Муса приехал и забил! У ЦСКА опять ничья на сборе, теперь с «Нордшелландом»

Источник: Советский спорт

О результативном возвращении Ахмеда Мусы — в репортаже «Советского спорта».

МУСА В СТАРТОВОМ СОСТАВЕ

31 января ЦСКА представил Ахмеда Мусу, вернувшегося в Москву из «Лестера» по арендному соглашению. Нигериец ужасно провел полтора года в АПЛ, но теперь должен был повторить достижение Вагнера и Думбия — зажечь в ЦСКА если не с новой силой, то уж точно не хуже прежнего. Естественно старый новичок оказался в старте на товарняк против датского «Нордшелланда».

Кроме него все в команде Виктора Гончаренко основные. Тренер на втором сборе классически накатывает тонус лидирующих футболистов, давая молодым резервистам не так слишком много игрового времени. Акинфеев, Дзагоев, Фернандес, Головин, Витиньо, ну и все остальные, кого мы привыкли видеть на полях от Санкт-Петербурга и Краснодара до Перми и Хабаровска.

У «Нордшелланда», в этом году пролетевшего мимо еврокубков, выделялся конечно же Рунар Рунарссон — полный тезка известного кинорежиссера, а также сын Рунара Кристинссона, рекордсмена сборной Исландии по количеству матчей (104 игры, 3 гола).

МУСА В АВТОРАХ ГОЛОВ

Акинфеев не много, но красиво вынимал мячи в первом тайме. И со штрафного на неудобной высоте вынесет на фланг, и из дальней девятки не самый сложный, но оттого не менее красивый, выстрел переведет на угловой. По сравнению с коллегой Рунарссоном, Игорь хотя бы разминался. Исландский вратарь потому наверное и пропустил между ушей: двигаться надо было, не застаиваться!

Муса космический гол в его рамку положил! Открылся по месту правого инсайда, получил пас вразрез от Головина и сходу пробил над головой вратаря. Мяч от перекладины звонко вошел в ворота. Конечно острее вперед шли армейцы в этой встрече. И это не относительно «Нордшелланда», а относительно самих себя последних товарищеских встречах. Да и второй Муса мог укладывать двумя минутами спустя, но мяч предательски не опустился в дальнюю девятку.

Ну и недолго ЦСКА вел в счете. В ходе скоростной контратаки справа, мяч был переведен в центр, а после, когда оборона российского клуба скомкалась как вчерашняя газета в мусорном ведре, пас последовал на левый край вратарской, где в гордом одиночестве Асанте после обработки прошил Акинфеева с нескольких метров.

И ОЧЕРЕДНАЯ НИЧЬЯ

Армейцы и во втором тайме не особо-то форсировали события. Ну играли себе и играли. Бегали, порой выкатывались к штрафной датчан, иногда позволяли сопернику показаться у себя. Засунь этот матч на «Камп Ноу», «Уэмбли» или «Маракану», переодень команды в форму топовых европейских клубов или лучших мировых сборных — ничего не поменяется. Желание выиграть не стекало вместе с потом, быстрота мышления не поражала наравне с новой моделью бутс. Все тихо и спокойно. Хотя чего вы ожидали от сборов? Стыков, борьбы и самопожертвования? Забудьте.

Игровой рисунок ЦСКА с возвращением Мусы не изменился. По крайней мере, пока.

Что будет дальше, именно в официальных матчах — стоит лишь догадываться. Естественно, команда все еще под нагрузками, но и восстановительные работы не за горами. Осталось совсем чуть-чуть.