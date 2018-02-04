Манчини: Главное для «Зенита», что мы прибережём голы для «Селтика»
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал ничью со словацким «Слованом» (0:0) в товарищеском матче.
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал ничью со словацким «Слованом» (0:0) в товарищеском матче.
Итальянский наставник выразил мнение, что для команды будет важнее забить в матчах 1/16 финала Лиги Европы с «Селтиком», чем в контрольных играх.
«Сегодня, как мне кажется, получился очень хороший матч. Я, в принципе, всем доволен. Что касается игры с «Селтиком», то я считаю, что ещё рано пока об этом говорить —
То, что сегодня отличиться «Зениту» не удалось, не расстраивает. Я считаю, что всё нормально, не сильно беспокоюсь по этому поводу. Главное, что мы прибережём голы для «Селтика» — это важнее, чем забивать по 4−5 голов в товарищеских матчах.
Я бы не стал сравнивать ни «Слован», ни «Црвену Звезду» с «Селтиком». В Шотландии будет совершенно другая игра и совершенно другой соперник, но потихоньку готовимся и любой соперник для нас подходит в качестве подготовки, — цитирует Манчини официальный сайт «Зенита».
В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» сыграет с «Селтиком» на выезде 15 февраля, а ответную игру проведёт дома 22 февраля.