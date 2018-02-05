«Зенит» одержал четвертую победу на сборах, обыграв «Стумбрас»

Источник: РИА "Новости"

Гол на свой счет записал Леандро Паредес, еще один мяч залетел в ворота от головы защитника «Стумбраса» после удара Доменико Кришито.

Отметим, команды провели на поле два тайма по 35 минут.

Эта победа стала для петербуржцев четвертой на сборах — ранее в Дубае команда Роберто Манчини одержала три крупных победы: над «Гуанчжоу Эвергранд» (4:1), «Славией» (5:1) и «Копенганеном» (5:0). Вчера «Зенит» сыграл вничью с братиславским «Слованом» (0:0).

Товарищеский матч

«Зенит» — «Стумбрас» — 2:0 (1:0).

Голы: Садаускас, 15 — в свои ворота (1:0). Паредес, 62 (2:0).

«Зенит»: Лодыгин, Смольников, Терентьев, Каккоев, Скроботов, Кришито (Капленко, 36), Нобоа, Паредес, Плетнев, Полоз, Панюков.

Предупреждение: Нобоа, 19.