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Панченко вернулся к тренировкам в общей группе
Московское «Динамо» в своем Твиттере сообщило о возвращении к тренировкам в общей группе нападающего Кирилла Панченко.
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Московское «Динамо» в своем Твиттере сообщило о возвращении к тренировкам в общей группе нападающего Кирилла Панченко.
Напомним, форвард получил травму в матче 10-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала» (0:1). У игрока был диагностировали разрыв передней крестообразной связки колена.
До получения тяжелого повреждения Панченко принял участие в 10 матчах в составе