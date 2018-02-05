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22:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бразильские СМИ сообщили условия сделки по переходу Вериссимо в «Спартак»

Защитник «Сантоса» Лукас Вериссимо близок к переходу в «Спартак», утверждает UOL Esporte.

Источник: Reuters

По информации источника, руководство бразильского клуба согласилось расстаться с 22-летним игроком обороны за 8,5 миллионов евро.

Отметим, что «рыбы» получат 80 процентов от указанной суммы, поскольку они не владеют полными правами на футболиста.

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Теперь Вериссимо необходимо договориться с красно-белыми об условиях личного контракта. В «Сантосе» месячная зарплата Вериссимо составляет 24,9 тысячи евро. В российском клубе его зарплата возрастет в 5−7 раз (от 124,6 до 174,5 тысяч евро в месяц). Ожидается, что сделка будет оформлена до 11 февраля.

Бразильский клуб должен получить полную сумму за права на Вериссимо в течение 48 часов после оформления сделки. За счет продажи защитника «Сантос» рассчитывает погасить долги.

По информации «СЭ», переговоры между «Сантосом» и «Спартаком» сейчас не ведутся.

Напомним, в этом сезоне Вериссимо принял участие в 36 матчах в чемпионате Бразилии и отметился 9 желтыми карточками. Всего на его счету 45 игр и один гол за «Сантос».

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