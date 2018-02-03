«Рубин» готов судиться с Сонгом из-за одностороннего расторжения контракта

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Василий Степанов возвращается в кино после падения из окна
Ученые выяснили, кого чаще кусают собаки
Школьница случайно устроила стрельбу и ранила нескольких человек
Ротшильды продали свои угодья в Австрии
Анджелина Джоли в смелом платье отправилась на шопинг
Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Леванте
Реал
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Кротоне
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Амьен0
Сент-Этьен0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монпелье0
Анже1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Страсбур0
Бордо1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ницца0
Тулуза0
Футбол. Зарубежный
20:30
Арсенал5
Эвертон1
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия М0
РБ Лейпциг1
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес2
Сельта1
Футбол. Зарубежный
20:00
Сампдория1
Торино1
Футбол. Зарубежный
19:00
Лилль0
ПСЖ3
Футбол. Зарубежный
18:15
Бетис2
Вильярреал1
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон & Хоув3
Вест Хэм Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут2
Стоук Сити1
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер1
Суонси1
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед2
Хаддерсфилд0
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Бромвич Альбион2
Саутгемптон3
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург0
Байер0
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта1
Хоффенхайм1
Футбол. Зарубежный
17:30
Шальке-041
Вердер2
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц0
Бавария2
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург1
Штутгарт1
Футбол. Зарубежный
15:30
Бернли1
Манчестер Сити1
Футбол. Зарубежный
15:00
Эйбар5
Севилья1
Все события
Космос, Боярская и «Нелюбовь»: в Москве раздали «Золотых орлов»
Шоу про похудение с Анфисой Чеховой: новые фото и дата премьеры
Где (кроме Газпрома) водителям платят по 100 000 рублей
VW Teramont: россияне скоро смогут его купить
Оправданные CAS ждут приглашения: МОК решит судьбу 15 россиян
Сборные России и Португалии сыграют в финале Кубка легенд
Футболиста Кокорина назвали клоуном
Анджелина Джоли в смелом платье отправилась на шопинг
Японка судится с властями из-за принудительной стерилизации
Продукты, которых теперь можно не бояться
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
На Урале сгорел дом, принадлежавший семье Ельцина
Фоторепортажи
11Загитова и Медведева уехали на Олимпиаду молча
25Минус Шипулин, Устюгов, Ан. Кого не будет на Играх
20:54 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рубин» готов судиться с Сонгом из-за одностороннего расторжения контракта

Полузащитник Алекс Сонг в одностороннем порядке расторг соглашение с «Рубином», сообщает «Спорт Бизнес Online».

Источник: РИА "Новости"

Формальным поводом для этого могли послужить задержки казанского клуба по зарплате.

Читайте также
Испанский «Леванте» арендовал у «Рубина» футболиста Рочину

Руководство «Рубина» утверждает, что у камерунца нет существенных оснований для разрыва контракта, и намерено применить санкции к будущему клубу Сонга, а также обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) по мере необходимости.

Футболист временно тренируется на базе лондонского «Арсенала».

Сонг отыграл за казанскую команду 24 матча, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

Рубин
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Всё о грид-гёрлз: без этих девушек уже не обходятся ни одни автогонки
Погорели на мельдонии: российская «молодёжка» вылетела по делу
Оправданные CAS ждут приглашения: МОК решит судьбу 15 россиян
Сборные России и Португалии сыграют в финале Кубка легенд
Как Мурат Гассиев и Юниер Дортикос шли к бою друг с другом
Футболисты «Спартака» проиграли китайскому клубу
«Тосно» и долги. Куда ушли деньги за Заболотного и Маркова
«Арсенал» объявил о продлении контракта с Озилом
Дебютный гол Санчеса за МЮ принес победу над «Хаддерсфилдом»
Новости
Авто
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры В Амстердаме прямо сейчас проходит премьера нового поколения Mercedes-Benz, откуда «Авто Mail.Ru» ведёт онлайн-репортаж. И этот репортаж будет отличаться от всех остальных
Hi-Tech
Девять алгоритмов, которые уже принимают за вас решения Вы еще уверены, что сами принимаете свои решения?
Кино
90-летняя Джина Лоллобриджида получила звезду на «Аллее славы» О том, что итальянская актриса удостоится именной звезды, стало известно летом 2017 года
Недвижимость
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Колесо обозрения появится в каждом городе Подмосковья
Названы первые попавшие под реновацию дома
У «Почты России» нашли 4,5 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости
Леди
Весеннее настроение в лукбуках российских дизайнеров Предлагаем запастись терпением, собраться с силами, начать качать пресс, а еще взглянуть на новые коллекции российских дизайнеров
Дети
Подписчики раскритиковали Собчак за «постановочное» фото с сыном По мнению пользователей соцсетей, на новом снимке с маленьким Платоном телеведущая выглядит слишком неестественно.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь