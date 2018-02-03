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19:38 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Динамо» (Москва) сыграли вничью с чешской «Высочиной» на сборе в Турции

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Футболисты московского «Динамо» сыграли вничью с чешской «Высочиной» в товарищеском матче на втором учебно-тренировочном сборе в Турции.

Источник: РИА "Новости"

Субботняя игра в Белеке завершилась со счетом 1:1. В составе российской команды гол на 80-й минуте забил Евгений Марков. На последних минутах матча полузащитник «бело-голубых» Иван Темников не смог реализовать пенальти.

Следующий контрольный матч у команды Дмитрия Хохлова запланирован на 7 февраля, соперником «Динамо» станет пермский «Амкар».

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