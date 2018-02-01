Терехов покинул московское «Динамо»

«Сергей приходил в «Динамо» дважды. Первый — в далеком 2009 г., второй раз в 2016 г. В последний свой период он провел за московское «Динамо» более 40 матчей, помог нашей команде выиграть первенство Футбольной Национальной Лиги и вернуться в высший эшелон российского футбола.