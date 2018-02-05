Дмитрий Черышев: Я просто в шоке от «Зенита», что за ерунда происходит в этом клубе?

«Честно говоря, я был крайне удивлён этим ходом Манчини. Мне непонятно, чего он хочет. Раньше Далер неплохо зарекомендовал себя при разрушении в центре поля, выполнял там огромный объем работы. И для чего ставить его на правый фланг, на непривычную позицию? Потому что был травмирован Смольников? И больше в «Зените» нет номинальных правых защитников?