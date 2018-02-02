Владимир Быстров: Из-за задолженностей «Тосно» не выйдет на контрольный матч
Полузащитник «Тосно» Владимир Быстров сообщил «СЭ», что завтра команда не выйдет на контрольный матч с курским «Авангардом» на сборе в Турции.
Полузащитник «Тосно» Владимир Быстров сообщил «СЭ», что завтра команда не выйдет на контрольный матч с курским «Авангардом» на сборе в Турции.
Причина — задолженности.
— Правда, что команда начинает бастовать?
— Есть такая ситуация. Ждем разрешения, ждем позиции руководства клуба.
— Пока не тренируетесь?
— Команда приняла решение, что завтра пропустим товарищескую игру.
— Насколько серьезные задолженности?
— Они есть. Какая разница в данном случае? Нет смысла озвучивать. Раз мы решили не выходить на игру, значит, у нас на то имеются веские основания. Мы же не просто так бойкотируем.
— А как реагирует клуб?
— Хотелось бы сейчас услышать от клуба более понятную позицию. Сами понимаете, раз до такого сейчас дошло, то…
— Если и завтра не будет никаких новостей от руководства клуба, то и в дальнейшем тренироваться не будете?
— Да. (Виталий АЙРАПЕТОВ).