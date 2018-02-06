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10:00 (мск), источник: Vesti.kz

Стали известны подробности, почему «Казахский Месси» Сейдахмет покинул «Уфу»

Казахстанский футболист Еркебулан Сейдахмет покинул расположение клуба российской премьер-лиги — «Уфы», сообщает корреспондент Vesti.kz.

В настоящее время ведутся переговоры между представителями игрока и клубом из столицы Башкортостана. Главным препятствием для перехода футболиста в «Уфу» является сумма трансфера. Россияне не готовы заплатить за 18-летнего казахстанца требуемую сумму. Не исключено, что Сейдахмет продолжит карьеру в другом клубе, благо в нем есть заинтересованность из ряда команд.

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В середине января Сейдахмет отправился на сборы «Уфы», которая ушла на перерыв в премьер-лиге на шестом месте. Казахстанец провел с командой первые УТС на Кипре и приступил ко вторым.

За «Уфу» Сейдахмет сыграл три матча: против кипрского «Алки» из Ларнаки он забил дебютный гол за клуб, с польской «Вислой» из Плоцка (1:0) отыграл первый тайм, а во встрече с чешским «Слованом» (2:3) отдал две голевые передачи и впервые провел все 90 минут на поле.

В «Уфе» Сейдахмет получил десятый номер — этот факт не остался незамеченным для телеканала «Матч ТВ», который отметил, что эта цифра «под стать казахскому Месси». В команде казахстанца называют Лео.

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