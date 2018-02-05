Дмитрий Черышев: Я просто в шоке от «Зенита», что за ерунда происходит в этом клубе?
Бывший наставник молодёжной команды «Зенита» подверг критике работу Роберто Манчини.
Бывший наставник молодёжной команды «Зенита» подверг критике работу Роберто Манчини.
«Честно говоря, я был крайне удивлён этим ходом Манчини. Мне непонятно, чего он хочет. Раньше Далер неплохо зарекомендовал себя при разрушении в центре поля, выполнял там огромный объем работы. И для чего ставить его на правый фланг, на непривычную позицию? Потому что был травмирован Смольников? И больше в «Зените» нет номинальных правых защитников?
А как же Анюков? Зачем его убирали из основной команды? Да, Александру 35 лет, но ничего страшного в этом нет. Мы знаем Анюкова как лидера, как игрока основного состава «Зенита», как футболиста национальной сборной.
Не нравится Анюков — ну так купите тогда хорошего российского номинального правого защитника и наигрывайте его. Раз так, то сделайте уже наконец действительно толковое приобретение! А Паредеса и Ригони, будьте добры, заставьте поддерживать высокий уровень и выучить язык. Я уже просто в шоке от «Зенита»: что за ерунда вообще происходит в этом клубе?!, — цитирует специалиста «Спорт уик-энд».