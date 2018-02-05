Бразильские СМИ сообщили условия сделки по переходу Вериссимо в «Спартак»
Защитник «Сантоса» Лукас Вериссимо близок к переходу в «Спартак», утверждает UOL Esporte.
Защитник «Сантоса» Лукас Вериссимо близок к переходу в «Спартак», утверждает UOL Esporte.
По информации источника, руководство бразильского клуба согласилось расстаться с 22-летним игроком обороны за 8,5 миллионов евро.
Отметим, что «рыбы» получат 80 процентов от указанной суммы, поскольку они не владеют полными правами на футболиста.
Теперь Вериссимо необходимо договориться с
Бразильский клуб должен получить полную сумму за права на Вериссимо в течение 48 часов после оформления сделки. За счет продажи защитника «Сантос» рассчитывает погасить долги.
По информации «СЭ», переговоры между «Сантосом» и «Спартаком» сейчас не ведутся.
Напомним, в этом сезоне Вериссимо принял участие в 36 матчах в чемпионате Бразилии и отметился 9 желтыми карточками. Всего на его счету 45 игр и один гол за «Сантос».