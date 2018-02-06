Игорь Шалимов: Вопрос по Шатову решился, он прилетает завтра

Источник: РИА "Новости"

— Первой задачей было получить физическую нагрузку и избежать травм. А дальше уже сыграть в наш футбол. Так вышло, что соперник долго играл вдесятером из-за удаления. Но для нас это был хороший урок — потренировали позиционную атаку. И нужно было избежать контрвыпадов. Хотя мы их на самом деле пропустили. И много моментов не использовали, это из того, что не очень радует. А так оцениваю нормально. Травм нет. Семь человек, как и планировалось, провели по 90 минут.

— В товарищеских матчах часто бывает, что вместо удаленного выходит новый игрок. Почему в этот раз было иначе?

— Мы предлагали такой формат перед матчем, но судьи, как я понял, уровня УЕФА. Они это сразу отвергли. Удаление — значит удаление.

— Вот-вот в команде появится Шатов. Как будете его использовать, уже понимаете?

— Пока нет. Нужно поговорить. Узнать, в каком он состоянии. А он должен понять, как мы играем.

— То есть вы даже по телефону не общались?

— Нет еще. Только сегодня все окончательно решилось. Завтра он прилетает.

— Для «Краснодара» это серьезное усиление?