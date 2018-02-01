Ханни, ты дома. Как «Спартак» встретил алжирца
Четверг прошел для
Четверг прошел для
Филипп ПАПЕНКОВ из Марбельи
Нулевая ничья с софийским ЦСКА в среду отняла у спартаковцев много сил. Они и без того измотаны тренировками, а тут еще погодные условия добавили проблем — стадион на границе с Гибралтаром обдувался морскими ветрами по полной программе. Да еще и соперник попался довольно дерзко настроенный (еще бы, с
В игре у действующих чемпионов России не все получалось, но с характером
БЕЗ УТРЕННЕЙ ТРЕНИРОВКИ
В четверг Массимо Каррера дал своей команде отдышаться — утренней тренировки не было. А вечерняя прошла в облегченном режиме для тех, кто сыграл против софийских
По индивидуальной программе работали Тигиев, Тимофеев, Ананидзе, а также Глушаков, досрочно покинувший поле в матче с болгарскими армейцами
По словам руководителя медицинского департамента «Спартака» Михаила Вартапетова, участие хавбека в субботней товарищеской встрече с китайским «Хэбэй Чайна Форчун» под вопросом. Жаль, ведь не каждый день выпадает шанс сыграть против Маскерано. В следующий раз подобное может произойти только в
WELCOME TO SPARTAK!
Когда остальная часть состава небольшими группами возвращалась с вечернего занятия, к отелю подъехал микроавтобус, доставивший из аэропорта Малаги новичка
Ханни, с большим рюкзаком и чемоданом, одетого в спортивный костюм встретили агент Марко Трабукки, доктор Михаил Вартапетов и глава департамента по связям с общественностью Леонид Трахтенберг.