Стали известны подробности, почему «Казахский Месси» Сейдахмет покинул «Уфу»

В настоящее время ведутся переговоры между представителями игрока и клубом из столицы Башкортостана. Главным препятствием для перехода футболиста в «Уфу» является сумма трансфера. Россияне не готовы заплатить за 18-летнего казахстанца требуемую сумму. Не исключено, что Сейдахмет продолжит карьеру в другом клубе, благо в нем есть заинтересованность из ряда команд.

В середине января Сейдахмет отправился на сборы «Уфы», которая ушла на перерыв в премьер-лиге на шестом месте. Казахстанец провел с командой первые УТС на Кипре и приступил ко вторым.

За «Уфу» Сейдахмет сыграл три матча: против кипрского «Алки» из Ларнаки он забил дебютный гол за клуб, с польской «Вислой» из Плоцка (1:0) отыграл первый тайм, а во встрече с чешским «Слованом» (2:3) отдал две голевые передачи и впервые провел все 90 минут на поле.