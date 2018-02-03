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«Рубин» готов судиться с Сонгом из-за одностороннего расторжения контракта
Полузащитник Алекс Сонг в одностороннем порядке расторг соглашение с «Рубином», сообщает «Спорт Бизнес Online».
Полузащитник Алекс Сонг в одностороннем порядке расторг соглашение с «Рубином», сообщает «Спорт Бизнес Online».
Формальным поводом для этого могли послужить задержки казанского клуба по зарплате.
Руководство «Рубина» утверждает, что у камерунца нет существенных оснований для разрыва контракта, и намерено применить санкции к будущему клубу Сонга, а также обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) по мере необходимости.
Футболист временно тренируется на базе лондонского «Арсенала».
Сонг отыграл за казанскую команду 24 матча, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.