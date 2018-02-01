Смолов, Промес и Зе Луиш: выхода нет
В среду в
В среду в
ДЕНЕГ НЕТ
То, что трансферная зима не станет жаркой, стало понятно уже очень давно. Это тенденция последних лет: рынок сжимается вместе с экономикой страны, акции частных компаний нестабильны, владельцы корпораций за
Но ситуация, когда клубы суммарно потратили всего чуть больше 10 миллионов евро на трансферы (имею в виду не выплаты по арендным соглашениям, а именно полноценное приобретение прав на игрока), все же неожиданна и свидетельствует о крайней стесненности в средствах.
Крупная сделка, когда за переход выложено «5+» миллионов евро (речь о покупке «Спартаком» полузащитника «Андерлехта» и сборной Алжира Ханни), пока лишь одна, а рынок обсуждает селекцию «Динамо» как самую агрессивную.
Причин застоя на рынке, на мой взгляд, две. Ситуация в экономике уже упомянута, но если раньше большинство клубов, затягивая пояса, просто перевели все зарплаты и премии в рубли, то сейчас мы видим радикальный отказ от услуг высокооплачиваемых футболистов. Причем этот отказ приобретает довольно жесткий характер.
«Динамо» не церемонится с форвардом Погребняком (зарплата около 2 миллионов евро) и полузащитником Сапетой (около 1 миллиона), действуя жестко и решительно. Ответ на вопрос, кто прав, дадут суды (в том, что в случае с Погребняком, они последуют, сомнений нет), но, полагаю, лишь относительно небольшой гонорар полузащитника Зотова, которого также отцепили от сборов, оберегает его от известий о «нарушении корпоративной этики» и других обвинений.
«Рубин» разбирается с наследством предыдущего менеджмента, когда в бытность президентом клуба Ильсура Метшина казанцы потратились не столько на трансферы (по оценкам transfermarkt.de, селекция в межсезонье-2016/17 обошлась в 40 миллионов евро), сколько на контракты и иные выплаты игрокам. Клуб уже избавился от Бауэра (ушел в «Сток Сити» за 5 миллионов фунтов), Самбрано (перебрался в киевское «Динамо» — вероятно, свободным агентом), М`Вила оказался в «Сент-Этьене» (условия трансфера пока неизвестны), а вчера расторгнут договор с Лестьенном. По факту клуб расстался почти со всей бригадой, которую завели в «испанский» период, когда главным тренером был Хави Грасия.
НЕТ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ С ЛИМИТОМ
А вторая причина отсутствия трансферных бомб — риски, связанные с лимитом. Звучит это почти невероятно, но менеджеры клубов говорят именно об этом. Никто не осмеливается брать иностранца на длительный контракт.
Добавляет неопределенности и ситуация с президентом РФС, который ушел в отпуск, объяснив это необходимостью судиться по делам, не связанным с футболом.
«Лимит так часто двигали
«СПАРТАК» — ЗАГАДКА
«Зенит» годовой трансферный бюджет выбрал еще летом, потратив около 80 миллионов евро, а зимой сумел найти порядка 2 миллионов евро на форварда Заболотного.
«Локо» планировал взять вингера (но Семин заблокировал серба Марковича) и универсала (центральный защитник/опорник), но поляка Крыховяка не отпустил «Вест Бромвич».
«Краснодар» хотел уже сейчас договориться о замене Гранквисту (швед уходит в «Хельсинборг» в июне после окончания контракта), но трансфер Соломона (поляка из итальянского СПАЛ) сорвался, хотя сам футболист очень хотел перебраться в Россию.
А вот «Спартак», у которого нет проблем с финансовым
Сейчас же чемпионы России приобрели хорошего по меркам Бельгии хавбека «Андерлехта» Ханни (можно ли его считать адекватной заменой Промесу?) и арендовал у «Наполи» защитника Максимовича, который не выдержал конкуренции в Италии. Трудоустроить же тех, кого хотели (Попов, Боккетти и, возможно, Таски), пока не удалось.
По моей информации, не исключен вариант, при котором «Спартак» подпишет и левоногого защитника. Напомню, что в России окно открыто до 22 февраля включительно.
ЛИДЕРЫ ИНТЕРЕСУЮТ ТОЛЬКО СЕРЕДНЯКОВ АПЛ
На мой взгляд, трансферы на выход — важнейший показатель, который демонстрирует в том числе и вовлеченность страны в европейский рынок, позволяет заработать на игроках и создать рекламу лиге.
Но на сегодня РФПЛ в этом плане отрезана от Старого Света. И не только в этом: мы не в тренде по истории с телеправами, не в тренде по зрелищности футбола, так почему должны быть не в тренде по трансферам?
Ни одна из главных звезд нашей
Предложения по личным контрактам были почти адекватные российским «грязными», но если учесть разницу в налогах между Англией и Россией, то «чистыми» игрокам пришлось бы идти на серьезное понижение.
Ради чего? Здесь у Промеса, Смолова и Зе есть чемпионат, в котором они короли, великолепная зарплата и, самое главное, еврокубки. В Британии их новые клубы либо борются за выживание, либо ходят в середняках.
«Я счастлив в России», — примерно таким, по моей информации, были ответ и Зе, и Промеса потенциальным работодателям. А Смолов отреагировал на официальном сайте клуба: «Я принял решение не переходить в другую российскую команду этой зимой.
О чем еще говорят иностранные агенты? Звучит обидно, но это так:
— выходцы из России не лучшим образом адаптируются;.
— последние примеры — Аршавин, Павлюченко, Жирков, Билялетдинов, Жо, Ярошик, Ньясс и Муса — показывают, что на протяжении нескольких сезонов люди, прошедшие РФПЛ, не могут демонстрировать хороший футбол. Они не выдерживают конкуренции и не готовы к ритму АПЛ;.
— финансовые запросы приезжающих из нашей страны даже английские
Сейчас же условная «Фоджа» не способна и близко повторить гонорар команды РФПЛ, а со стороны
ГЛАВНОЕ, ЧТО В СРЕДУ ПРОИЗОШЛО НА ТРАНСФЕРНОМ РЫНКЕ
В России
«Арсенал» арендовал у «Зенита» Дзюбу и Новосельцева.
«Спартак» приобрел у «Андерлехта» алжирца Ханни.
Смолов объявил, что остается в «Краснодаре».
Муса приехал на сбор ЦСКА.
«Динамо» купило у «Леха» ганца Тетте.
В Европе
«Челси» выкупил у «Арсенала» Жиру.
«Арсенал» забрал у дортмундской «Боруссии» Обамеянга.
«Боруссия» арендовала у «Челси» Батшуайи.
«Малага» подписала Лестьенна (экс-«Рубин»).
«Тоттенхэм» приобрел у «ПСЖ» Лукаса Моуру.