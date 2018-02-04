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ФК «Ахмат» победил черногорскую «Зету» на сборе в Турции
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Футболисты грозненского «Ахмата» обыграли черногорскую «Зету» в товарищеском матче на
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Футболисты грозненского «Ахмата» обыграли черногорскую «Зету» в товарищеском матче на
Игра в Белеке завершилась со счетом 2:1. Оба мяча в составе «Ахмата» забил бразильский полузащитник Исмаэль Силва Лима.
Следующий матч на сборе грозненцы проведут 7 февраля против литовского «Жальгириса».