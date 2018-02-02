Ханни объяснил, почему предпочёл «Спартак» клубам из АПЛ и Китая

«Всегда полностью отдавал всего себя ради «Андерлехта», но похоже, что для фанатов этого было недостаточно. Я должен быть честным: отношение болельщиков сыграло роль в моём решении покинуть «Андерлехт». Хотя фанатов, которые относились ко мне негативно, было где-то процентов десять. Жаль, что для тех болельщиков, которые хорошо ко мне относились, всё так закончилось. Хотел бы поблагодарить их и клуб. Я провёл здесь фантастическое время, выиграл титул, поучаствовал в Лиге чемпионов, играл в четвертьфинале Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Этим можно гордиться.