным ударом Гурама Аджоева-младшего.

Второй тайм

На старте второго тайма Дзюба получил возможность забить: ворвался в штрафную, накрутил вратаря и защитника, но его пас под удар легко перехватили.

Появление Эванса Кангвы разнообразило игру «Арсенала» в атаке, совершенно по-другому забегал и Дзюба, который один раз оказался с мячом на фланге и опасно прострелил в штрафную. С 66-й минуты Артем играл в связке с другим экс-форвардом «Зенита» Лукой Джорджевичем. К тому моменту туляки проигрывали (0:1) и поддавливали соперника.

В такой игре Дзюба проявлял себя гораздо лучше. Играл в одно касание, опускался и отдавал передачи на фланг, открывался под прострелы Джорджевича. Удалось даже нанести первый удар. После навеса с левого фланга Дзюба на опережении сыграл головой, но мяч после его удара прошел мимо ворот.

На последних минутах Дзюба забил, приняв мяч на грудь и вколотив его в сетку с пяти метров. Но гол не засчитали — немного раньше судья зафиксировал нарушение правил.

КАК СЫГРАЛ НОВОСЕЛЬЦЕВ

26-летний защитник вышел в центре обороны «Арсенала» в паре с Александром Денисовым. И на 6-й минуте матча упустил форварда «Динамо» — тот ворвался в штрафную, но пробил во вратаря. Новосельцев ошибся снова на 33-й минуте, когда упустил соперника за спину, подумав, что судья зафиксировал фол. Но арбитр промолчал, а «Арсенал» не пропустил только из-за своевременного перехвата Хагуша.

Один раз Новосельцев сделал точный заброс на Дзюбу, но это была разовая акция — через длинные передачи туляки почти не играли. С передачами у Ивана все было в порядке, но его взаимодействие с Денисовым оставляло желать лучшего.

В пропущенном на 66-й минуте голе виновата вся оборона «Арсенала», в том числе и Новосельцев. Именно Иван освободил зону для Отара Китешвили, который ворвался в штрафную и открыл счет.

Затем Божович выпустил на поле Максима Беляева, с которым «Арсенал» стал действовать заметно надежнее. Новосельцеву оставалось только точно пасовать вперед, с чем он успешно справлялся до финального свистка.

РЕЗЮМЕ

Как только Божович выпустил на поле лидеров (Кангва, Джорджевич, Горан Чаушич), «Арсенал» начал угрожать воротам «Динамо». Раскрылся и Дзюба, поучаствовавший во всех опасных атаках своей команды. Новосельцев отыграл полный матч, но сделал несколько ошибок.