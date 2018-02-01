Футболист «Спартака» Глушаков из-за травмы может пропустить ближайший матч

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу «Спартака».

31-летний игрок столкнулся с футболистом болгарского ЦСКА во время предыдущей контрольной встречи в среду и был заменен на 65 минуте матча. Позднее у Глушакова диагностировали сильный ушиб поясницы.

«Сегодня и завтра Денис будет заниматься по индивидуальной программе. Его участие в субботней контрольной игре с клубом “Хэбэй Чайна Форчун” пока под вопросом», — сообщил глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов.