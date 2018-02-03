Вернблум может вернуться на родину, Траоре — снова оказаться в России
Самые громкие трансферные слухи и новости — в традиционном обзоре «СЭ».
Самые громкие трансферные слухи и новости — в традиционном обзоре «СЭ».
ШВЕДСКАЯ СТЕНА
Понтус Вернблум летом может снова стать игроком «Гетеборга», за который он уже выступал с 2004 по 2009 год. Об этом Fotbollskanalen рассказал спортивный директор шведского клуба Матс Грен:
— Контакт установлен, но окончательное решение будет за самим игроком. У нас уже был разговор с ним и с его агентом. Но пока я не хочу комментировать это.
Ранее Роман Бабаев, генеральный директор ЦСКА, выразил надежду, что московский клуб продлит с 31-летним шведом контракт, истекающий летом этого года, однако признал, что в данном вопросе существуют определенные трудности. Вполне возможно, что
ЧЕТВЕРТОЕ ПРИШЕСТВИЕ ТРАОРЕ
Французское издание Courrier Picard сообщает, что выступающий в настоящее время в аренде в «Амьене» Ласина Траоре, права на которого принадлежат «Монако», может в очередной раз — четвертый по счету — оказаться в России. Ранее он уже выступал за «Кубань», «Анжи» и ЦСКА.
По информации издания, несколько клубов РФПЛ заинтересованы в услугах 27-летнего ивуарийца, который в этом сезоне принял участие в 11 матчах лиги 1, не отметившись результативными действиями.
ЦСКА ХОЧЕТ ОСЛАБИТЬ СОПЕРНИКА
Митар Мркела, спортивный директор «Црвены Звезды» — соперника ЦСКА в 1/16 финала Лиги Европы, — рассказал, что ганский нападающий белградской команды Ричмонд Боаки в ближайшее время может сменить клуб.
— Возможно, что Боаки уйдет во время зимнего трансферного окна. К нему проявляют интерес клубы из России и Китая, поэтому переход может состояться, — приводит «Спортски Журнал» слова Мркелы.
Ранее сообщалось, что в услугах главного бомбардира «Црвены Звезды» (22 гола в этом сезоне во всех турнирах) заинтересованы ЦСКА и «Локомотив».
ЗА ТУФАНА ПОСПОРЯТ «ЗЕНИТ», «СПАРТАК» И «КРАСНОДАР»
Как утверждает Takvim, Озан Туфан, полузащитник «Фенербахче» и сборной Турции, попал в сферу интересов трех российских клубов. Переговоры с агентом 22-летнего футболиста ведут «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». В последний день трансферного окна в Европе Туфан, желающий покинуть Турцию, мог стать игроком «Кристал Пэлас», но сделка не состоялась.
В этом сезоне он провел 20 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 3 мяча и сделал 1 результативную передачу.
ЕГОР БЫЧКОВ