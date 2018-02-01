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10:32 (мск), источник: Vesti.kz

«Мама скучает, звоню каждый день». «Казахский Месси» Сейдахмет передал привет со вторых сборов «Уфы»

17-летний казахстанский нападающий Еркебулан Сейдахмет, получивший прозвище «казахский Месси», передал привет со вторых сборов российской «Уфы», стартовавших на Кипре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Клубный телеканал уфимцев опубликовал очередной «Дневник сборов», в котором не остался в стороне и казахстанский футболист.

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— Устаешь?
— Нет, нормально.

— Казахи пишут?
— Да.

— Мама пишет? Звонишь ей?
— Да, каждый день.

— Скучает по сыну?
— Да.

— Не говорит, чтобы быстрее приезжал в Казахстан?
— Нет, надо работать.

Напомним, на первом сборе «Уфы», прошедшем также на Кипре, Сейдахмет сыграл в двух контрольных матчах — против местного «Алки» из Ларнаки (7:0) и польской «Вислы» из Плоцка (1:0). В обоих случаях казахстанец выходил в стартовом составе, получив десятый номер, и забил дебютный гол за свою команду в первой же игре.

Второй сбор «Уфы» на Кипре стартовал 30 января и продлится до 10 февраля. За это время клуб проведет четыре матча. Заключительный этап подготовки «Уфа» проведет в Испании с 14 по 25 февраля. Ожидается, что Сейдахмет подпишет контракт с «Уфой» 4 февраля, когда ему исполнится 18 лет.

Сейдахмет в 2017 году дебютировал во взрослом футболе. В казахстанской премьер-лиге он провел 15 матчей за «Тараз», забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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