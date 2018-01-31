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22:07 (мск), источник: Советский спорт

Теперь еще и Глушакова потеряли. «Спартак» не забил софийскому ЦСКА

«Спартак» на втором учебно-тренировочном сборе в Испании сыграл вничью с софийским ЦСКА.

Источник: Советский спорт

О куче борьбы, ляпе Максимовича и многом другом — в репортаже «Советского спорта».

В ОЖИДАНИИ ХАННИ

За полтора часа до начала встречи с софийским ЦСКА стало известно, что хавбек «Андерлехта» и сборной Алжира Софиан Ханни подписал контракт со «Спартаком». К следующему матчу красно-белых на сборе в Испании новичок будет доступен. Вот вам и теория сообщающихся сосудов: потеряли Георгия Джикию, но приобрели Ханни. Равноценно? Вряд ли.

В основе армейцев появились знакомый российскому болельщику Станислав Манолев, Жеферсон и лучший бомбардир болгарского чемпионата Фернандо Каранга. Про остальных вряд ли кто что слышал. Разве что еще про скамеечников Радослава Живкова и Витаутаса Черняускаса. В общем, ничего интересно в составе самого титулованного клуба Болгарии.

У «Спартака», который добирался до стадиона около часа, с первых минут состав прямо-таки осенний. Разве что вместо Джикии новичок Никола Максимович да Педро Роша, которому, судя по первой части сезона, скамейка запасных милее игрового времени. Рядом с самым неоднозначным футболистом москвичей Квинси Промес и Луис Адриано. Под ними — капитан Денис Глушаков, Марио Пашалич и незаменимый Фернандо. Из интересных особенностей разве что позиция левого центрального защитника, которую занял Илья Кутепов.

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МАКСИМОВИЧ НАЧАЛ С ПРИВОЗА

Никола странный: начал первый матч за «Спартак» с привоза на свои ворота. Либо это такая мода у сербов — вспомните пожарные ситуации с Петковичем — ошибаться в пользу соперника, либо — стечение обстоятельств. После обреза Николы ЦСКА опасно вывалился на ворота Реброва и дважды по ним пробил. Сначала в защитника, а затем — в перекладину. Горячо!

Но не надо думать, что «Спартак» весь такой не вошедший в игровой ритм. Промес околоидеально открывался слева, имел в первой половине встречи пару славных моментов. В первую очередь это стало возможно благодаря высокому прессингу, при котором ЦСКА откровенно говоря терялся. Да и Роша в прессинге был хорош, от него мяч мог даже киксануть в ворота после вратарского выноса.

«Уже Илья, уже!» — кричал Роман Пилипчук Кутепову. И не зря. Спартаковцы раз за разом проигрывали опорную зону, оттого защита напрягалась больше обычного. Максимович к 30-й минуте заставил забыть о косяке на первой минуте, потому как постоянно подстраховывал коллег по обороне. Правда, целостности игровому рисунку это не прибавило.

Качельный ритм не мог не радовать болельщиков и не мог не злить тренеров. Море свободных зон, океаны фолов и бесконечное множество других водоемов из позиционных ошибок и брака наполнили первый тайм не самым лучшим футболом. Самоотверженным (Роша стелился в подкатах!), ртутным, но никак не качественным.

«СЛЫШЬ, СЮДА ИДИ, Э!»

Наверное, именно так общались Адриано с Николаем Бодуровым во время стычки. Бразилец гадко толкнул болгарина и ударил по ногам, ну, а потом нарвался на неприятности. Если бы не разминающиеся рядом Александра Самедов и Зе Луиш, Адриано явно получил бы по лицу. Странно, почему судья не удалил футболистов после того, как те, знатно пободавшись, принялись распускать руки.

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Содержательности во втором тайме на удивление было больше. Правда, у ворот Реброва. ЦСКА раз за разом вскрывал фланговые построения «Спартака», ну или то, что вместо них было. Будь форварды софийцев поудачливее, два гола в ворота Артема точно бы забили. Но не судьба.

Главный момент у ворот болгарского клуба — удар со штрафного от Фернандо.

Бразилец четко пробил в ближнюю крестовину, чем заставил неслабо ахнуть десяток болельщиков «Спартака». И это все.

Кроме того, по ходу второй половины игры москвичи потеряли Глушакова. Денис, прыгнув в подкате под соперника, не только чуть не сломал его, но и сам получил травму. Оппонент знатно зарядил спартаковскому капитану по пятой точке. Поле после этого россиянин покидал с трудом. Этим вечером Глушакову лучше отлежаться. На боку.

***

«Спартак» не удивил. Ни в атаке ни в обороне. Было видно, что команда до сих пор находится по серьезными нагрузками. По сравнению с тем же «Локомотивом», который возобновляет сезон в то же время, красно-белые выглядят напряженно. Видимо, на физику Массимо Каррера и коллегами рассчитывает больше, чем Юрий Семин.

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