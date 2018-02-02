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15:12 (мск), источник: Onedivision.ru

Денис Глушаков: Какой допинг? Я уколов боюсь

Денис Глушаков о допинге.

Источник: РИА "Новости"

— Еще одна тема для постоянного давления на Россию — допинг. Списки по докладу Макларена, разбирательства…

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— Я сначала тоже в списках этих был. Мне даже мама звонила и говорила: «Что это там у тебя обнаружили?» Переживала. Я маме сказал, что в моем организме не может быть ничего кроме миллеровского чудо-напитка. Я чист. Никогда ничего не употреблял. С детства боялся уколов. Какие еще допинги?

Просто если говорить серьезно, за другие виды спорта переживаешь. Футбол футболом, но у нас, как говорят на Западе, вся страна на допинге. Медали Сочи забирают. Спортсменов дисквалифицируют. Когда представляешь, как ребята готовились, сколько трудились, сколько потов в них сошло, а потом перед соревнованиями их сняли. Обидно становится за других. Не знаю, есть или нет стопроцентные доказательства, но сейчас XXI век — все можно намутить и подхимичить.

—  Доказательства таковы: пробирки могли быть вскрыты, а пробы — подменены.

— Могли быть. Могут сделать все, что хочешь.

Не думаю, что ребята что-то употребляли. Тяжело говорить — не знаю всей ситуации. Но это моя точка зрения.

Просто обидно за ребят, чей труд и упорство пропали даром.

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