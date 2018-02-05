Хавбек ЦСКА Тикнизян: однажды Вернблум «отправил» меня работать в супермаркет

«Если говорить именно про подсказ, выделю Сергея Игнашевича. Мы часто попадаем в одну команду в игровых заданиях, в двусторонках, и он всегда даёт много советов. Не слушать опытного мастера с таким багажом знаний — грех, поэтому стараюсь запоминать всё, что он говорит.

Однажды на тренировке Вернблум даже «отправил» меня работать в супермаркет (смеётся). После неудачного игрового отрезка сказал, что, дескать, на поле я ничего не умею, так что лучше сменить профессию (улыбается). Такие вещи нужно пропускать мимо ушей, воспринимать с улыбкой, с долей самоиронии. Абсолютно нормальная ситуация. Без критики ты не вырастешь как футболист, так что всё это мне только в помощь, — цитирует Тикнизяна пресс-служба ЦСКА.