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3 февраля, источник: Спорт-Экспресс

Вернблум может вернуться на родину, Траоре — снова оказаться в России

Самые громкие трансферные слухи и новости — в традиционном обзоре «СЭ».

Источник: Спорт-Экспресс

ШВЕДСКАЯ СТЕНА

Понтус Вернблум летом может снова стать игроком «Гетеборга», за который он уже выступал с 2004 по 2009 год. Об этом Fotbollskanalen рассказал спортивный директор шведского клуба Матс Грен:

— Контакт установлен, но окончательное решение будет за самим игроком. У нас уже был разговор с ним и с его агентом. Но пока я не хочу комментировать это.

Ранее Роман Бабаев, генеральный директор ЦСКА, выразил надежду, что московский клуб продлит с 31-летним шведом контракт, истекающий летом этого года, однако признал, что в данном вопросе существуют определенные трудности. Вполне возможно, что из-за них новый сезон Вернблум — шведская стена — встретит на родине.

ЧЕТВЕРТОЕ ПРИШЕСТВИЕ ТРАОРЕ

Французское издание Courrier Picard сообщает, что выступающий в настоящее время в аренде в «Амьене» Ласина Траоре, права на которого принадлежат «Монако», может в очередной раз — четвертый по счету — оказаться в России. Ранее он уже выступал за «Кубань», «Анжи» и ЦСКА.

В составе армейцев Траоре провел первую часть сезона-2016/17, сыграв в 21 матче (6 забитых мячей, 1 голевая передача).

По информации издания, несколько клубов РФПЛ заинтересованы в услугах 27-летнего ивуарийца, который в этом сезоне принял участие в 11 матчах лиги 1, не отметившись результативными действиями.

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ЦСКА ХОЧЕТ ОСЛАБИТЬ СОПЕРНИКА

Митар Мркела, спортивный директор «Црвены Звезды» — соперника ЦСКА в 1/16 финала Лиги Европы, — рассказал, что ганский нападающий белградской команды Ричмонд Боаки в ближайшее время может сменить клуб.

— Возможно, что Боаки уйдет во время зимнего трансферного окна. К нему проявляют интерес клубы из России и Китая, поэтому переход может состояться, — приводит «Спортски Журнал» слова Мркелы.

Ранее сообщалось, что в услугах главного бомбардира «Црвены Звезды» (22 гола в этом сезоне во всех турнирах) заинтересованы ЦСКА и «Локомотив».

ЗА ТУФАНА ПОСПОРЯТ «ЗЕНИТ», «СПАРТАК» И «КРАСНОДАР»

Как утверждает Takvim, Озан Туфан, полузащитник «Фенербахче» и сборной Турции, попал в сферу интересов трех российских клубов. Переговоры с агентом 22-летнего футболиста ведут «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». В последний день трансферного окна в Европе Туфан, желающий покинуть Турцию, мог стать игроком «Кристал Пэлас», но сделка не состоялась.

Туфан выступает за «Фенербахче» с 2015 года, действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2020-го.

В этом сезоне он провел 20 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 3 мяча и сделал 1 результативную передачу.

ЕГОР БЫЧКОВ

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