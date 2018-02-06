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22:43 (мск), источник: Vesti.kz

Еркебулан Сейдахмет рассказал, когда подпишет контракт с «Уфой»

Казахстанский нападающий Еркебулан Сейдахмет в беседе с корреспондентом Vesti.kz раскрыл, когда будет подписан контракт с клубом российской премьер-лиги «Уфа».

Источник: Vesti.kz

«Сейчас я на Кипре вместе с командой. Здесь прекрасная атмосфера. Мне все нравится. Для меня и тренерский штаб, и футболисты стали одной большой семьей. Очень рад, что нашел себя в таком клубе, как “Уфа”. Даст бог, 12 февраля, по приезде в город Уфа подпишу контракт с клубом», — прокомментировал Сейдахмет.

Напомним, Сейдахмет провел с «Уфой» первый УТС на Кипре и сейчас работает на втором. За это время он сыграл в трех контрольных матчах: против кипрского «Алки» из Ларнаки Сейдахмет забил дебютный гол за уфимцев, с польской «Вислой» из Плоцка (1:0) сыграл первый тайм, а во встрече с чешским «Слованом» (2:3) отдал две голевые передачи и впервые отыграл все 90 минут.

4 февраля ему исполнилось 18 лет. Футбольный клуб «Уфа» поздравил казахстанца с совершеннолетием. Сам Сейдахмет уже анонсировал подписание контракта с российской командой.

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