В 1998 году легендарная Русская Ракета вошла в Книгу рекордов Гиннесса.
Терехов покинул московское «Динамо»
Московское «Динамо» объявило о расторжении контракта с защитником Сергеем Тереховым по обоюдному согласию сторон.
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Московское «Динамо» объявило о расторжении контракта с защитником Сергеем Тереховым по обоюдному согласию сторон.
«Сергей приходил в «Динамо» дважды. Первый — в далеком 2009 г., второй раз в 2016 г. В последний свой период он провел за московское «Динамо» более 40 матчей, помог нашей команде выиграть первенство Футбольной Национальной Лиги и вернуться в высший эшелон российского футбола.
Футбольный клуб «Динамо» Москва благодарит Сергея за самоотверженную игру в составе нашей команды и желает успехов в дальнейшей карьере. — пишется в официальном сайте «Динамо».