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21:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Ханни объяснил, почему предпочёл «Спартак» клубам из АПЛ и Китая

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни рассказал, почему решил перейти из «Андерлехта» в стан красно-белых, отклонив выгодное предложение из Китая и отказавшись от перехода в английский «Бёрнли».

Источник: AFP 2018

«Всегда полностью отдавал всего себя ради «Андерлехта», но похоже, что для фанатов этого было недостаточно. Я должен быть честным: отношение болельщиков сыграло роль в моём решении покинуть «Андерлехт». Хотя фанатов, которые относились ко мне негативно, было где-то процентов десять. Жаль, что для тех болельщиков, которые хорошо ко мне относились, всё так закончилось. Хотел бы поблагодарить их и клуб. Я провёл здесь фантастическое время, выиграл титул, поучаствовал в Лиге чемпионов, играл в четвертьфинале Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Этим можно гордиться.

Я мог бы отправится в Китай и заработать там намного больше денег. Мог бы отправиться и в «Бёрнли». Но я хочу бороться за трофеи, а с этой командой в АПЛ это было бы невозможно. Сейчас «Бёрнли» проводит хороший сезон, а в следующем может вылететь. Выбор в пользу «Спартака» был более логичен. Я смогу продолжить выступать в Европе. Плюс предложение было прекрасным с финансовой точки зрения, хоть деньги и не являются приоритетом, — цитирует Ханни HLN.

Спартак М
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