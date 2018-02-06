«Спартак» зимой без побед, но это не страшно

Большинство тренеров постоянно повторяют, что результаты спаррингов на не особо важны. Мол, важнее наиграть связи. Понять, кто в каком состоянии и на сколько готов. Словом, это те же тренировки, просто с участием другой команды.

Однако болельщики часто торопятся с выводами на основании товарищеских матчей и начинают паниковать. Вот и спартаковские фаны переживают: до встреч в 1/16 Лиги Европы с «Атлетиком» остается всего ничего, а команда не бежит, почти не забивает, «пожарит» в обороне.

0:1, 2:3, 0:0, 1:2 — вот результаты красно-белых на сборах в Эмиратах и Испании. 7 февраля москвичи проведут спарринг с пражской «Спартой», но в любом случае статистика останется отрицательной.

Особенно печально показатели «Спартака» смотрятся на фоне зенитовских. Питерцы провели зимой пять матчей, ни разу не уступили, и при этом трижды добились крупных побед.

Однако стоит внимательнее изучить состав чемпионов в контрольных встречах, и сразу становится понятно, что счет Массимо Карреру вообще не тревожил.

Против «Шанхай Шанган» (0:1): Селихов (Максименко, 59), Петкович (Ещенко, 46), Кутепов (Таски, 30), Джикия (Боккетти, 46), Комбаров (Зобнин, 46), Самедов (Еременко, 46), Пашалич (Фернанду, 46), Глушаков (Бакаев, 46), Мельгарехо (Рассказов, 46), Промес (Педро Роша, 46), Луиз Адриану (Зе Луиш, 46).

Против «Астаны» (2:3): Ребров (Максименко, 56), Ещенко (Рассказов, 64), Кутепов, Боккетти (Петкович, 46), Комбаров, Глушаков (Педро Роша, 64), Фернанду (Пашалич, 46), Промес (Бакаев, 81), Попов (Зобнин, 46), Мельгарехо (Самедов, 46), Луиз Адриану (Зе Луиш, 46).

Против софийского ЦСКА (0:0): Ребров, Ещенко (Рассказов, 75), Кутепов, Максимович (Боккетти, 68), Комбаров, Фернанду, Глушаков (Зобнин, 65), Пашалич (Бакаев, 77), Промес (Самедов, 68), Луиз Адриану (Зе Луиш, 68), Педро Роша (Мельгарехо, 68).

Против «Хэбэй Чайна Форчун» (1:2): Максименко, Петкович, Боккетти (Кутепов, 75), Таски, Рассказов, Игнатов (Фернандо, 60), Зобнин, Самедов (Бакаев, 68), Ханни (Луиз Адриано, 60), Мельгарехо, Зе Луиш.

Итак, что мы имеем:

— Основной голкипер Селихов провел за четыре матча всего час против «Шанхая», за который пропустил с пенальти от Халка. В Испании вратарь вообще пока не играл, не приняв участие в нескольких тренировках из-за простуды. При этом Ребров против болгарского ЦСКА выглядел отлично;.

— В каждой встрече получал достаточно много игрового времени крайний защитник Рассказов — дебютант сборов с основой. Примечательно, что за молодежку и «Спартак-2» он всегда выходил справа, а Каррера пробует его слева в качестве сменщика Комбарова. Парень не тушуется, но понятно, что нужно время на адаптацию;.

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— Травма Джикии в первом же спарринге серьезно спутала карты тренерскому штабу. Разговоры о возможном отъезде Таски уже зимой тоже не шли на пользу. Но в Испании к команде присоединился Максимович, не исключено, что станет спартаковцем Вериссимо. Так что на уровне чемпионата России центр обороны красно-белых обещает быть очень крепким.

Другое дело, в Лиге Европы ни серб, ни бразилец не выступят: Максимович потому, что в сетке есть «Наполи», владеющий правами на игрока, а Вериссимо из-за того, что дозаявка закрыта. Но есть трио Таски (который до лета никуда не денется) — Кутепов — Боккетти. Да, по товарищеским встречам к ним возникали вопросы. Но, во-первых, действия защиты никогда нельзя оценивать в отрыве от остальной команды. И тут еще раз нужно напомнить о постоянно менявшихся вратарях и исполнителях на флангах;.

— Как и об экспериментах в остальных линиях. В частности, в опорной зоне. Например, большую часть спарринга с «Хэбэем» там действовал 17-летний Игнатов, как и Рассказов впервые оказавшийся на сборе с основой. Юноша очень волновался. Также много времени получал молодой Бакаев;.

— Фернанду с каждым матчем выглядит все более уверенно. Это, похоже, фирменный знак бразильца: растерять форму за время паузы, но затем начать стремительно ее набирать;.

— Здорово дебютировал Ханни. Алжирец провел 60 минут против «Хэбэя» и несколько раз выдавал изумительные передачи. Очевидно, что именно он — основной капитал «Спартака» для качественного скачка в атаке. Кроме того, мало играл Глушаков, который получил повреждение в матче с софийцами;.

— Зобнин, Пашалич, Промес, Самедов, Луиз Адриану, Зе Луиш — эти важные для красно-белых фигуры также зимой выходили на поле нерегулярно, но в их уровне сомневаться не приходится. Ясно, что на «Открытие Арене» и в Бильбао они будут выступать с куда большим рвением, чем в тренировочных матчах;.

— А есть еще Попов, который хочет доказать свою нужность команде. Нестабильный, но способный на многое Мельгарехо. Постепенно привыкающий к российским реалиям Педро Роша.