Стали известны подробности, почему «Казахский Месси» Сейдахмет покинул «Уфу»
Казахстанский футболист Еркебулан Сейдахмет покинул расположение клуба российской
Казахстанский футболист Еркебулан Сейдахмет покинул расположение клуба российской
В настоящее время ведутся переговоры между представителями игрока и клубом из столицы Башкортостана. Главным препятствием для перехода футболиста в «Уфу» является сумма трансфера. Россияне не готовы заплатить за 18-летнего казахстанца требуемую сумму. Не исключено, что Сейдахмет продолжит карьеру в другом клубе, благо в нем есть заинтересованность из ряда команд.
В середине января Сейдахмет отправился на сборы «Уфы», которая ушла на перерыв в
За «Уфу» Сейдахмет сыграл три матча: против кипрского «Алки» из Ларнаки он забил дебютный гол за клуб, с польской «Вислой» из Плоцка (1:0) отыграл первый тайм, а во встрече с чешским «Слованом» (2:3) отдал две голевые передачи и впервые провел все 90 минут на поле.
В «Уфе» Сейдахмет получил десятый номер — этот факт не остался незамеченным для телеканала «Матч ТВ», который отметил, что эта цифра «под стать казахскому Месси». В команде казахстанца называют Лео.