Ханни объяснил, почему предпочёл «Спартак» клубам из АПЛ и Китая
Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни рассказал, почему решил перейти из «Андерлехта» в стан
Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни рассказал, почему решил перейти из «Андерлехта» в стан
«Всегда полностью отдавал всего себя ради «Андерлехта», но похоже, что для фанатов этого было недостаточно. Я должен быть честным: отношение болельщиков сыграло роль в моём решении покинуть «Андерлехт». Хотя фанатов, которые относились ко мне негативно, было
Я мог бы отправится в Китай и заработать там намного больше денег. Мог бы отправиться и в «Бёрнли». Но я хочу бороться за трофеи, а с этой командой в АПЛ это было бы невозможно. Сейчас «Бёрнли» проводит хороший сезон, а в следующем может вылететь. Выбор в пользу «Спартака» был более логичен. Я смогу продолжить выступать в Европе. Плюс предложение было прекрасным с финансовой точки зрения, хоть деньги и не являются приоритетом, — цитирует Ханни HLN.