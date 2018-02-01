И лучшие фото из их Instagram
«Ростов» победил «Дуклу» благодаря голу Ионова и дублю Дядюна
В четверг, 1 февраля, «Ростов» в первом контрольном матче на втором сборе в Белеке (Турция) встречался с чешской «Дуклой».
В четверг, 1 февраля, «Ростов» в первом контрольном матче на втором сборе в Белеке (Турция) встречался с чешской «Дуклой».
Подопечные Валерия Карпина обыграли 10-ю команду чемпионата Чехии со счётом 3:1.
На 10-й минуте Алексей Ионов вывел «Ростов» вперёд, на 53-й минуте отличился Владимир Дядюн, а на 71-й он оформил дубль. Соперник 10 минут спустя один мяч отыграл.
Контрольный матч
«Ростов» (Ростов-на-Дону, Россия) — «Дукла» (Прага, Чехия) — 3:1 (1:0).
Голы: Ионов, 10 (1:0); Дядюн, 53 (2:0); Дядюн, 71 (3:0); 81 (3:1).