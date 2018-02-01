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1 февраля, источник: ТАСС

Футболист «Спартака» Глушаков из-за травмы может пропустить ближайший матч

ТАСС, 1 февраля. Капитан российского футбольного клуба «Спартак» Денис Глушаков из-за повреждения может пропустить ближайший контрольный матч команды против китайского клуба «Хэбэй Чайна Форчун», который состоится 3 февраля на сборе в Испании.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу «Спартака».

31-летний игрок столкнулся с футболистом болгарского ЦСКА во время предыдущей контрольной встречи в среду и был заменен на 65 минуте матча. Позднее у Глушакова диагностировали сильный ушиб поясницы.

«Сегодня и завтра Денис будет заниматься по индивидуальной программе. Его участие в субботней контрольной игре с клубом “Хэбэй Чайна Форчун” пока под вопросом», — сообщил глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов.

В первом контрольном матче второго тренировочного сбора «Спартак» сыграл вничью с болгарским ЦСКА (0:0). Тренировочный сбор команды проходит в испанской Марбелье и продлится до 7 февраля. Третий сбор также пройдет в Испании с 9 по 19 февраля.

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