Италия хочет забрать Манчини у «Зенита»

Источник: Спорт-Экспресс

Помимо Манчини, в шорт-лист Федерации футбола Италии (FIGC) входят Антонио Конте из «Челси», Клаудио Раньери из «Нанта» и временно безработный Карло Анчелотти. Однако Манчини — основной кандидат на пост главного тренера.

По данным «СЭ», FIGC предложила 53-летнему итальянцу контракт, рассчитанный с 1 июля до конца финального турнира Евро-2020 с зарплатой в 4−5 миллиона евро в год. Таким образом, даже если Манчини примет предложение федерации, то этот сезон он точно закончит с «Зенитом».

Отметим также, что Джампьеро Вентура, уволенный после провала в отборочной кампании ЧМ-2018, зарабатывал чуть больше миллиона евро.

КТО ЛОББИРУЕТ КАНДИДАТУРУ МАНЧИНИ?

Итальянская федерация остается без президента с ноября 2017 года — после того, как в отставку ушел Карло Тавеккио. Выборы нового главы федерации состоялись на этой неделе, но никто из претендентов не набрал необходимого числа голосов.

Футбол на Апеннинах подчиняется Национальному олимпийскому комитету (НОК) Италии, который возглавляет Джованни Молаго, ключевая фигура в этой истории. После того, как выборы не дали результата, именно Молаго назначил на должность чрезвычайного комиссара FIGC генерального секретаря НОК Роберто Фаббричини. А сам стал таким же чрезвычайным комиссаром серии А, тоже остававшейся без руководителя. Иными словами, по сути, вся футбольная власть Италии сосредоточена сейчас в руках Молаго.

Своим помощником Фаббричини сделал Алессандро Костакурту, известного в прошлом защитника «Милана» и Скуадры адзурры. На нем все спортивные вопросы — в частности, поиск главного тренера для сборной. И это главный лоббист кандидатуры Манчини, с которым Алессандро хорошо знаком — их можно назвать добрыми друзьями.

Костакурта и Манчини подружились еще в 1980-х, на чемпионате мира среди военных, завершившимся победой итальянской команды. Манчини родился недалеко от Анконы, но живет в Риме, где несколько лет выступал за «Лацио». В итальянскую столицу он на днях наведывался, но с Костакуртой не встречался. Зато, как корреспонденту «СЭ» Гоше ЧЕРНОВУ рассказал журналист Марко Джордано, пообщался с ним по телефону.

Манчини также побывал в элитном фитнесс-центе, среди постоянных посетителей которого есть и тот самый Молаго. Нужно отметить, что Манчини еще во времена игровой карьеры стал своим среди римской спортивной элиты, и с Молаго Роберто знаком еще с тех времен, когда чиновник возглавлял Федерацию плавания Италии.

КТО БУДЕТ ПЛАТИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ «ЗЕНИТУ»?

FIGC обзавелась серьезными спонсорами, потому и может обеспечить новому главному тренеру сборной куда более солидные финансовые условия, чем Вентуре. И если зарплата, предложенная Манчини итальянцами, примерно соответствует зенитовской (в Петербурге он зарабатывает, по разным данным, от 4 до 7 миллиона евро в год), то Конте в «Челси» получает намного больше — порядка 9 миллионов евро в год. Да и расстался Антонио со сборной (это случилось в 2016 году) не без проблем. Что касается других кандидатов, то Анчелотти, в «Баварии» зарабатывавший по 11 миллионов евро в год, хотел бы работать в клубе, а Раньери, напротив, с удовольствием бы возглавил Скуадру адзурру, но в FIGC его рассматривают как запасной вариант.

При этом, как стало известно «СЭ», FIGC не намерена платить «Зениту» компенсацию за Манчини. По данным нашего источника, если итальянец после окончания сезона-2017/18 (его Роберто, напомним, доведет до конца с «Зенитом») решит покинуть Петербург, то о расторжении контракта ему придется договариваться самому. Соглашение с сине-бело-голубыми, подписанное прошлым летом, рассчитано на три года с возможностью продления еще на два. Нередко бывает, что клубу, инициировавшему расторжение контракта с тренером, приходится выплачивать ему всю зарплату за срок, оставшийся до конца договора. Но здесь другая ситуация — тренер в теории может потребовать прекратить трудовые отношения сам.