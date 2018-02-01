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1 февраля, источник: Спорт-Экспресс

Ханни, ты дома. Как «Спартак» встретил алжирца

Четверг прошел для красно-белых в облегченном режиме и завершился встречей долгожданного новичка.

Источник: Спорт-Экспресс

Филипп ПАПЕНКОВ из Марбельи

Нулевая ничья с софийским ЦСКА в среду отняла у спартаковцев много сил. Они и без того измотаны тренировками, а тут еще погодные условия добавили проблем — стадион на границе с Гибралтаром обдувался морскими ветрами по полной программе. Да еще и соперник попался довольно дерзко настроенный (еще бы, с таким-то названием). Жесткие стыки, отчаянные подкаты. Даже потасовки были: Луиз Адриану пободался с одним из игроков болгарской команды.

В игре у действующих чемпионов России не все получалось, но с характером по-прежнему полный порядок. Главный тренер «Локо» Юрий Семин, наблюдавший за матчем ближайшего соперника по премьер-лиге с трибуны, наверняка насторожился. Потому что если к этой боевитости добавить недостающую пока из-за высоких нагрузок свежесть и резвость, остановить «Спартак» будет непросто.

БЕЗ УТРЕННЕЙ ТРЕНИРОВКИ

В четверг Массимо Каррера дал своей команде отдышаться — утренней тренировки не было. А вечерняя прошла в облегченном режиме для тех, кто сыграл против софийских красно-белых больше остальных. К примеру, Комбаров, Луиз Адриану, Промес вернулись в гостиницу буквально через полчаса после начала занятия.

По индивидуальной программе работали Тигиев, Тимофеев, Ананидзе, а также Глушаков, досрочно покинувший поле в матче с болгарскими армейцами из-за травмы. Медицинское обследование выявило у капитана команды сильный ушиб поясницы. В пятницу он также будет работать вне общей группы.

По словам руководителя медицинского департамента «Спартака» Михаила Вартапетова, участие хавбека в субботней товарищеской встрече с китайским «Хэбэй Чайна Форчун» под вопросом. Жаль, ведь не каждый день выпадает шанс сыграть против Маскерано. В следующий раз подобное может произойти только в плей-офф чемпионата мира. Чего Глушакову и желаем.

WELCOME TO SPARTAK!

Когда остальная часть состава небольшими группами возвращалась с вечернего занятия, к отелю подъехал микроавтобус, доставивший из аэропорта Малаги новичка красно-белых — алжирца Ханни. В отличие от защитника Максимовича, арендованного у «Наполи» всего на четыре месяца, в данном случае речь идет о полноценном трансфере. 27-летний атакующий хавбек уже заявлен «Спартаком» для участия в плей-офф Лиги Европы. Список из 25 футболистов был опубликован как раз в четверг.

Ханни, с большим рюкзаком и чемоданом, одетого в спортивный костюм встретили агент Марко Трабукки, доктор Михаил Вартапетов и глава департамента по связям с общественностью Леонид Трахтенберг.

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