Ари забил, Гилерме выручил. «Локомотив» победил хорватский «Осиек»
На втором сборе в Марбелье «Локомотив» с минимальным счетом победил «Осиек». Единственный гол забил Ари.
На втором сборе в Марбелье «Локомотив» с минимальным счетом победил «Осиек». Единственный гол забил Ари.
ЗАДАЧА — ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С СОСТАВОМ
Второй сбор «Локомотив» начал 1 февраля. И запланировал на нем целых четыре контрольных матча. Первый соперник — хорватский «Осиек». Команда не самая сильная, — тот же «Эстерсунд» казался соперником помощнее и посолиднее — зато идеально подходит, чтобы наиграть состав к предстоящему матчу Лиги Европы против «Ниццы». Об этом перед сбором говорил главный тренер Юрий Семин.
— Если сравнивать с первым сбором, то поменяется характер нагрузок. Станет больше работы над
Кстати, количество игроков на втором сборе уменьшилось до 25 (на первый брали 31 футболиста). Отсеяна молодежь: Галаджан, Натхо, Тугарев, который вызван на сбор молодежной сборной России, Куликов, Лапшов. А Тимофей Маргасов отправился за игровой практикой в «Тосно».
ФАРФАН-АРИ: УБОЙНАЯ СВЯЗКА НА ВЕСНУ?
Матч с «Осиеком» действительно начал состав, похожий на тот, что играл в чемпионате России осенью. Не хватало только Игоря Денисова. Его позицию занял Александр Коломейцев. Мануэл Фернандеш, как и в сборной Португалии, сыграл чуть ближе к своим воротам, выполняя немного больше оборонительных функций.
Первую атаку «Локо» организовал уже на третьей минуте матча. Фарфан протащил мяч до штрафной и отдал пас на Ари. Бразилец легко прокинул мяч между ног у вратаря — вот так был открыт счет. Сработала новая связка «Локо»
Пока никуда не делись проблемы в обороне. После первого сбора Семин говорил, что команде не хватает дисциплины в защите. Видимо, работа в этом направлении предстоит тяжелая. Впрочем, больше беспокойства вызвали две незапланированные замены в первом тайме: вместо Фернандеша и Алексея Миранчука вышли Тарасов и Эдер. Но, кажется,
ТРЕНИРОВКА ДЛЯ ГИЛЕРМЕ
Во второй половине матча «Осиек» все чаще оказывался на половине поля «Локомотива» и атаковал все опаснее. Гилерме не раз приходилось вступать в игру, будто одноклубники специально устроили ему дополнительную тренировку. Бразилец совершил потрясающий сэйв в середине тайма, когда соперник подал несколько угловых подряд. Без Миранчука и Фернандеша атака у «Локомотива» разладилась. Не сильно помог и вышедший вместо Ари Михаил Лысов. 20-летний форвард, кажется, впервые играл в линии нападения. Единственный опасный момент для своей команды создал Антон Миранчук. На последней минуте матча полузащитник выкатил мяч прямо в ноги Эдеру. Португальцу оставалось переиграть вратаря, это у него не получилось. Нужно отметить, что Юрий Семин сделал минимум замен, большинство футболистов провели на поле все 90 минут. И сыграли неплохо. Осталось добавить уверенности в обороне, и команда будет готова дать бой «Ницце».