Смолов, Промес и Зе Луиш: выхода нет

Источник: Спорт-Экспресс

ДЕНЕГ НЕТ

То, что трансферная зима не станет жаркой, стало понятно уже очень давно. Это тенденция последних лет: рынок сжимается вместе с экономикой страны, акции частных компаний нестабильны, владельцы корпораций за один-два дня могут потерять несколько десятков миллионов долларов, и в эти моменты, очевидно, им не до футбола. А большие госмонополии (речь, в частности, об РЖД и «Локо») как минимум не наращивают непрофильные расходы.

Но ситуация, когда клубы суммарно потратили всего чуть больше 10 миллионов евро на трансферы (имею в виду не выплаты по арендным соглашениям, а именно полноценное приобретение прав на игрока), все же неожиданна и свидетельствует о крайней стесненности в средствах.

Крупная сделка, когда за переход выложено «5+» миллионов евро (речь о покупке «Спартаком» полузащитника «Андерлехта» и сборной Алжира Ханни), пока лишь одна, а рынок обсуждает селекцию «Динамо» как самую агрессивную. Бело-голубые сумели за относительно небольшие деньги заполучить защитника сборной России Рауша (1,5 миллиона евро из «Кельна»), форварда Маркова (около 500 тысяч евро из «Тосно»), хавбека Тетте (900 тысяч евро из «Леха»), а также переподписали соглашения с полузащитниками Соу и Ташаевым.

Причин застоя на рынке, на мой взгляд, две. Ситуация в экономике уже упомянута, но если раньше большинство клубов, затягивая пояса, просто перевели все зарплаты и премии в рубли, то сейчас мы видим радикальный отказ от услуг высокооплачиваемых футболистов. Причем этот отказ приобретает довольно жесткий характер.

«Динамо» не церемонится с форвардом Погребняком (зарплата около 2 миллионов евро) и полузащитником Сапетой (около 1 миллиона), действуя жестко и решительно. Ответ на вопрос, кто прав, дадут суды (в том, что в случае с Погребняком, они последуют, сомнений нет), но, полагаю, лишь относительно небольшой гонорар полузащитника Зотова, которого также отцепили от сборов, оберегает его от известий о «нарушении корпоративной этики» и других обвинений.

«Рубин» разбирается с наследством предыдущего менеджмента, когда в бытность президентом клуба Ильсура Метшина казанцы потратились не столько на трансферы (по оценкам transfermarkt.de, селекция в межсезонье-2016/17 обошлась в 40 миллионов евро), сколько на контракты и иные выплаты игрокам. Клуб уже избавился от Бауэра (ушел в «Сток Сити» за 5 миллионов фунтов), Самбрано (перебрался в киевское «Динамо» — вероятно, свободным агентом), М`Вила оказался в «Сент-Этьене» (условия трансфера пока неизвестны), а вчера расторгнут договор с Лестьенном. По факту клуб расстался почти со всей бригадой, которую завели в «испанский» период, когда главным тренером был Хави Грасия.

НЕТ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ С ЛИМИТОМ

А вторая причина отсутствия трансферных бомб — риски, связанные с лимитом. Звучит это почти невероятно, но менеджеры клубов говорят именно об этом. Никто не осмеливается брать иностранца на длительный контракт.

Во-первых, даже несмотря на то, что нынешний формат ограничений (максимум 6 иностранцев на поле) утвержден на два года вперед, люди не верят, что ничего не изменится. Виной тому два случая последних лет: 1) в июле 2012-го на исполкоме РФС, в котором вопроса об иностранцах вообще не было в повестке дня, лимит увеличили с 6 до 7 иностранцев на поле; 2) в декабре 2014-го исполком проголосовал за схему «10 легионеров +15 россиян» в заявке на сезон без ограничений в матчах, а в июле 2015-го тот же орган одобрил вариант «максимум 6 иностранцев на поле».

Добавляет неопределенности и ситуация с президентом РФС, который ушел в отпуск, объяснив это необходимостью судиться по делам, не связанным с футболом.

«Лимит так часто двигали туда-сюда, что планировать селекцию хотя бы на два-три трансферных окна вперед невозможно, — говорят в клубах. — Кроме того, неясны качественные критерии, которые хотят ввести через пару лет». Напомню, что согласно проекту с сезона-2020/21, в заявке будет максимум 8 иностранцев, 4 из которых должны соответствовать определенным критериям качества. Каким — пока не знает никто.

«СПАРТАК» — ЗАГАДКА

«Зенит» годовой трансферный бюджет выбрал еще летом, потратив около 80 миллионов евро, а зимой сумел найти порядка 2 миллионов евро на форварда Заболотного. Сине-бело-голубые предложили 4 миллиона евро за хавбека «Ахмата» Швеца, однако предложение отклонили — грозненцы считают, что игрок стоит больше. Из фамилий, которые пока не звучали в прессе применительно к петербуржцам, выделю вариант с защитником дортмундской «Боруссии» Бартра, который в итоге ушел в «Бетис».

«Локо» планировал взять вингера (но Семин заблокировал серба Марковича) и универсала (центральный защитник/опорник), но поляка Крыховяка не отпустил «Вест Бромвич».

«Краснодар» хотел уже сейчас договориться о замене Гранквисту (швед уходит в «Хельсинборг» в июне после окончания контракта), но трансфер Соломона (поляка из итальянского СПАЛ) сорвался, хотя сам футболист очень хотел перебраться в Россию.

А вот «Спартак», у которого нет проблем с финансовым фэйр-плей и перебора по летним затратам, — загадка. Напомню, что в декабре владелец красно-белых Леонид Федун в интервью «СЭ» говорил о готовности выделить «космические деньги» на бразильского атакующего хавбека Луана (более 30 миллионов евро), в итоге красно-белые взяли Педро Рошу за 12.

Сейчас же чемпионы России приобрели хорошего по меркам Бельгии хавбека «Андерлехта» Ханни (можно ли его считать адекватной заменой Промесу?) и арендовал у «Наполи» защитника Максимовича, который не выдержал конкуренции в Италии. Трудоустроить же тех, кого хотели (Попов, Боккетти и, возможно, Таски), пока не удалось.

По моей информации, не исключен вариант, при котором «Спартак» подпишет и левоногого защитника. Напомню, что в России окно открыто до 22 февраля включительно.

ЛИДЕРЫ ИНТЕРЕСУЮТ ТОЛЬКО СЕРЕДНЯКОВ АПЛ

На мой взгляд, трансферы на выход — важнейший показатель, который демонстрирует в том числе и вовлеченность страны в европейский рынок, позволяет заработать на игроках и создать рекламу лиге.

Но на сегодня РФПЛ в этом плане отрезана от Старого Света. И не только в этом: мы не в тренде по истории с телеправами, не в тренде по зрелищности футбола, так почему должны быть не в тренде по трансферам?

Ни одна из главных звезд нашей премьер-лиги всерьез не заинтересовала топ-клубы ведущих чемпионатов. К Зе Луишу интерес проявлял «Брайтон», 16-я на сегодня команда Англии. К Промесу — «Саутгемптон», 19-е место. К Смолову был не просто интерес, а предложение от «Вест Хэма» (10-е место) составляло 2 миллиона фунтов за аренду до конца сезона, а затем выкуп за 13 миллионов (это не устроило ни самого форварда, ни «Краснодар»).

Предложения по личным контрактам были почти адекватные российским «грязными», но если учесть разницу в налогах между Англией и Россией, то «чистыми» игрокам пришлось бы идти на серьезное понижение.

Ради чего? Здесь у Промеса, Смолова и Зе есть чемпионат, в котором они короли, великолепная зарплата и, самое главное, еврокубки. В Британии их новые клубы либо борются за выживание, либо ходят в середняках.

«Я счастлив в России», — примерно таким, по моей информации, были ответ и Зе, и Промеса потенциальным работодателям. А Смолов отреагировал на официальном сайте клуба: «Я принял решение не переходить в другую российскую команду этой зимой. Во-первых, это было бы не совсем правильным по отношению к моему нынешнему клубу — у нас всего одно очко отставания в борьбе за место в Лиге чемпионов. Во-вторых, я провел в Краснодаре два с половиной отличных года, и считаю, что клуб вправе получить достойную компенсацию за мой переход, особенно если речь идет о конкурентах. Когда я понял, что этого может не произойти, то попросил руководство и агентов прекратить любые переговоры на эту тему. Но главным мотивом было то, что этот переход мог бы помешать мне реализовать мечту — попробовать себя в одном из сильных европейских чемпионатов. Этой зимой велось много переговоров, но так и не поступило предложения, которое было бы приемлемым для клуба и для меня. Я продолжу трудиться и играть в “Краснодаре”, чтобы помочь команде добиться результата и хорошо подготовиться к чемпионату мира, а летом буду ждать предложения, которое устроит “Краснодар” и будет соответствовать моим целям».

О чем еще говорят иностранные агенты? Звучит обидно, но это так:

— выходцы из России не лучшим образом адаптируются;.

— последние примеры — Аршавин, Павлюченко, Жирков, Билялетдинов, Жо, Ярошик, Ньясс и Муса — показывают, что на протяжении нескольких сезонов люди, прошедшие РФПЛ, не могут демонстрировать хороший футбол. Они не выдерживают конкуренции и не готовы к ритму АПЛ;.

— финансовые запросы приезжающих из нашей страны даже английские клубы-середняки удовлетворять не готовы. Вспоминаю слова Игоря Шалимова: «После перехода из “Спартака” в “Фоджу” моя зарплата выросла в 15 раз».

Сейчас же условная «Фоджа» не способна и близко повторить гонорар команды РФПЛ, а со стороны топ-клубов, куда наши лидеры пошли бы на любую зарплату, спроса нет — лучшие представители нашей лиги интересуют лишь клубы второй десятки АПЛ. А рисковать деньгами и, возможно, карьерой никто не готов. Они остались с нами, мы их по-прежнему очень любим и ждем весны. Но от того, что новый вызов просто слова, а зона комфорта — главный девиз РФПЛ, немного грустно.

ГЛАВНОЕ, ЧТО В СРЕДУ ПРОИЗОШЛО НА ТРАНСФЕРНОМ РЫНКЕ

В России

«Арсенал» арендовал у «Зенита» Дзюбу и Новосельцева.

«Спартак» приобрел у «Андерлехта» алжирца Ханни.

Смолов объявил, что остается в «Краснодаре».

Муса приехал на сбор ЦСКА.

«Динамо» купило у «Леха» ганца Тетте.

В Европе

«Челси» выкупил у «Арсенала» Жиру.

«Арсенал» забрал у дортмундской «Боруссии» Обамеянга.

«Боруссия» арендовала у «Челси» Батшуайи.

«Малага» подписала Лестьенна (экс-«Рубин»).