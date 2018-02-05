Стоичков: Гончаренко — сильный специалист, стараюсь следить за его работой

«Мы познакомились, когда он возглавлял БАТЭ из Борисова. Сильный, грамотный специалист. Несколько выходов белорусского клуба в Лигу чемпионов — лучшее тому подтверждение. Как и последующее приглашение в один из ведущих клубов России — я имею в виду ЦСКА.



Стараюсь следить за его работой в России. По-моему, он неплохо справляется со своими обязанностями, не так ли? У него чёткие и ясные футбольные идеи. Гончаренко точно знает, как должна действовать его команда. Возможно, ментально Белоруссия с Россией близки, но футбол тут другой. То, что Виктор тут быстро адаптировался, тоже о многом говорит. Этот человек полностью сконцентрирован на своём деле», — сказал Стоичков.