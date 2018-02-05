Бразильские СМИ сообщили условия сделки по переходу Вериссимо в «Спартак»

Источник: Reuters

По информации источника, руководство бразильского клуба согласилось расстаться с 22-летним игроком обороны за 8,5 миллионов евро.

Отметим, что «рыбы» получат 80 процентов от указанной суммы, поскольку они не владеют полными правами на футболиста.

Теперь Вериссимо необходимо договориться с красно-белыми об условиях личного контракта. В «Сантосе» месячная зарплата Вериссимо составляет 24,9 тысячи евро. В российском клубе его зарплата возрастет в 5−7 раз (от 124,6 до 174,5 тысяч евро в месяц). Ожидается, что сделка будет оформлена до 11 февраля.

Бразильский клуб должен получить полную сумму за права на Вериссимо в течение 48 часов после оформления сделки. За счет продажи защитника «Сантос» рассчитывает погасить долги.

По информации «СЭ», переговоры между «Сантосом» и «Спартаком» сейчас не ведутся.