Манчини: Главное для «Зенита», что мы прибережём голы для «Селтика»

Источник: AP 2018

Итальянский наставник выразил мнение, что для команды будет важнее забить в матчах 1/16 финала Лиги Европы с «Селтиком», чем в контрольных играх.

«Сегодня, как мне кажется, получился очень хороший матч. Я, в принципе, всем доволен. Что касается игры с «Селтиком», то я считаю, что ещё рано пока об этом говорить — всё-таки осталось еще почти две недели, есть ещё время на то, чтобы подготовиться, и это нужно делать. Нужно давать футболистам больше игрового времени, вносить коррективы в состав в ходе товарищеских матчей. Я считаю, что мы движемся в правильном направлении.

То, что сегодня отличиться «Зениту» не удалось, не расстраивает. Я считаю, что всё нормально, не сильно беспокоюсь по этому поводу. Главное, что мы прибережём голы для «Селтика» — это важнее, чем забивать по 4−5 голов в товарищеских матчах.

Я бы не стал сравнивать ни «Слован», ни «Црвену Звезду» с «Селтиком». В Шотландии будет совершенно другая игра и совершенно другой соперник, но потихоньку готовимся и любой соперник для нас подходит в качестве подготовки, — цитирует Манчини официальный сайт «Зенита».