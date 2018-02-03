«Тосно» и долги. Куда ушли деньги за Заболотного и Маркова
«СЭ» разбирается в ситуации с долгами клуба «Тосно», игроки которого объявили забастовку.
«СЭ» разбирается в ситуации с долгами клуба «Тосно», игроки которого объявили забастовку.
Итак, что известно на данный момент.
— Долги перед футболистами «Тосно» составляют 2 месяца. Кроме того, есть задолженности по премиальным — об этом говорят игроки.
— На матч с курским «Авангардом» команда не вышла, и это не влечет за собой никаких санкций. Есть имиджевые потери, но, полагаю, у «Тосно» достаточно предложений от футболистов, желающих поиграть в РФПЛ — даже в клубе, где не платят зарплату. Не станут играть эти, быстро наберут других. Впрочем, Павла Погребняка придется поуговаривать.
Что будет дальше? Учитывая резонанс в прессе, команде, недовольной отсутствием диалога с руководством,
Чем особенно недовольны футболисты? Я навел справки, и вот что получается. Клуб этой зимой продал двух ключевых форвардов — Евгения Маркова и Антона Заболотного, которые забили 12 из 18 мячей команды в 20 турах. У «Тосно» весной будут очевидные игровые проблемы, просто некому забивать.
Оба трансфера — возмездные, то есть за них клуб получил деньги. Выплата за Заболотного, ушедшего в «Зенит», составила 1,5 миллиона евро — и питерцы платили именно в клуб. За Маркова, по разным данным, «Тосно» должен был получить от «Динамо» от 20 миллионов рублей до 2 миллионов евро.
Деньги солидные и если брать по верхней планке, «Тосно» заработал на игроках до 3,5 миллионов евро. Предполагаю, если верны разговоры о том, что максимальная зарплата в команде составляет 900 тысяч рублей в месяц, клуб получил возможность закрыть значительную часть годового зарплатного фонда.
Именно поэтому футболисты задают вопросы. «Тосно», учитывая свой состав, очень неплохо отыграл первую часть сезона, а потеряв двух ведущих форвардов, надо усиливаться — но кем?
Клуб, продав двух лучших игроков, хорошо заработал. Но кто получил эти деньги и почему клуб, видя взрывоопасную ситуацию в команде, не закрыл долги — ведь деньги за Заболотного и Маркова должны уже поступить?
СЕРГЕЙ ЕГОРОВ