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2 февраля, источник: Спорт-Экспресс

Владимир Быстров: Из-за задолженностей «Тосно» не выйдет на контрольный матч

Полузащитник «Тосно» Владимир Быстров сообщил «СЭ», что завтра команда не выйдет на контрольный матч с курским «Авангардом» на сборе в Турции.

Причина — задолженности.

— Правда, что команда начинает бастовать?

— Есть такая ситуация. Ждем разрешения, ждем позиции руководства клуба.

— Пока не тренируетесь?

— Команда приняла решение, что завтра пропустим товарищескую игру. Как-то так…

— Насколько серьезные задолженности?

— Они есть. Какая разница в данном случае? Нет смысла озвучивать. Раз мы решили не выходить на игру, значит, у нас на то имеются веские основания. Мы же не просто так бойкотируем.

— А как реагирует клуб?

— Хотелось бы сейчас услышать от клуба более понятную позицию. Сами понимаете, раз до такого сейчас дошло, то…

— Если и завтра не будет никаких новостей от руководства клуба, то и в дальнейшем тренироваться не будете?

— Да. (Виталий АЙРАПЕТОВ).

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