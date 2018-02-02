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Валерий Карпин в день рождения забил семь голов тренерскому штабу «Кайрата»
Тренерские штабы алматинского «Кайрата» и российского «Ростова» провели дружеский матч.
Тренерские штабы алматинского «Кайрата» и российского «Ростова» провели дружеский матч.
Игра прошла в турецком Белеке, где оба клуба находятся на сборах. Со счетом 12:7 победил «Ростов», в составе которого забил семь мячей и отдал три результативные передачи главный тренер Валерий Карпин, празднующий сегодня, 2 февраля, 49-й день рождения.
Этой зимой Карпин мог возглавить «Иртыш». Россиянин даже прилетал в Павлодар на переговоры, но в итоге стал главным тренером «Ростова», который занимает десятое место в российской