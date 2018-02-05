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00:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Каррера сыграл в роли защитника в двусторонке «Спартака» из-за нехватки игрока

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера принял участие в двусторонке команды из-за нехватки игрока, сыграв на позиции защитника, сообщает официальный сайт красно-белых.

Источник: РИА "Новости"

Группа игроков, которые во вчерашнем контрольном матче с клубом «Хэбэй Чайна Форчун» (1:2) вышли в стартовом составе, ограничилась насыщенной разминкой и вскоре отправилась отдыхать. В связи с этим в команде «белых» не хватало одного игрока, роль которого исполнил Каррера.

«Перед началом игры выяснилось, что “белым” не хватает одного футболиста, но эта проблема была решена благодаря Массимо Каррере, который исполнил отлично знакомую ему роль защитника. Однако добыть победу команде “белых” не удалось — даже несмотря на дубль Промеса и великолепный дальний удар Максимовича. Несколько мячей, забитых Луисом Адриано, обеспечили минимальное преимущество “красным”, у которых, кроме того, эффектным выстрелом в “девятку” отметился Педро Роша», — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

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