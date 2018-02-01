«Мама скучает, звоню каждый день». «Казахский Месси» Сейдахмет передал привет со вторых сборов «Уфы»

Клубный телеканал уфимцев опубликовал очередной «Дневник сборов», в котором не остался в стороне и казахстанский футболист.

— Устаешь?

— Нет, нормально.

— Казахи пишут?

— Да.

— Мама пишет? Звонишь ей?

— Да, каждый день.

— Скучает по сыну?

— Да.

— Не говорит, чтобы быстрее приезжал в Казахстан?

— Нет, надо работать.

Напомним, на первом сборе «Уфы», прошедшем также на Кипре, Сейдахмет сыграл в двух контрольных матчах — против местного «Алки» из Ларнаки (7:0) и польской «Вислы» из Плоцка (1:0). В обоих случаях казахстанец выходил в стартовом составе, получив десятый номер, и забил дебютный гол за свою команду в первой же игре.

Второй сбор «Уфы» на Кипре стартовал 30 января и продлится до 10 февраля. За это время клуб проведет четыре матча. Заключительный этап подготовки «Уфа» проведет в Испании с 14 по 25 февраля. Ожидается, что Сейдахмет подпишет контракт с «Уфой» 4 февраля, когда ему исполнится 18 лет.