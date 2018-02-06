Шатов очень нужен! «Краснодар» не меняется, но победил «Стремсгодсет» в Марбелье

Источник: Советский спорт

ЮНОШЕСКАЯ КОМАНДА В ПЛЕЙ-ОФФ ЕВРОКУБКОВ, ОСНОВНАЯ — НЕТ

Да что уж говорить, «Краснодар» даже в групповую стадию Лиги Европы не пробился. Команда Игоря Шалимова провалила августовский отрезок и пропустила вперед «Црвену Звезду», которой теперь играть в 1/16 финала ЛЕ с ЦСКА. А вот молодежная команда «быков», лицо академии Сергея Галицкого, поражает воображение. Коллектив вышел в плей-офф Юношеской лиги УЕФА — особенного еврокубка, где на данный момент продолжают играть молодежные команды «Краснодара» и «Спартака».

Но пока Шалимов с основными футболистами противостоял норвежскому «Стремсгодсету». На стадион «Дама де ноче» команда вышла почти в наилучшем на данный момент составе: в воротах Крицюк, в центре обороны Гранквист с Грицаенко, по флангам — Шишкин с Петровым. В полузащите трио Каборе-Перейра-Классон, в атаке — Вандерсон, Мамаев и конечно же Смолов.

Норвежцы, которые 9 февраля сыграют с «Локомотивом», чем-то похожи на «Краснодар». Команда ходит вокруг да около, вываливается из тройки под конец сезона и потому в еврокубки попадает не всегда. В основе на игру против «быков» вышли футболисты малоизвестные, но фактурные. А против таких «Краснодар» успешно играет не всегда. А тут еще и судьи норвежские!

ВЕЗДЕСУЩИЙ ГРАНКВИСТ И ПАНЕНКА СМОЛОВА

Быстрый гол норвежцев, уже на пятой минуте — настоящий шок. Проход с правого фланга и вальяжность «быков», прострел в штрафную и все та же тактическая несобранность. Два игрока «Стремсгодсета» могли замыкать передачу — Петерсен и Улланд-Андерсен. Второй на дальней штанге это и сделал, повели скандинавы. Чудовищная ошибка в обороне «Краснодара», раскатали одного из наших претендентов на Лигу чемпионов как новичка ПФЛ.

Но каков Гранквист, ну капитан! Взял инициативу, в том числе и атакующую, Андреас в свои ноги, прошел четырех (!) соперников, обыгрался с Перейрой и выкатил под удар Классону в район 11-метровой отметки. Его соотечественник пробил плохо, хотя позиция была идеальная. В принципе, понять Гранквиста можно: половина его партнеров просто мертвая, не двигалась совсем. Он и начал голевую атаку, найдя разрезающей передачей полуживого Мамаева. Павел отдал на Классона, а тот под себя скатил на левый угол штрафной Вандерсону. В этот раз бразилец передерживать мяч не стал, а в касание пробил в дальнюю «девятку». Красиво!

Чем ближе был перерыв, тем веселее «Краснодар» смотрелся у чужих владений. Осмысленно, по-старинке витиевато и ажурно, с большим количеством передач и желанием завести мяч в ворота чуть ли не носом. А легкость, присущая, пожалуй, всем товарищеским встречам на учебно-тренировочных свела всех с ума: защитник «Стремсгодсета» прикинулся Суаресом времен ЧМ-2010 и вынес мяч рукой с ленточки. Тут же последовало удаление, пенальти и эффектное исполнение 11-метрового паненкой от Смолова. Отдыхать краснодарцы ушли, ведя в счете.

А ШАТОВ ТОЧНО ПОМОЖЕТ?

Вариативность в атаке для «Краснодара» — важнейшая игровая деталь. И все уже, по сути, выучили эти стеночки-забегания, схематичные особенности и тактические нюансы «быков». И поэтому Олег Шатов, арендованный у «Зенита» до конца сезона, реально поможет Шалимову чуть приподнять потолок возможностей своей команды.

Потому как во втором тайме против «Стремсгодсета» краснодарцы ничего интересного не показали. В прямом смысле. Оригинальности, перестроений, возможно нового атакующего рисунка — нет. Все, как и прежде. И вряд ли с приходом Шатова система претерпит изменения. Хотя надежда, а она, как известно, умирает последней, на что-то новое, безусловно, есть. Вдруг Шалимов так здорово перетасует Олега, Классона, Перейру, Вандерсона, Мамаева, Лаборде и Жоаозиньо, что мы с ума сойдем, а «Краснодар» зацепит медали и отберется в Лигу чемпионов?