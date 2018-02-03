Оланаре вошёл в шорт-лист норвежского «Мольде»

Оланаре в прошлом уже играл в чемпионате Норвегии за «Волеренгу» и «Сарпсборг 08». За ЦСКА нигерийский футболист выступает с 2016 года с перерывом. В составе «армейцев» 23-летний футболист забил 4 гола в 28 матчах. Контракт Оланаре с ЦСКА рассчитан до лета 2021 года.



«Мольде» в прошлом сезоне чемпионата Норвегии, который прошёл в 2017 году, занял второе место.