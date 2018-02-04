До сих пор никто не знает, пересекла ли шайба линию ворот американцев.
Глушаков вернулся в общую группу
Капитан «Спартака» Денис Глушаков вернулся к тренировкам в общей группе на сборе в Испании, сообщает официальный сайт
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Капитан «Спартака» Денис Глушаков вернулся к тренировкам в общей группе на сборе в Испании, сообщает официальный сайт
Напомним, что полузащитник получил повреждение в контрольной игре с софийским ЦСКА (0:0). У Глушакова был ушиб поясницы.