«Тосно» и долги. Куда ушли деньги за Заболотного и Маркова

Источник: Спорт-Экспресс

Итак, что известно на данный момент.

— Долги перед футболистами «Тосно» составляют 2 месяца. Кроме того, есть задолженности по премиальным — об этом говорят игроки.

— На матч с курским «Авангардом» команда не вышла, и это не влечет за собой никаких санкций. Есть имиджевые потери, но, полагаю, у «Тосно» достаточно предложений от футболистов, желающих поиграть в РФПЛ — даже в клубе, где не платят зарплату. Не станут играть эти, быстро наберут других. Впрочем, Павла Погребняка придется поуговаривать.

Что будет дальше? Учитывая резонанс в прессе, команде, недовольной отсутствием диалога с руководством, что-то заплатят. Но думаю, что у хабаровского СКА, глядя на кризис в «Тосно», появилась надежда — без денег в футбол не играют, а отставание в 8 очков от команды из Ленинградской области вполне отыгрываемо даже за 10 туров.

Чем особенно недовольны футболисты? Я навел справки, и вот что получается. Клуб этой зимой продал двух ключевых форвардов — Евгения Маркова и Антона Заболотного, которые забили 12 из 18 мячей команды в 20 турах. У «Тосно» весной будут очевидные игровые проблемы, просто некому забивать.

Оба трансфера — возмездные, то есть за них клуб получил деньги. Выплата за Заболотного, ушедшего в «Зенит», составила 1,5 миллиона евро — и питерцы платили именно в клуб. За Маркова, по разным данным, «Тосно» должен был получить от «Динамо» от 20 миллионов рублей до 2 миллионов евро.

Деньги солидные и если брать по верхней планке, «Тосно» заработал на игроках до 3,5 миллионов евро. Предполагаю, если верны разговоры о том, что максимальная зарплата в команде составляет 900 тысяч рублей в месяц, клуб получил возможность закрыть значительную часть годового зарплатного фонда.

Именно поэтому футболисты задают вопросы. «Тосно», учитывая свой состав, очень неплохо отыграл первую часть сезона, а потеряв двух ведущих форвардов, надо усиливаться — но кем?

Клуб, продав двух лучших игроков, хорошо заработал. Но кто получил эти деньги и почему клуб, видя взрывоопасную ситуацию в команде, не закрыл долги — ведь деньги за Заболотного и Маркова должны уже поступить?