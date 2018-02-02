Агент Кришито: Предложение от «Дженоа» очень привлекательное
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Андреа Д’Амико, агент защитника
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Андреа Д’Амико, агент защитника
Ранее Д’Амико говорил, что у Кришито есть предложение от «Зенита» о новом контракте, которое игрок обдумывает.
«Он волен сам принимать решение о своем будущем, и предложение (“Дженоа”) очень привлекательное. Доменико очень близок к клубу, в котором он получил известность, но пока ничего не решено», — сказал Д’Амико, которого цитирует tuttomercatoweb.com.
Кришито выступает за «Зенит» с 2011 года, его нынешний контракт с петербургским клубом рассчитан до лета 2018 года. В текущем сезоне итальянец полностью отыграл все 20 матчей в чемпионате России и забил три мяча.