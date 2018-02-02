Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
90-летняя Джина Лоллобриджида получила звезду на «Аллее славы»
Продукты, которых теперь можно не бояться
Жена Маликова призналась, что певец всегда мечтал о сыне
Тест: угадайте город по достопримечательности
Жизель Бундхен без макияжа и в тапках-зайчиках снялась для Vogue
Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Кельн
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22:45
Марсель
Метц
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Депортиво
Футбол. Зарубежный
3.02
Эйбар
Севилья
Футбол. Зарубежный
3.02
Бернли
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
3.02
Фрайбург
Байер
Все события
Олимпийская сборная РФ оказалась в новой истории - СМИ
Китай отреагировал на «кремлевский список» США
Жесткая битва грузовиков в пробке: видео из Казахстана
История самого первого автомобиля (не Бенца)
Первая русская династия в НХЛ. Большое интервью Наместникова
Касаткина обыграла Возняцки в 1/4 финала турнира в Петербурге
Лариса Долина экстремально похудела
Образ дня: Джаред Лето в полосатом шарфе и «цветочных» джинсах
В Каире полиция обнаружила «фабрику донорских органов»
Похудение усиливает голод
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
На Урале сгорел дом, принадлежавший семье Ельцина
Фоторепортажи
18Российские хоккеисты начали подготовку к ОИ с победы над белорусами
10Дорогой Алексис. Лукаку и Ибрагимович вместе получают меньше Санчеса
15:57 (мск), источник: Vesti.kz

Валерий Карпин в день рождения забил семь голов тренерскому штабу «Кайрата»

Тренерские штабы алматинского «Кайрата» и российского «Ростова» провели дружеский матч.

Игра прошла в турецком Белеке, где оба клуба находятся на сборах. Со счетом 12:7 победил «Ростов», в составе которого забил семь мячей и отдал три результативные передачи главный тренер Валерий Карпин, празднующий сегодня, 2 февраля, 49-й день рождения.

Этой зимой Карпин мог возглавить «Иртыш». Россиянин даже прилетал в Павлодар на переговоры, но в итоге стал главным тренером «Ростова», который занимает десятое место в российской премьер-лиге.

Во время загрузки произошла ошибка.
Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Было непросто вернуть "Канело" на ринг после 12 раундов с Головкиным, но GGG снова победит - Леффлер
Английский бестселлер: итоги трансферного окна
Муса приехал и забил. У ЦСКА опять ничья на сборе
Первая русская династия в НХЛ. Большое интервью Наместникова
Касаткина обыграла Возняцки в 1/4 финала турнира в Петербурге
Свендсен: Не понимаю, почему слова Родченкова принимают на веру
Освальд: Доказательств вины россиян достаточно, и я разочарован
СМИ: Рональд Куман возглавит сборную Нидерландов по футболу
Новости
Авто
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры В Амстердаме прямо сейчас проходит премьера нового поколения Mercedes-Benz, откуда «Авто Mail.Ru» ведёт онлайн-репортаж. И этот репортаж будет отличаться от всех остальных
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
90-летняя Джина Лоллобриджида получила звезду на «Аллее славы» О том, что итальянская актриса удостоится именной звезды, стало известно летом 2017 года
Недвижимость
Регистрировать фирмы можно будет без офиса
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
«Обязательное условие – двор без машин»: архитектор о реновации
Леди
Где покупать одежду, если тебя бесит масс-маркет Отрываем от сердца пароли и явки и рассказываем, где можно купить недорогие платья, крутые аксессуары и качественный трикотаж
Дети
Жена Маликова призналась, что певец всегда мечтал о сыне Супруга артиста впервые рассказала о новорожденном сыне.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь