Агент Кришито: Предложение от «Дженоа» очень привлекательное

Источник: РИА "Новости"

Ранее Д’Амико говорил, что у Кришито есть предложение от «Зенита» о новом контракте, которое игрок обдумывает.

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«Он волен сам принимать решение о своем будущем, и предложение (“Дженоа”) очень привлекательное. Доменико очень близок к клубу, в котором он получил известность, но пока ничего не решено», — сказал Д’Амико, которого цитирует tuttomercatoweb.com.