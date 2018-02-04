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19:53 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» оставил победы в Дубае. Заболотный впервые не забил

Первый спарринг в Турции команда Манчини завершила нулевой ничьей.

Источник: РИА "Новости"

«Зенит» был хорош в Дубае. И это плохо

На сборе в Дубае «Зенит» выиграл все три спарринга с крупным счётом. Под горячую руку команды Роберто Манчини попали датский «Копенгаген» (5:0), чешская «Славия» (5:1) и бессменный чемпион Китая последних лет «Гуанчжоу Эвергранд» (4:1). Сине-бело-голубые были в январе очень хороши. И это, скорее всего, плохо.

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Мы привыкли, что контрольные матчи на первых сборах невозможно смотреть. Футболисты находятся под гигантскими нагрузками, выходят на игры «с гирями на ногах» и еле-еле ползают по полю. Совершают зачастую грубые ошибки, за которые выгнали бы из детско-юношеской футбольной школы. Однако тренеры всё понимают — не ругают сильно. Ведь эти две-три недели определяющие в «предсезонке». В задачу входит не только привести игроков в нормальное состояние к ближайшей официальной встрече, а ещё и заложить мощную физическую базу, благодаря которой удастся избежать глубокого спада до летнего перерыва.

Как же разнились результаты спаррингов «Зенита» и других участников плей-офф Лиги Европы от России в январе! «Спартак» лишь раз сыграл вничью при трёх поражениях, ЦСКА все четыре контрольных матчах завершил миром, а лидер РФПЛ «Локомотив» одержал всего одну победу в четырех играх. У петербуржцев подозрительно рано появилась свежесть. Есть риск, что повторится картина летне-осенней части сезона: сине-бело-голубые выдадут хороший старт, будут прилично выглядеть в противостоянии с «Селтиком», а вот на решающий отрезок сезона в месяц-полтора их просто не хватит. Команда Манчини начнёт сдуваться, результаты — ухудшаться.

Понятно, что итальянец тренирует так, как привык. Возможно, и для самого Манчини важнее дотянуть хотя бы до четвертьфинала Лиги Европы, чем выиграть золото РФПЛ, особенно если он действительно собирается покинуть Петербург. Это вопрос имиджа: судить-то о нём за границей будут по выступлению его команд в еврокубках.

Другие актуальные вопросы на данном этапе касаются кадрового потенциала «Зенита» с учётом игры на два фронта.

До нового года у Манчини была полная обойма — три голкипера и 20 полевых игроков.

После выхода из отпуска тренер отказался от услуг Артёма Дзюбы, Олега Шатова и Ивана Новосельцева, а Александр Анюков и Михаил Кержаков были переведены в фарм-клуб. Единственным зимним новичком пока остаётся Антон Заболотный. Его включили в заявку на Лигу Европы, заполнив одну вакансию из трёх разрешённых. Таким образом, обойма Манчини сократилась до 19 футболистов, если не брать молодёжь.

В пятницу сине-бело-голубые приступили к работе на втором сборе в Турции. Перед спаррингом со «Слованом» из Братиславы по индивидуальной программе тренировались Доменико Кришито, Бранислав Иванович, Леандро Паредес, а также Кристиан Нобоа. Это ещё четыре проблемы в составе.

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Впрочем, сегодня Паредес с Нобоа попали в заявку на игру, посмотрев футбол со скамейки запасных. Там же расположился и Игорь Смольников, залечивавший повреждение на старте подготовительного периода. Манчини продолжает эксперименты с тактической схемой и позициями футболистов на поле. Так, справа в обороне опять появился Далер Кузяев. Вроде бы штатный полузащитник вынужденно закрывал зону правого защитника в связи с травмой Бранислава Ивановича и состоянием Смольникова, однако итальянский тренер продолжает ставить сюда Кузяева. Хотя Смольников уже должен был набрать форму, позволяющую играть в спаррингах с первых минут, да и для Дениса Терентьева место флангового защитника куда более привычно, нежели для Далера. Похоже, Манчини по-прежнему не очень-то доверяет Терентьеву, даже несмотря на ударно проведённым им дубайский сбор, где у бывшего ростовчанина вдруг прорезались впечатляющие атакующие навыки.

Как долго Кузяев пробудет правым защитником — это только Манчини известно. Но чувствуется, что хавбеку не совсем комфортно в новой роли. Всё-таки он не обладает настолько высокой дистанционной скоростью, как, например, Смольников, а при отборе мяча фолит в совершенно не требующих того ситуациях. Главного тренера сборной России Станислава Черчесова, приехавшего в гости к «Зениту» и посетившего матч со «Слованом», переквалификация Кузяева наверняка не радует. Интересно, что едва ли самый опасный свой момент до перерыва петербуржцы создали, когда Далер оказался на привычной позиции в средней линии и заработал штрафной метрах в 22−23 от ворот почти что двухметрового голкипера Доминика Грейфа. Эмилиано Ригони, отпраздновавший в этот день 25-летие, неплохо пробил, но Грейфу хватило роста, чтобы дотянуться до мяча.

В атаке Манчини продолжает наигрывать схему, похожую на 4−2−4. Закрывающие фланги Ригони (справа) и Себастьян Дриусси (слева), конечно, не освобождены от оборонительных функций, вот только это не их конёк.

Довольно смелый тренерский ход. Тот же Дриусси, устав отрабатывать сзади, проиграл единоборство в середине второго тайма, после чего «Слован» создал голевой момент. Последовал удар из-за штрафной, мяч ударился о газон, поэтому Андрей Лунёв не совсем уверенно отразил его. К счастью для Лунёва, сыгравший на добивании словак поспешил. При этом Дриусси уже реже менялся местами на поле с Александром Кокориным, нежели в спаррингах в Дубае, а был, казалось, крепче привязан к флангу. Капитан Кокорин действовал впереди вместе с Заболотным, по ситуации опускаясь в глубину поля для приёма мяча и разгона атаки. Иногда неплохо подстраивался под скидки Заболотного, который как обычно выиграл любые единоборства и эффективно прессинговал защитников. В созидании «Зенит» играл по-разному, применяя в том числе длинные передачи. С таким центрфорвардом, как Антон, было бы странно не использовать их. При владении мячом зенитовцы смело задействовали Лунёва. Голкипер не паниковал, почти всегда отдавал своим, но каждый раз после передач вратарю хотелось спросить: «Зачем?». Какой-то ощутимой выгоды эти розыгрыши с выманиваем соперника на свою половину в спаррингах на сборах не дают, а вот риск привезти себе гол высок.

«Зенит» в целом владел преимуществом, тем не менее, оно оказалось не настолько ощутимым как в матчах в Дубае. То ли Манчини сам увеличил в Турции нагрузки, то ли зенитовцам наконец-то попался достаточно свежий соперник. Сине-бело-голубые впервые ушли с поля без гола и не победили, прервав успешную серию 2018 года. Соответственно, эта игра стала первой, в которой не забил Заболотный. Лучшие шансы Антон имел в тех двух-трёх эпизодах, когда ловили в офсайдную ловушку. Ему необходимо внимательнее отслеживать линию защитников.

В Турции петербуржцы проведут ещё два спарринга: 7-го февраля с «Црвеной Звездой», готовящейся к матчам с ЦСКА в 1/16 финала Лиги Европы, и 10-го февраля с «Марибором».

Анатолий Романов

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