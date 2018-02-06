Ивелин Попов: Отношения с Каррерой? В воскресенье играли за одну команду

Источник: Спорт-Экспресс

— В последнем товарищеском матче против «Хэбэй Чайна Форчун» вас не было даже в заявке. Грустно наблюдали за игрой из окошка. В чем дело?

— Чувствую себя очень хорошо. Со здоровьем все нормально. После матча была силовая тренировка, и я работал без ограничений. Так что это тренерское решение. Может, мне чего-то не хватает. На сборах такое часто бывает. Кто-то играет больше, кто-то меньше. Тренер решил так — никаких проблем.

— То есть своим состоянием довольны?

— Я пару дней назад разговаривали с Джорджо Д'Урбано. Он сказал, что я здорово тренируюсь, показатели хорошие.

— Но и до этого за три товарищеских встречи вы провели всего тайм. И народ активно обсуждает, что Попову не доверяют, что он в системе Карреры стал лишним. Говорилось, что вами в Турции интересуются, а также другие российские клубы.

— Слухи всегда идут. В начале января писали, что могу уйти в «Удинезе». Еще тогда сказал болгарским СМИ, что это какой-то бред и спекуляции. Никто из Италии мне не звонил. Из «Спартака» тоже не сообщали, что мной интересуются из Италии. У меня еще полтора года контракта. Так что правды за этим никакой.

— Только в случае с «Удинезе» или вообще?

— Последние полтора года каждое трансферное окно начинаются такие разговоры. Говорят, говорят, говорят… Да, действительно зимой 2016-го у меня было предложение от «Трабзонспора». Очень хорошие условия предлагали, лучше, чем в «Спартаке». Я отказался. Потому что хотел стать чемпионом России. Тогда же звали в Китай. Тоже сказал нет. А летом, когда взяли золото, снова звали в Трабзон. Отказался еще раз, потому что хотел выиграть Суперкубок, выступить в Лиге чемпионов.

— Почему именно «Трабзонспор» на вас так запал?

— Я ведь играл два года в Турции, оставил хорошее впечатление. В первый сезон в Газиантепе наша скромная команда взяла четвертое место. Так что варианты стали поступать еще тогда. Но я выбрал Россию. Мне нравится, семья привыкла. Ребенок в садик ходит, скоро в школу. Нас все устраивает.

— Этой зимой в Турцию уже не звали?

— Нет. И про российские клубы читал: про «Рубин», «Динамо». Но, опять же, никаких официальных предложений до меня не доходило.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BensNpnHoNU/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:34.44444444444444% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BensNpnHoNU/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">? ⚽ ОФИЦИАЛЬНО: Софиан Ханни стал игроком «Спартака»! Добро пожаловать! #Спартак #ФКСпартак #краснобелый #ВпередСпартак #Spartak #FCSpartak #fcsm</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/fcsm_official/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> FC Spartak Moscow</a> (@fcsm_official) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-31T16:14:47+00:00">Jan 31, 2018 at 8:14am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

ХАННИ? КОНКУРЕНЦИЯ НИКОГДА НЕ СМУЩАЛА

— Причина обилия слухов понятна: осенью вы играли нечасто. Почему так?

— Говорят, что я не получаю достаточно игрового времени и хочу уйти. Конечно, я как человек, который провел 73 матча за сборную Болгарии, желаю играть в клубе больше. И любой профессионал этого хочет. Но это зависит не только от меня. Решает тренерский штаб. Я должен выполнять свою работу, тренироваться. И крепко хвататься за шанс, когда он появляется.

— А покупка Ханни не стала для вас «звоночком»?

— Конкуренция меня никогда не смущала. Буду ждать шанса. И прекрасно знаю, на что способен. Верю в свои силы.

— В футбольных кругах ходит слух: перед последним матче того года с ЦСКА Попова наигрывали в стартовом составе, но в итоге его там не оказалось. Якобы, он обиделся, и уже во время матча сам не захотел выходить на замену.

— Стартовый состав никогда не известен заранее. Тренировки идут одна за другой, все меняется. Да и в матчах, обратите внимание, состав почти никогда не повторяется. Все это слухи. Разве кто-то из руководства «Спартака» говорил, что клуб намерен продать Попова?

— То есть у вас с Массимо нормальные отношения?

— Абсолютно. Тренируемся, общаемся. В воскресенье он играл с нами на тренировке, были в одной команде.

— Вы с ним свое будущее лично обсуждали?

— Нет, таких разговоров не было. Вообще больше с игроками контактируют его помощники.

— В чем все-таки видите причины того, что осенью играли довольно мало? Может, в схему не вписываетесь?

— Я считаю, что приношу больше всего пользы в роли «десятки». Когда получаю свободу на поле. Но порой мы играем с одним опорным и двумя хавбеками выше — то есть чистой «десятки» нет. Понятно, что любой игрок должен привыкать к разным схемам. И я много играл и слева, и справа. Пару матчей даже опорным был. Где поставят — там и буду. Ведь это значит, что тренеры верят, что и там буду полезен. Другое дело, с краю или в опорной зоне мне сложнее проявить себя максимально ярко.

— В первой части сезона вы забивали только за сборную, но не за «Спартак»…

— Да, и переживаю по этому поводу. Моменты были, но не получалось. Работаю над этим постоянно. Я всегда считался атакующим игроком. И люди привыкли к этому, ждут от меня результативных действий. Их не интересует, что я в конкретном матче играл глубже к своим воротам.

— Минувшая осень была самым тяжелым периодом для вас в Спартаке?

— Пожалуй, да. Последние шесть месяцев играл меньше, не забивал. Все это накапливается. Но в принципе, доволен тем, как складывается карьера в «Спартаке». Ведь совсем недавно были завоеваны трофеи.

19 августа. Москва. «Открытие Арена». «Спартак» — «Локомотив» — 3:4. Александр КОЛОМЕЙЦЕВ забивает гол в ворота Александра СЕЛИХОВА | Источник: Спорт-Экспресс

ДОГОНИМ «ЛОКО» — БУДЕМ ЖЕЛЕЗНОЙ КОМАНДОЙ

— Как в целом оцените выступление команды в сезоне?

— В команде классная атмосфера. Конкуренция большая. Тренировки интенсивные. Цели большие. Хотим выиграть Кубок и пройти в Лиге Европы как можно больше. «Атлетик» обыграть вполне по силам. И, конечно, между собой игроки обсуждают, что «Локо» еще можно догнать. Если это получится, то мы будем просто железной командой!

— Рывок «Локо» удивил?

— Команда воспользовалась ошибками «Спартака» и «Зенита», потихоньку собирала очки. Фарфан, Фернандеш, Миранчук. Но весной у «Локо» более жесткий график. У нас больше команд из второй половины. Так что борьба впереди.

В «Спартаке» собраны хорошие игроки. И если у нас получится играть так же, как в нескольких матчах Лиги чемпионов и в заключительных турах первой части сезона, то у болельщиков обязательно будут новые поводы для радости. И поддержка наших фанатов должна нам помочь.

Ивелин ПОПОВ (справа) и Квинси ПРОМЕС с золотыми медалями чемпионата России | Источник: Спорт-Экспресс

ПРОМЕС ОБЯЗАТЕЛЬНО СДЕЛАЕТ СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

— Вас несколько раз признавали лучшим футболистом года в Болгарии. Наверное, на родине переживают, что играете за клуб не так часто?

— Да, спрашивают. Но что я могу ответить? Работаю и жду.

— Вы недавно рассказывали, что рекомендовали «Спартаку» какого-то молодого болгарина.

— Кирила Десподова. Он как раз играл справа за софийский ЦСКА в недавнем товарищеском матче со «Спартаком». Познакомил его с Аттило Мальфатти. Кирила многие клубы хотят. Быстрый, техничный парень.

— Он играет на правом фланге атаки. Замена Промесу?

— (смеется) Промес — лучший игрок «Спартака». И всего чемпионата России. С каждым годом он становится все сильнее, играет в основе сборной Голландии. Рано ему замену искать. Слухи про всех нас ходят. Но вы же видите, Промес здесь.

— Квинси уже явно созрел до перехода на следующий уровень.

— И обязательно сделает этот шаг. Просто никто не знает, когда. Может, летом. Может, через год-полтора. Но я и сам ему говорю, что нужно будет обязательно решиться. Потому что этот парень имеет все, чтобы стать мировой знаменитостью.

Главное в таком деле не спешить с отъездом в другой чемпионат. Ведь уровень чемпионатов резко отличается. И порой человек оказывается просто не готов к такому скачку. Плюс адаптация. Потом люди возвращаются, и после этого уже совсем тяжело решиться. Но это если говорить о молодых, которые уезжают из родной страны.

— Тоже через это проходили?

— Я вспоминаю себя, когда из «Литекса», совсем еще молодой, поехал на три дня в «Вест Бромвич». Очень тяжело было. Не получилось. Но успел обратить внимание на то, как люди тренируются. Вернулся, посмотрел свежим взглядом на тренировки в Болгарии, и понял, насколько Англия впереди. Задумался, стал серьезнее относиться к себе, начал тренироваться активнее.

А еще до отъезда в Турцию ездил в «Блэкберн». Тоже не срослось. Тренером был Сэм Эллардайс. Он говорил: «Все, ты уже наш игрок!» Но в последний день трансферного окна мы с боссом «Литекса» приехали оформлять бумаги. Сидели ждали. Заходит президент «Блэкберна». И говорит: «Извините, мы ждали, что продадим одного форварда, но не получилось. Зимой мы тебя сто процентов возьмем! Даем слово». Но когда вернулся в гостиницу, сразу позвонили из Турции. Меня оттуда очень активно звали. И я согласился.

— С трудом решились?

— Нет, был уверен. До меня в Газиантепе играли два болгарина — Георгий Иванов и Здравко Лазаров. Плюс к тому моменту уже созрел, жена помогала осваиваться на новом месте, быстро выучил турецкий. Кстати, всегда считал, что выучить местный язык — это очень важно. Тебя сразу начинают сильнее ценить и уважать.

Потом ни разу не пожалел, что выбрал Турцию. Уже восемь лет выступаю за рубежом.

ВСЕГДА СЧИТАЛ АГЕНТОВ ЗЛОМ

— Раз рекомендовали игроков, себя в будущем агентом не видите?

— О, нет. Я всегда считал агентов самым большим злом. Если бы президенты клубов напрямую друг с другом общались, или разговаривали с игроками, было бы проще. А агенты портят много трансферов. Я и в Турции сам ходил договариваться об условиях. И в «Кубани». Плюс в том, что ты точно знаешь, кто и что предлагает, кто что пообещал. Иногда, конечно, бывают сложные ситуации, когда помощь не помешает. Но слишком уж много стало в футболе бизнеса.

— Когда особенно жалели, что не обзавелись агентом?

— Не было у меня такого. Считаю, что карьера моя идет как по маслу. Жаловаться точно ни на что не собираюсь.

— И даже на «Кубань», из которой пришлось долго выбивать долги?

— «Кубань» я вспоминаю с теплотой. Когда в этом сезоне встречались с ней в Кубке, было очень приятно услышать аплодисменты в свой адрес с трибун. Скандировали «болгарский перчик» — так меня там называли. Значит, благодарны за то, как я выступал в их команде. А я уважаю их.

— «Кубань» сейчас совсем плоха…

— Рано или поздно все наладится. «Краснодар», конечно, ушел вперед, но у «Кубани» своя история, за нее болеют по всему Краснодарскому краю.

Ивелин ПОПОВ с сыном | Источник: Спорт-Экспресс

НА ЧМ БУДУ ЗА РОССИЮ. ЗДЕСЬ Я ПОЛУЧАЮ СВОЙ ХЛЕБ

— На чемпионате мира за кого будете болеть?

— За Россию. За страну, в которой получаю свой хлеб. Шесть лет живу здесь. Не знаю, получится ли попасть на матчи. Это зависит от сроков сборов. Но хотелось бы. Недавно жена с ребенком ходила в Лужники на матч Россия — Аргентина. Сфотографировались, болели. Сынок всех игроков знает. Потом пришлось долго выходить, далеко шли до машины. Но это все забывается.

— Сын занимается футболом?

— Да, но пока в садике. В «Спартак» отдавать еще рано. Но если надолго останемся жить в Москве, то сто процентов запишу в академию.

— Что за сад такой спортивный?

— В Новых Вешках. Там живут 85−90 процентов игроков «Спартака».

— И напоследок снова о трансферах. В России окно еще открыто. Вы точно никуда не уйдете?

— В жизни все бывает. Мы с вами разговариваем 5 февраля — на сегодня я игрок «Спартака». И пока это так, буду изо всех сил защищать красно-белые цвета.