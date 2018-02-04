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19:42 (мск), источник: Р-Спорт

ФК «Ахмат» победил черногорскую «Зету» на сборе в Турции

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Футболисты грозненского «Ахмата» обыграли черногорскую «Зету» в товарищеском матче на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Источник: РИА "Новости"

Игра в Белеке завершилась со счетом 2:1. Оба мяча в составе «Ахмата» забил бразильский полузащитник Исмаэль Силва Лима.

Следующий матч на сборе грозненцы проведут 7 февраля против литовского «Жальгириса».

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