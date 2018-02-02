Ари забил, Гилерме выручил. «Локомотив» победил хорватский «Осиек»

Источник: Советский спорт

ЗАДАЧА — ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С СОСТАВОМ

Второй сбор «Локомотив» начал 1 февраля. И запланировал на нем целых четыре контрольных матча. Первый соперник — хорватский «Осиек». Команда не самая сильная, — тот же «Эстерсунд» казался соперником помощнее и посолиднее — зато идеально подходит, чтобы наиграть состав к предстоящему матчу Лиги Европы против «Ниццы». Об этом перед сбором говорил главный тренер Юрий Семин.

— Если сравнивать с первым сбором, то поменяется характер нагрузок. Станет больше работы над скоростно-силовыми качествами, тактикой, наигрыванием комбинаций. И, конечно, это время определения состава, который мы выставим на предстоящий матч Лиги Европы с «Ниццей», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.

Кстати, количество игроков на втором сборе уменьшилось до 25 (на первый брали 31 футболиста). Отсеяна молодежь: Галаджан, Натхо, Тугарев, который вызван на сбор молодежной сборной России, Куликов, Лапшов. А Тимофей Маргасов отправился за игровой практикой в «Тосно».

ФАРФАН-АРИ: УБОЙНАЯ СВЯЗКА НА ВЕСНУ?

Матч с «Осиеком» действительно начал состав, похожий на тот, что играл в чемпионате России осенью. Не хватало только Игоря Денисова. Его позицию занял Александр Коломейцев. Мануэл Фернандеш, как и в сборной Португалии, сыграл чуть ближе к своим воротам, выполняя немного больше оборонительных функций.

Первую атаку «Локо» организовал уже на третьей минуте матча. Фарфан протащил мяч до штрафной и отдал пас на Ари. Бразилец легко прокинул мяч между ног у вратаря — вот так был открыт счет. Сработала новая связка «Локо» Фарфан-Ари. Есть ли у нее будущее? Может ли она стать убойной в весенней части сезона? Вполне. Перуанец и бразилец часто играли друг на друга в первом тайме, причем прямо в штрафной соперника. Похоже, взаимопонимание эти двое найдут довольно быстро, если еще не нашли.

Пока никуда не делись проблемы в обороне. После первого сбора Семин говорил, что команде не хватает дисциплины в защите. Видимо, работа в этом направлении предстоит тяжелая. Впрочем, больше беспокойства вызвали две незапланированные замены в первом тайме: вместо Фернандеша и Алексея Миранчука вышли Тарасов и Эдер. Но, кажется, каких-то слишком серьезных повреждений креативщики «Локо» не получили.

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