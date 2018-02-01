Дзюба и Новосельцев перешли из «Зенита» в «Арсенал»

Источник: Спорт-Экспресс

29-летний нападающий Артем Дзюба будет выступать в новой команде под номером 24, 26-летний защитник Иван Новосельцев — под 52-м. По данным «СЭ», оба футболиста пошли на более чем двукратное понижение зарплаты, при этом 1/3 будет выплачивать «Арсенал», а 2/3 — «Зенит». При этом туляки арендовали игроков без права выкупа.

В интервью официальному сайту «Арсенала» Дзюба отметил, что важную роль в переходе сыграл главный тренер «оружейников» Миодраг Божович, под руководством которого он успешно выступал в «Ростове» в сезоне-2013/14. «С уважением отношусь к этому человеку и тренеру. Для меня он — топ. Знаю требования Божовича», — сказал Артем.

«Мое дело теперь — меньше говорить и все доказывать на поле. Готов помогать команде на двести процентов», — подчеркнул Дзюба.

Форвард отметил, что «очень соскучился по футболу». «Сейчас внутри много эмоций, но я их сдерживаю. Не могу поверить, что прежний этап карьеры позади. Теперь нужно доказывать свою состоятельность в новом коллективе», — заявил нападающий.

В этом сезоне Дзюба провел за «Зенит» 24 матча, забив два мяча. Новосельцев принял участие только в одной встрече. «Рад, что возобновится игровая практика. Долго не выходил на поле, — сказал защитник. — Для каждого спортсмена это худший период карьеры, тяжело психологически. Сейчас рад переходу, хочу проявить себя и помочь новой команде добиваться результатов».

Новосельцев никогда не играл в командах Божовича. Однако, по его словам, возможность работы с черногорцем стала стимулом для трансфера в «Арсенал». «И Дзюба, и другие футболисты, кто работал с Божовичем, хорошо высказываются об этом специалисте», — заметил Иван.

Сегодня «Арсенал» отправится в Турцию на второй зимний сбор, который продлится две недели.

«Все, что сегодня случилось, это историческое событие. Мы взяли больших футболистов, которые поиграли в топовых клубах. Пусть это временное приобретение, но с ним я хочу поздравить наших болельщиков. У ребят впереди девять матчей, чтобы помочь новой команде, а также постараться попасть в состав сборной России. Жизнь покажет, что из этого получится, но глаза у Артема и Ивана горят».