Еркебулан Сейдахмет рассказал, когда подпишет контракт с «Уфой»

Источник: Vesti.kz

«Сейчас я на Кипре вместе с командой. Здесь прекрасная атмосфера. Мне все нравится. Для меня и тренерский штаб, и футболисты стали одной большой семьей. Очень рад, что нашел себя в таком клубе, как “Уфа”. Даст бог, 12 февраля, по приезде в город Уфа подпишу контракт с клубом», — прокомментировал Сейдахмет.

Напомним, Сейдахмет провел с «Уфой» первый УТС на Кипре и сейчас работает на втором. За это время он сыграл в трех контрольных матчах: против кипрского «Алки» из Ларнаки Сейдахмет забил дебютный гол за уфимцев, с польской «Вислой» из Плоцка (1:0) сыграл первый тайм, а во встрече с чешским «Слованом» (2:3) отдал две голевые передачи и впервые отыграл все 90 минут.