Валерий Карпин в день рождения забил семь голов тренерскому штабу «Кайрата»

Игра прошла в турецком Белеке, где оба клуба находятся на сборах. Со счетом 12:7 победил «Ростов», в составе которого забил семь мячей и отдал три результативные передачи главный тренер Валерий Карпин, празднующий сегодня, 2 февраля, 49-й день рождения.