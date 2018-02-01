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11:06 (мск), источник: Onedivision.ru

Терехов покинул московское «Динамо»

Московское «Динамо» объявило о расторжении контракта с защитником Сергеем Тереховым по обоюдному согласию сторон.

Источник: РИА "Новости"

«Сергей приходил в «Динамо» дважды. Первый — в далеком 2009 г., второй раз в 2016 г. В последний свой период он провел за московское «Динамо» более 40 матчей, помог нашей команде выиграть первенство Футбольной Национальной Лиги и вернуться в высший эшелон российского футбола.

Футбольный клуб «Динамо» Москва благодарит Сергея за самоотверженную игру в составе нашей команды и желает успехов в дальнейшей карьере. — пишется в официальном сайте «Динамо».

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