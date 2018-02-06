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21:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Игорь Шалимов: Вопрос по Шатову решился, он прилетает завтра

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал итоги товарищеского матча на сборе в Марбелье против «Стремгодсета» (2:1) и подтвердил, что в среду к команде присоединится полузащитник Олег Шатов.

Источник: РИА "Новости"

— Первой задачей было получить физическую нагрузку и избежать травм. А дальше уже сыграть в наш футбол. Так вышло, что соперник долго играл вдесятером из-за удаления. Но для нас это был хороший урок — потренировали позиционную атаку. И нужно было избежать контрвыпадов. Хотя мы их на самом деле пропустили. И много моментов не использовали, это из того, что не очень радует. А так оцениваю нормально. Травм нет. Семь человек, как и планировалось, провели по 90 минут.

— В товарищеских матчах часто бывает, что вместо удаленного выходит новый игрок. Почему в этот раз было иначе?

— Мы предлагали такой формат перед матчем, но судьи, как я понял, уровня УЕФА. Они это сразу отвергли. Удаление — значит удаление.

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— Вот-вот в команде появится Шатов. Как будете его использовать, уже понимаете?

— Пока нет. Нужно поговорить. Узнать, в каком он состоянии. А он должен понять, как мы играем.

— То есть вы даже по телефону не общались?

— Нет еще. Только сегодня все окончательно решилось. Завтра он прилетает.

— Для «Краснодара» это серьезное усиление?

— Давайте об этом пока не будем. Мы сейчас на сборах, нам нужно их пройти. А дальше чемпионат покажет.

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