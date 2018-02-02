Денис Глушаков: Какой допинг? Я уколов боюсь
Денис Глушаков о допинге.
Денис Глушаков о допинге.
— Еще одна тема для постоянного давления на Россию — допинг. Списки по докладу Макларена, разбирательства…
— Я сначала тоже в списках этих был. Мне даже мама звонила и говорила: «Что это там у тебя обнаружили?» Переживала. Я маме сказал, что в моем организме не может быть ничего кроме миллеровского
Просто если говорить серьезно, за другие виды спорта переживаешь. Футбол футболом, но у нас, как говорят на Западе, вся страна на допинге. Медали Сочи забирают. Спортсменов дисквалифицируют. Когда представляешь, как ребята готовились, сколько трудились, сколько потов в них сошло, а потом перед соревнованиями их сняли. Обидно становится за других. Не знаю, есть или нет стопроцентные доказательства, но сейчас XXI век — все можно намутить и подхимичить.
— Доказательства таковы: пробирки могли быть вскрыты, а пробы — подменены.
— Могли быть. Могут сделать все, что хочешь.
Не думаю, что ребята
что-тоупотребляли. Тяжело говорить — не знаю всей ситуации. Но это моя точка зрения.
Просто обидно за ребят, чей труд и упорство пропали даром.